3 679 32

Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт

Деятельность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в условиях новых спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией может быть сбалансирована до конца года.

Об этом в комментарии изданию "Энергореформа" сообщил директор ГП Константин Петриковец, сообщает Цензор.НЕТ.

"При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт-ч мы ожидаем дефицита средств в перовом квартале на уровне 1 млрд грн, который должен перекрываться во втором-третьем, и по году должны выйти в ноль, учитывая снижение потребления. Но только при условии, что все источники финансирования возобновляемой энергетики будут задействованы", – отметил он.

Петриковец отметил, что органы власти, готовя решение правительства по изменению ПСО по населению, исходили из тех индикативов, которые намечены на следующий год, в частности, как минимум 20% оплаты ВИЭ из бюджета, средневзвешенной цены э/э на рынках на уровне 1,3 грн/кВт.ч и тарифа на передачу э/э 309 грн/МВт.ч.

"Как будет на самом деле, никто сейчас сказать точно не может. Но правительство делало все, чтобы сбалансировать нашу деятельность, потому как у него обязательства перед производителями возобновляемой электроэнергии по меморандуму", – отметил директор ГП.

Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.
Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.

С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт.час.

По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства тем, кто в ней нуждается.

энергетика (2592) электроэнергия (775) Гарантированный покупатель (38)
Топ комментарии
+17
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 3523
29.12.2020 19:42 Ответить
+14
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт- . . . . .та вы вообще ничего не покупаете!!! Энергоатом вам бесплатно для населения даёт электроэнергию. 0,15 грн. за кВт - это ничто! Вы покупаете в Ахметова зелёный тариф бо никто другой его не купит за такую цену.
29.12.2020 19:46 Ответить
+7
Тот поставщик ВОР ,там **** пробы ставить негде ,пора ВСЮ эту шушару судить народным трибуналом !
29.12.2020 19:41 Ответить
Тот поставщик ВОР ,там **** пробы ставить негде ,пора ВСЮ эту шушару судить народным трибуналом !
29.12.2020 19:41 Ответить
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 3523
29.12.2020 19:42 Ответить
профєсіанали, раніше експортували, тепер дехвіцит)
29.12.2020 19:43 Ответить
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
29.12.2020 19:45 Ответить
Светлана , ты не права , че атом , че вода , дают очень мало энергии , и от этого никуда не денешся
29.12.2020 20:24 Ответить
Чего? В Украине электроэнергии для населения от собственных АЭС и ГЭС с двойным избытком. Другое дело что кто-то продвигает дорогой уголь и зеленый тариф чтоб нажится
29.12.2020 21:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PXSdYh_z0us&t=0s Тарифный геноцид Зеленского: почему все молчат? .

.
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 992
29.12.2020 19:46 Ответить
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт- . . . . .та вы вообще ничего не покупаете!!! Энергоатом вам бесплатно для населения даёт электроэнергию. 0,15 грн. за кВт - это ничто! Вы покупаете в Ахметова зелёный тариф бо никто другой его не купит за такую цену.
29.12.2020 19:46 Ответить
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 8052
29.12.2020 19:46 Ответить
тарифы на поставку тока, приводят к увеличению напряжения среди населения )
29.12.2020 19:47 Ответить
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт-ч - - - - - это же по 0,15 грн./кВ . . плять . . я буду платить с 01.012021 - - 1,68 грн./кВ . . . не понял . . где разница?????
29.12.2020 19:48 Ответить
шо за найобка???
29.12.2020 19:48 Ответить
Зе-развод
29.12.2020 19:50 Ответить
в какой еще стране ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания, покупая САМУЮ ДЕШОВУЮ электроэнергию на рынке и перепродавая ее(электроэнергию) по "сбалансированной"(читай - задорого) цене потребителю, может обонкротиться?
29.12.2020 19:54 Ответить
Значить навар в 10 разів виявмвся замалим. Значить ці не зупиняться поки їх не повісять на власних воротах.
29.12.2020 19:57 Ответить
11раз
29.12.2020 20:06 Ответить
Сцукипля,заплачу по факту в феврале за прошедший ноябрь,и аванс в ощаде с прогнозируемой йней отсосете,ждупля контролеров в резпрезботах,снимаем покзники,вас не обижу...коврик подстелю между землей евророзетки на 1-м этаже с Омом по-периметру не более 4, вбитых в конкретный болт в ЗЕмлю...
29.12.2020 20:05 Ответить
Ага. Ахметов чуть вискарем не поперхнулся так заржал вголосину. Пока рыжая мразь будет грабить страну никакой жизни и економики здесь не будет
29.12.2020 20:07 Ответить
Насправді Вова підписав указ про безплатну роздачу електрики населенню, просто Порошенко, який зробив дублікат ключів від Охвісу, вночі прийшов і поміняв документ. А Вовочка - лапочка і пусічка, не сваріть його, він грає як вміє...
29.12.2020 20:07 Ответить
Так по 30коп покупайте, а продавайте по 60, урод ахметов и зе банкротят атомщиков
29.12.2020 20:08 Ответить
Тарифный геноцид -лишь часть общего геноцида,с которым столкнулись украинцы. Доколе???
29.12.2020 20:08 Ответить
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
29.12.2020 20:12 Ответить
Зеленский падаль
29.12.2020 20:16 Ответить
На додаток.Узеленських з січня виробники піднімають ціну буханець хліба 22-24грн. Держрезерв зерна вивезли, або як кажуть миші з'їли.
29.12.2020 20:33 Ответить
Если это повышение пройдет спокойно, это даст зеленый свет отмене двухзонных тарифов и дальнейшим повышением тарифа до 3 грн за киловатт. Ахметов с Коломойским никогда не насытятся. И пока вы будете экономить, они будут строить себе дворцы. Они у энергоатома покупают по 15 коп за киловатт и продают Вам по 1.68 грн. Вот так, по приколу.
29.12.2020 21:09 Ответить
Государственная компания в убытках, а частные облэнерго в золоте купаются. Странно как-то...
29.12.2020 21:18 Ответить
Название статьи придумал безграмотный ...
29.12.2020 21:34 Ответить
"дефицит" моментально закончится после того как вздернуть на проводах рыжего ахмета и его подельников
29.12.2020 21:43 Ответить
Ничего другого не скажешь - просто, ****** махровые. Вы, сучки, надейтесь на то, что потребление будет снижено - закон рынка. Вот тогда вы обосретесь по- полной.
29.12.2020 22:20 Ответить
Будет снижено потребление - будут повышены тарифы. Они же устанавливают правила игры. Это как игра в наперстки.
30.12.2020 00:17 Ответить
Банда ЗЕлёных отморозков продолжает грабить украинцев и уничтожать Украину. Спасибо ублюдкам за их выбор! Шо б вы сдохли.
30.12.2020 10:48 Ответить
 
 