60 035 298

Арестович - Кривоносу: не 8 ноября, а 10, не минное поле, а мина "ведьма", не трое, а двое раненых

Арестович - Кривоносу: не 8 ноября, а 10, не минное поле, а мина

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на обвинения замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что он в 2018 году якобы завел украинских снайперов на минное поле.

Комментарий Арестовича публикует издание "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

Арестович заявил, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. "Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" – добавил он.

Арестович заявил, что Кривонос "слепил легенду" и теперь распространяет ее. "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?" – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос

Арестович также добавил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".

"Что это за заведение (на минное поле. – Ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел", – подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытии им служебной принадлежности погибших снайперов.

Напомним, накануне замсекретаря СНБО Кривонос обвинил Арестовича в том, что по его вине в 2018 году погибли двое и получили ранения трое снайперов.

Автор: 

Кривонос Сергей (97) Арестович Алексей (336)
Топ комментарии
+56
А хтось ще вірить цій повії арестовичу?
29.12.2020 19:38
+52
Смотри опять сепарскую сводку не перепечатай. Опровергатель сраный
29.12.2020 19:38
+51
Діваха почала нервувати ..))))))))
29.12.2020 19:37
А нащо цому заперечувати, якщо він про цей випадок розповідав сам 2 місяці тому?
29.12.2020 21:58
Вірно.Я до чого веду.За твердженням Арестовича,служив він в бригадній розвідці,зі званням капітана (з нового року-майор).ОЧЕВИДНО,що перебував він в складі бойової групи снайперів в якості ПРОВІДНИКА,який знає місцевість,обстановку,вміє оцінити ситуацію,тобто БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той випадок.
Й от що цікаво,контракт у Арестовича-з вересня 2018-го на рік. Телеефіри -інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=FXiQHkvWNHI 27 вер. 2018 р

https://www.youtube.com/watch?v=j8Aa7fB_3o4 25 грудня 2018 року

https://www.youtube.com/watch?v=EIdeHGlUrVw 16 січ. 2019 р

https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms 18 бер. 2019 р ("Полноценная война с Россией начнется через пару лет" - Алексей Арестович)

https://www.youtube.com/watch?v=uybfBET1qOM 8 трав. 2019 р

https://www.youtube.com/watch?v=*********** 3 черв. 2019 р.

https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k 9 лип. 2019 р. ................................................
29.12.2020 23:03
І? Ефіри доводять, що він завів групу? Чи що? Чому Арестовичу не було висунуто обвинуваченнь ще тоді? Там же не всі загинули.
показать весь комментарий
Ефіри доводять досить вільний графік служби розвідника.Чи "розвідника".Наводить на думку про вищестоячих кураторів-покровителів,які прилаштували Альошу на посаду,де той був некомпетентним з причини недостатніх знань і досвіду (банально з-за численних відпусток з телеефірами бракувало практики),внаслідок чого сталися бойові втрати.
І звичайно,покровителям Арестовича нічого не вартувало зам'яти розслідування (тим більше,за відсутності двухсотих).
показать весь комментарий
То ви вважаэте, що у Арєстовича у 2018му, при Порошенкові, були вісокі покровителі? Цікаво, хто б це міг бути.
показать весь комментарий
Мені теж цікаво.Може й не дізнаємось.Але,судячи,за https://bilozerska.livejournal.com/107760.html давньою співпрацею з Корчинським,-це офіцери СБУ,які вирішили відбілити репутацію Арестовича,перетворивши з професійного афериста,на справжнього бойового офіцера.
показать весь комментарий
Глисты в коричневой жиже.
показать весь комментарий
у бубы,оказываеццо,не одна любимая жена...
показать весь комментарий
проститутка Арестович
показать весь комментарий
Шкода обох, і Арестовича, і Кривоноса. Але Арестович сказав дещо зайве. Що за заколот 2017-го року ? Це про що ? Моя повага до нього не пропала але суттєво зменшилася.
показать весь комментарий
Очевидно уже, что Кривонос - никакой не генерал, а политический бубен.
Во первых, он забыл, на какой должности находится и что его очередь высказываться - где-то в третьем десятке!
А во-вторых, вступать в перепалки с сержантами - это ваще не комильфо...
показать весь комментарий
Такий військовий, професіонал і міна "ведьма" це як?
показать весь комментарий
а отак, всіх пошкодила, а воно живе здорове, ще й паплюжить все
показать весь комментарий
Це така страшна міна, яка при вибуху може поранити всіх, окрім придворних брехунців-сраколизів на зразок Люсі Арестович)
показать весь комментарий
Да-да... большое исключение что именно он остался жив... интересно - почему именно он ?
показать весь комментарий
Потому, что он шел замыкающим.
Будет ли замыкающим идти тот, кто ведет группу? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
Это зависит о контента боевой задачи и прикрытия веротятного напрвления атаки на группу. Да и потом - чего проще: пусть Арестович попросит "старшего группы" рассказать как было. И тут будет точка.
показать весь комментарий
Так старший группы погиб, как его "попросить рассказать"? Хренассе вы "попроще" придумали.
Но выжившие из группы есть - и они действительно могут рассказать. Если Арестович их действительно куда-то завел - они бы УЖЕ про это рассказали бы ИМХО.
показать весь комментарий
НО фамилия у него была ? Отчёт об эпизоде зафиксирован ? Без него ни пенсий семьям? ни пособий раненным не выдать. Пока это был просто фронтовой эпизод - он был военно-канцелярским. Но раз тут дело принципа - пусть парни скажут, как было!
показать весь комментарий
Пусть расскажут - я не против. Вот только Арестович не может им приказать рассказать, верно? Он им не командир.
Не гвооря уже о том, что это - спецура и они вовсе не хотят светить лица, а в откровения лица в маске никто все равно не поверит.
показать весь комментарий
Та шо ты такое говоришь? Они уже и немедленно должны все на камеру рассказать, бо у сои дупа адским пламенем полыхает вторые сутки.куда шли, с кем шли, зачем шли - все без утайки. Или ты желаешь массовых воспламенений прахоботских боевых диванов?
показать весь комментарий
Вас что специально выращивают таких экзальтованных. Фабрика грёз 95 квартал-ФСБ? Или вы самостоятельно такими исключительно зелёнымы или бело-голубыми стаёте?
показать весь комментарий
Это шавки из шоблы членограя 👃🏻🎹🤢🤡 ходят парой и подтявкивают за три сребрянника ! Мрази
показать весь комментарий
Этих ************** здесь все знают , и как они с их «величайшим янелохом « от повесток четыре раза бегали
показать весь комментарий
та то два зебіла відбірних
показать весь комментарий
"Поверит" - опорное слово. Я не верю , что Кривонос 3/14добол. А что Арестович - верю. Выходит: ситуация "слово против слова" Значит кому не дорога честь тот пусть ине может найти способа её защитить. Есть офицерский суд чести. Тут Арестовичу не надо никому приказывать. Он может сам вызвать Кривоноса на этот офицерский суд. Слабо ?
показать весь комментарий
А, ну если вы просто верующий - это уже в другой плоскости.
Я на слово никому из них не верю, но версия Арсестовича выглядит более стройной.
Кривонос и дату перепутал, и количество раненных - это, согласитесь, демонстрирует полное невладение информацией из разряда "шо где-то слышал, дальше сам додумал"
30.12.2020 01:03 Ответить
Хватит напёрсточничать , уважаемый! Суд офицерской чести - это абсолютно реальная плоскость для всех верующих и неверующих. Арестович оклеветан ? Вперёд ! Пусть Кривонос ответит суду чести - и не надо струйками растекаться по посторонкам... цепляться к словам... пусть офицерский суд вынесет вердикт, когда Арестович туда обратится/ Если обратится... Но ИМХО - это вряд ли... Мне два попкорна - долго ждать.
показать весь комментарий
"Суд офицерской чести - это абсолютно реальная плоскость для всех верующих и неверующих"

Это реальная плоскость позапрошлого столетия. Вы где-то проспали лет 200-300.

"пусть офицерский суд вынесет вердикт, когда Арестович туда обратится"
Куда обратиться? Такой структуры не существует.
показать весь комментарий
Если б я чего не знал бы - я бы вёл себя скромней https://leksika.com.ua/13771216/legal/********************************************
"Нині діючий Кодекс розроблений за ініцативою Зборів офіцерів ЗС України ІЗ.УІІ 1999 і затв. міністром оборони України 31.XIІ 1999." - это сколько сотен лет назад, ирничный наш ?
А теперь -для читателей: в чём твоя троллякость. В том, что ты цепляясь за отдельные фразы , тщательно уводишь от сути.Любыми способами. А суть в том, что Арестовичнина каком юридическом уровне не оспаривает обвинение Кривоноса. В самом деле- почему я должен подсказывать советнику пРезидента форматы ащиты его чести, а ты их разбирать? Где его самого голова и готовность доказать, что его оболгали, если он пользуется ботоуслугами?! Его честь заключается в том, что Кривоноса через два дня уволили. То есть всем вариантом предпочтён подмётно -гнидный. Да ещё уволили с формулировкой "не работал в команде". Ха-ха-ха/ Команде арестович-подоляк-зеленский не подошёл боевой офицер. Вот и вся ваша сучья сущность
показать весь комментарий
оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє сране, твій обдристович нікуди не звернеться, бо воно вже обісралось, навіть той факт, що мразота типа тебе намагається його захистити тому підтвердження.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:47
я радий що ти знаєш куди іти, і оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє сране не повертайся
показать весь комментарий
У стойло, чорнороте. З такими як ти немає про що говорити.
показать весь комментарий
а хто говорить з якимось оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє, і там знайдеш з ким поговорити, туди весь непотріб іде типа тебе
показать весь комментарий
Принижуватись до дискусії з таким як ти не вважаю не можливе. До того ж я чудово знаю, що ти розводиш мене на грубість, аби й той же час побігти жалітися до модератора.
показать весь комментарий
ну яка може бути дискусія з балерунодрочером оhttps://censor.net/ua/user/86503бьєм, отам шукай собі з ким дискусії розводити.
показать весь комментарий
Слышь ,ты неуважаемый , а то , как твой гермофрадит Арестович перепутал версию рашистов и оббрехал, погибшего от издевательств твоих рашистов , ты уже «забыл « ? 🤮
показать весь комментарий
Слышь, ты! Неадекватная! Ты часом берега не попутала? Арестович такой же "мой", как и твои мозги с которыми ты не дружишь.
показать весь комментарий
Думаю Вика не Вам написала то, что вы так эмоционально восприняли.
показать весь комментарий
жд обдристович і суд честі?
показать весь комментарий
оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє, а ти там теж було?
показать весь комментарий
Мацкалям? Уже фсьо зрозуміло? Щось дуже швидко. А ольошенька ***** ще та виявилась. Хоча, чому виявилась, був таким, люсьєн сорель.
показать весь комментарий
Это вот Арестович опять версию кацапов озвучил или уже свою личную, не согласовывая?
показать весь комментарий
"Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" - эллементарно, даун - если ты в дозоре и всё прое.л !!!
показать весь комментарий
продажний клоун збирає біля себе таких же клоунів. А інакше не буває
показать весь комментарий
"Батя" он-же "профффессор" он-же "не судимый" також збирав біля себе таких самих ...
показать весь комментарий
В чём проблема - взять побольше документов, свидетелей-сослуживцев,
и выяснить всё в студии любого канала, да хоть нескольких каналов.
показать весь комментарий
А если операция секретная?
показать весь комментарий
Удобная отмазка.
показать весь комментарий
Как по мне, чем больше оправдываешься, тем больше виноват. Отмазываться от звания заслуженного пистабола сейчас должен Кривонос, не? Где его "документы, свидетели-сослуживцы"? Или пукнул "А", а пукнуть "Б" уже не получается, бо жидкая подлива потекла?
показать весь комментарий
Зарой пасть , мразина ! Тебе до Кривоноса , как до Луны ! Подонок и вся твоя банда иуд 🤢🤡🎹👃🏻🤮
показать весь комментарий
А ЧТО тогда там Арестович забыл, на "секретной" операции !?
показать весь комментарий
В керівництві України на 1-е січня 2021 року залишаться лише самі жидокацапські запроданці...
показать весь комментарий
Зелена банда робить в Україні , що хоче, а українці і забули, що це їх країна. Самогубча нація заслуговує на цю ганьбу.
показать весь комментарий
Арестович также добавил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных". Источник: https://censor.net/ru/n3239731

РЖАТИ З ЦЬОГО ЄЗУЇТСЬКОГО П*ДІКА НЕ ПЕРЕРЖАТИ. КАЗКАР ІМІТАТОР

Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 5755
показать весь комментарий
Шкода що Кривоноса звільнили, але як ще може бути серед кремлівських агентів в ОП...
показать весь комментарий
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 3982
показать весь комментарий
арестович прямо вказав, що цими словами він образив президента. Серйозний хлопець, навіть майор. видно теж зловживає, коли перепісяв сепарське повідомлення, а потім вибачався, що просто перепутав, Стакани з мадерою він не перепутає. Пити потрібно менше і закушувати. і не грати клоуна в серйозних речах
показать весь комментарий
працює проти Офісу президента, я так розумію, проти самого президента?" - сказав він.Джерело: https://censor.net/ua/n3239731 -------- ?????????? Яке ж неподобство "працювати проти президента"... Та проти такого "президента" не просто працювати треба, а реально ДІЯТИ.. Не всі ж в нас в країні "арестовичи". Є і такі, що не приторговюують власними переконаннями та принципами..
показать весь комментарий
Скажи, хто твій друг...
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
Ось бачите - досить носити прізвище "Арєстовіч" в Україні і жидобільшовик таки вилізе з носія як би він не прикидався...
показать весь комментарий
НацБанк)), в фамилии Арестович не больше жидовского чем в фамилии Шухевич. Ну так, к слову
показать весь комментарий
"Жидобільшовизм" це не національність а спосіб ведення політики. Дивись статтю в Вікіпедії - там все розписано.
показать весь комментарий
Ясное дело не национальность. А один из авторов и идеологов этого способа ведения политики был монгол по фамилии Троцкий (Бронштейн Лейба Давидович)
показать весь комментарий
Політика яку проголошують окремі особистості реалізується лише за умови підтримки населення. Підтримали українці ідеї жидобільшовизму - "землю селянам", "фабрики рабочим", "хто нє работает тот не ест", "загоним железной рукой человечество к счастью" "если враг е здается его уничтожают" і отримали Голодомор та репресії. Зараз "концепція трошки змінилась" але тупе населення проголосувало за псевдореінкарнацію Троцького. Але є різниця. Замість голодомору буде масова еміграція та демографічна криза...
показать весь комментарий
Будьте чесним хоча б самі з собою. Як казали древні римляни "прихована доблесть нічим не відрізняється від загальновідомої бездарності". "Змирились" означає "підкорились". Якщо не українці у власній країні встановлюють правила та закони то "чомусь так виходить" що правила і закони встановлюють для них етнічні меншини запроданців та окупантів. Патріоти голосують за українців а здебілована більшість за жидів та кацапів...
показать весь комментарий
Вибачаюсь, це ви до чого?
показать весь комментарий
https://censor.net/ua/user/421353 бидлан набутилочний, ну так к слову.
показать весь комментарий
Ааа, привет ЛГБТшник, с вечными влажными мечтами о бутылке в ж*пе, вас за километр видно, ну так, к слову
показать весь комментарий
набутилочнік тобі
показать весь комментарий
Кривонос
Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8-го хмельницького полку спецпризначення , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року; на керівних посадах в командуванні сухопутних та аеромобільних військ. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.
2014-го особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня 2014-го призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу . Полковник Кривонос і його команда розробили стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій у співробітництві з представниками НАТО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а 7 травня 2019 року став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
29 листопада 2019 президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський звільнив Кривоноса з посади керівника групи.
29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря РНБО
показать весь комментарий
У грудні 2017 року ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ймовірно для привертання уваги чи психологічного виявлення реакції суспільства написав на фейсбуку провокативний саркастичний допис, в якому «зізнався, що брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в контексті російської агресії:
«Я - НЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC ПАТРІОТ . ПРИЧОМУ, НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНИ, А Й БУДЬ-ЯКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЯК ТАКОЇ. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тейяра де Шардена і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вернадського .
НА ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ, БОРОТЬБИ, ПЕРЕМОГ І ПОРАЗОК, СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЙ, МОВИ/-В, ЗАКРИТТЯ ІСТОРИЧНИХ РАН, Я ДИВЛЮСЯ, ЯК СОЛДАТ НА ВОШУ. МЕНІ НА НИХ НАЧХАТИ СЛИНОЮ З ВИСОКОЇ ВИШКИ НООСФЕРИЗМУ.
9 грудня 2020 року Арестович коментуючи діяльність близьких до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Медведчука медіа заявив, що «[вони] не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність»
показать весь комментарий
це типовий для жд світогляд, але для себе вони там не бачать, вони окремо і понад
показать весь комментарий
17 грудня 2020 року, Арестович коментуючи смерть військвослужбовця, який потрапив до полону противника заявив, що український військовий «перебуваючи у стані сп'яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації», ЩО ВИЯВИЛОСЯ НЕПРАВДОЮ.
Згідно з протоколом судово-медичної експертизи тіла загиблого бійця, причина смерті - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F асфіксія із ознаками побиття.
18 грудня Арестович вибачився за дезінформацію.
показать весь комментарий
Про що ти , владік. Що співпало? Вмер воїн від удушення зі слідами зущань, БЕЗ СЛІДІВ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН.... а ти про ЩО? ЩО було "згодом підтверджено українськими медиками"?
показать весь комментарий
Так когда этот человек(Арестович) говорит правду, а когда брешет?
показать весь комментарий
щодо першого не скажу, а друге, коли губи шевеляться
показать весь комментарий
Т.н. "военного эксперта" Арестовича сняли с довольствия и он врезал правду-матку
.
https://v-n-zb.livejournal.com/10288948.html
показать весь комментарий
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 6752
показать весь комментарий
Жополиз аферистович отомстил генералу руками полшестого? Быстро лешенька почуствовал себя неприкасаемым небожителем. Но высоко взлетел-больше падать. Карма женщина с хорошим чуством юмора алексей
показать весь комментарий
Да и Президентом лешенька еще рано себя представлять. И ОПой тоже. Пока так,просравший свой имидж сказочный пи**бол и жополиз. Но вокруг полшестого много таких с шершавыми языками. Попользуют,подотрутся и выкинут.
показать весь комментарий
довольно достоверно написано.
показать весь комментарий
Відмінний відбір - чмо збирає поруч себе лише таке саме чмо.
показать весь комментарий
то, что агентурная сеть в Украине действует - сомнений нет... то, что ею руководит кто-то не назначенный на должность, а избранный на должность (или прямо рядом с ним, имея возможность не только влиять на принятие решение, но и решать превентивные вопросы на этапе постановки вопроса) - сомнений почти нет... то, что в агентурную сеть сеть включают людей с целью продвижения на влиятельные посты - ясно... остался только один вопрос к избранному на должность президента - неужели ему не говорили, что даже тогда, когда советская разведка вербовала перспективного агента и тот доходил до высшей должности в стране, то обязательно происходил переворот, при котором агент просто уничтожался...
показать весь комментарий
Кривонос тоже може собрать вокруг себя таких как он ...
показать весь комментарий
І тут не без понтів. Ну скажи ти що то, була ОЗМ-72. Нє, треба театрально назвати "Відьмою". Куда там салдафону з актором тягатися в епістолярному жанрі.
показать весь комментарий
Арестович во всей красе)) Он просто не мог не обосрацца. Это его натура и кредо по жизни. Продай себя подороже и обмажься говном, а заодно заляпай и соседей) Как раз бубочки типаж.
показать весь комментарий
Всё равно балабол - он останется балаболом, а генерал - генералом.
показать весь комментарий
На жаль військове звання- це зовнішній атрибут і зовсім не оцінка ділових і розумових здібностей людини, яка носить форму генерала. Так, як і "проффесор"- не означає, що це науковець.
показать весь комментарий
ТАК ВСЕ ТАКИ ЗАВЕЛ !!!
показать весь комментарий
Когда же Арестовича все таки арестуют?
показать весь комментарий
Арестович брехло, повія і придворний сраколиз. Який ще й ******** від імені ТКГ постити російську пропаганду та фейки
показать весь комментарий
