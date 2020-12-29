Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт
Деятельность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в условиях новых спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией может быть сбалансирована до конца года.
Об этом в комментарии изданию "Энергореформа" сообщил директор ГП Константин Петриковец, сообщает Цензор.НЕТ.
"При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт-ч мы ожидаем дефицита средств в перовом квартале на уровне 1 млрд грн, который должен перекрываться во втором-третьем, и по году должны выйти в ноль, учитывая снижение потребления. Но только при условии, что все источники финансирования возобновляемой энергетики будут задействованы", – отметил он.
Петриковец отметил, что органы власти, готовя решение правительства по изменению ПСО по населению, исходили из тех индикативов, которые намечены на следующий год, в частности, как минимум 20% оплаты ВИЭ из бюджета, средневзвешенной цены э/э на рынках на уровне 1,3 грн/кВт.ч и тарифа на передачу э/э 309 грн/МВт.ч.
"Как будет на самом деле, никто сейчас сказать точно не может. Но правительство делало все, чтобы сбалансировать нашу деятельность, потому как у него обязательства перед производителями возобновляемой электроэнергии по меморандуму", – отметил директор ГП.
Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.
Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.
С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт.час.
По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства тем, кто в ней нуждается.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
Тарифный геноцид -лишь часть общего геноцида,с которым столкнулись украинцы. Доколе???
https://twitter.com/SerbinSergiy
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343824993071849472 10 ч
На додаток.Узеленських з січня виробники піднімають ціну буханець хліба 22-24грн. Держрезерв зерна вивезли, або як кажуть миші з'їли.