Арестович - Кривоносу: не 8 ноября, а 10, не минное поле, а мина "ведьма", не трое, а двое раненых
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на обвинения замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что он в 2018 году якобы завел украинских снайперов на минное поле.
Комментарий Арестовича публикует издание "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.
Арестович заявил, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. "Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" – добавил он.
Арестович заявил, что Кривонос "слепил легенду" и теперь распространяет ее. "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?" – сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос
Арестович также добавил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".
"Что это за заведение (на минное поле. – Ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел", – подчеркнул он.
Также на Цензор.НЕТ: Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов
По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытии им служебной принадлежности погибших снайперов.
Напомним, накануне замсекретаря СНБО Кривонос обвинил Арестовича в том, что по его вине в 2018 году погибли двое и получили ранения трое снайперов.
Й от що цікаво,контракт у Арестовича-з вересня 2018-го на рік. Телеефіри -інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=FXiQHkvWNHI 27 вер. 2018 р
https://www.youtube.com/watch?v=j8Aa7fB_3o4 25 грудня 2018 року
https://www.youtube.com/watch?v=EIdeHGlUrVw 16 січ. 2019 р
https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms 18 бер. 2019 р ("Полноценная война с Россией начнется через пару лет" - Алексей Арестович)
https://www.youtube.com/watch?v=uybfBET1qOM 8 трав. 2019 р
https://www.youtube.com/watch?v=*********** 3 черв. 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k 9 лип. 2019 р. ................................................
І звичайно,покровителям Арестовича нічого не вартувало зам'яти розслідування (тим більше,за відсутності двухсотих).
Во первых, он забыл, на какой должности находится и что его очередь высказываться - где-то в третьем десятке!
А во-вторых, вступать в перепалки с сержантами - это ваще не комильфо...
Будет ли замыкающим идти тот, кто ведет группу? Вопрос риторический.
Но выжившие из группы есть - и они действительно могут рассказать. Если Арестович их действительно куда-то завел - они бы УЖЕ про это рассказали бы ИМХО.
Не гвооря уже о том, что это - спецура и они вовсе не хотят светить лица, а в откровения лица в маске никто все равно не поверит.
Я на слово никому из них не верю, но версия Арсестовича выглядит более стройной.
Кривонос и дату перепутал, и количество раненных - это, согласитесь, демонстрирует полное невладение информацией из разряда "шо где-то слышал, дальше сам додумал"
Это реальная плоскость позапрошлого столетия. Вы где-то проспали лет 200-300.
"пусть офицерский суд вынесет вердикт, когда Арестович туда обратится"
Куда обратиться? Такой структуры не существует.
"Нині діючий Кодекс розроблений за ініцативою Зборів офіцерів ЗС України ІЗ.УІІ 1999 і затв. міністром оборони України 31.XIІ 1999." - это сколько сотен лет назад, ирничный наш ?
А теперь -для читателей: в чём твоя троллякость. В том, что ты цепляясь за отдельные фразы , тщательно уводишь от сути.Любыми способами. А суть в том, что Арестовичнина каком юридическом уровне не оспаривает обвинение Кривоноса. В самом деле- почему я должен подсказывать советнику пРезидента форматы ащиты его чести, а ты их разбирать? Где его самого голова и готовность доказать, что его оболгали, если он пользуется ботоуслугами?! Его честь заключается в том, что Кривоноса через два дня уволили. То есть всем вариантом предпочтён подмётно -гнидный. Да ещё уволили с формулировкой "не работал в команде". Ха-ха-ха/ Команде арестович-подоляк-зеленский не подошёл боевой офицер. Вот и вся ваша сучья сущность
У стойло, чорнороте. З такими як ти немає про що говорити.
Принижуватись до дискусії з таким як ти не вважаю не можливе. До того ж я чудово знаю, що ти розводиш мене на грубість, аби й той же час побігти жалітися до модератора.
и выяснить всё в студии любого канала, да хоть нескольких каналов.
РЖАТИ З ЦЬОГО ЄЗУЇТСЬКОГО П*ДІКА НЕ ПЕРЕРЖАТИ. КАЗКАР ІМІТАТОР
Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8-го хмельницького полку спецпризначення , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року; на керівних посадах в командуванні сухопутних та аеромобільних військ. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.
2014-го особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня 2014-го призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу . Полковник Кривонос і його команда розробили стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій у співробітництві з представниками НАТО.
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а 7 травня 2019 року став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
29 листопада 2019 президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський звільнив Кривоноса з посади керівника групи.
29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря РНБО
«Я - НЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC ПАТРІОТ . ПРИЧОМУ, НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНИ, А Й БУДЬ-ЯКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЯК ТАКОЇ. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тейяра де Шардена і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вернадського .
НА ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ, БОРОТЬБИ, ПЕРЕМОГ І ПОРАЗОК, СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЙ, МОВИ/-В, ЗАКРИТТЯ ІСТОРИЧНИХ РАН, Я ДИВЛЮСЯ, ЯК СОЛДАТ НА ВОШУ. МЕНІ НА НИХ НАЧХАТИ СЛИНОЮ З ВИСОКОЇ ВИШКИ НООСФЕРИЗМУ.
9 грудня 2020 року Арестович коментуючи діяльність близьких до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Медведчука медіа заявив, що «[вони] не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність»
Згідно з протоколом судово-медичної експертизи тіла загиблого бійця, причина смерті - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F асфіксія із ознаками побиття.
18 грудня Арестович вибачився за дезінформацію.
.
