Арестович - Кривоносу: не 8 ноября, а 10, не минное поле, а мина "ведьма", не трое, а двое раненых

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на обвинения замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что он в 2018 году якобы завел украинских снайперов на минное поле.

Комментарий Арестовича публикует издание "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

Арестович заявил, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. "Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" – добавил он.

Арестович заявил, что Кривонос "слепил легенду" и теперь распространяет ее. "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?" – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос

Арестович также добавил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".

"Что это за заведение (на минное поле. – Ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел", – подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытии им служебной принадлежности погибших снайперов.

Напомним, накануне замсекретаря СНБО Кривонос обвинил Арестовича в том, что по его вине в 2018 году погибли двое и получили ранения трое снайперов.