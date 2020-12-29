РУС
Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца 01

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил Зеленский.

Отмечается, решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Замглавы ОП Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент. "Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил он.

Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца 02

По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которой является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - заявил Вениславский.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) КС (2250) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (279)
+28
а Тупицкий подпишет ухвалу про отстранение зеленского. В цырке ми или нет?
29.12.2020 19:52 Ответить
+19
Им можно. Они же юристы...оба
29.12.2020 19:55 Ответить
+18
У Тупицкого есть другой вариант.Признать незаконным роспуск ВР восьмого созыва,вернуть их в зали они вынесут Зеленского.
29.12.2020 19:56 Ответить
С каждым днем все веселей.....
29.12.2020 20:57 Ответить
А по татарову щось Зе підпише?
29.12.2020 20:58 Ответить
ага, квартирой наградит
показать весь комментарий
На месте Тупицкого я бы подписал указ об отстранении Зеленского от должности вследствие его недееспособности
29.12.2020 21:02 Ответить
Хуже)))) В Конституционном суде заявили, что считают https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otstranil-na-dva-mesyatsa-glavu-ksu-tupitskogo-ukaz указ президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ https://file.liga.net/persons/tupitskiy-aleksandr Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.
30.12.2020 22:24 Ответить
Еще одно подтверждение, что страной руководит человек, который не имеет государственного мышления, а воспринимает все через призму личных обид.Уволить человека, из-за того, что он посмел подумать иначе чем президент.....это позор!!! Тем более военного, который защищал Украину и сидел в окопах,в то время,когда сам " играл на рояле"
29.12.2020 21:06 Ответить
Техническая ошибка
29.12.2020 21:08 Ответить
йюрист криворожеський...
показать весь комментарий
А що на це скаже судівська мафія?
показать весь комментарий
Так ось цим, вже все сказано "отстранении главы Тупицкого сроком на два месяца"
показать весь комментарий
«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього»,Доставай зеля и играй на пианино))))) прям в зале конституционного суда))) похлопают)))
Впрочем Тупицкий это сказал на пленке-«Это же каким надо быть д#**** чтоб судьям КС проголосовать в ситуации которой каждый из них может оказаться завтра.» Один ☝️ за всех и все за одного)))) юугага
30.12.2020 00:22 Ответить
Зебил не уволил тупого, а отстранил на 2 месяца, так что не тупи.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:45 Ответить
Зараз КСУ всім складом пошле Зеленського на юх і буде повністю правий
показать весь комментарий
Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
29.12.2020 22:56 Ответить
«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього», 🍌🎹
30.12.2020 00:23 Ответить
Еще разок покажи свою тупость.
30.12.2020 21:47 Ответить
Крышкой рояля уже хлопнули по 🍌- В Конституционном суде заявили, что считают https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otstranil-na-dva-mesyatsa-glavu-ksu-tupitskogo-ukaz указ президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ https://file.liga.net/persons/tupitskiy-aleksandr Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.
30.12.2020 22:23 Ответить
Буже дуже цікаво коли цього недонаполіона Тупицький просто пошле на..р
показать весь комментарий
"Чума на оба ваших дома!" (с)
29.12.2020 21:29 Ответить
Зе, это маленький плюс тебе.
29.12.2020 21:34 Ответить
Так оперативно? Не Зеленський, а Вжик якийсь.
29.12.2020 21:41 Ответить
Паниковский: Зеля , вы жалкая ... ничтожная личность...
29.12.2020 21:47 Ответить
Личность?? Это, очевидно, ирония?
29.12.2020 21:53 Ответить
эТо цитата. Читайте класиков / Я там и персонажа указал.
29.12.2020 21:58 Ответить
ЗЕ думает за 2 месяца получить транш МВФ и вернуть Тупицкого?

Так это врядли. Уже не в Тупицком проблема, а в самом ЗЕ.
29.12.2020 22:05 Ответить
КАК ДРУЖНО ПРАХОБОТЫ СТАЛИ ЗАЩИЩАТЬ КОРРУПЦИЮ. 😆😅🤣😂😝
ЖДЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЗАЩИТЕ СУДЬИ КОРРУПЦИОНЕРА САМОГО ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ЦАРЯ НА ОБОЧИНЕ - ПИТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. 😆😅🤣😂😝
29.12.2020 22:19 Ответить
Ар'єв: Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому. Суддя КСУ може відкорковувати шампанське
29.12.2020, 21:06 • 613 • https://uainfo.org/blognews/1609268337-ar-ev-zelenskiy-********-indulgentsiyu-tupitskomu-suddya.html#mc-container 1

Сьогодні Зеленський https://uainfo.org/blognews/1609264645-prezident-********-ukaz-pro-vidstoronennya-tupitskogo.html підписав не указ про відстронення Тупицького з посади судді Конституційного Суду. Сьогодні Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому!
Таку думку https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3960209030708590 висловив народний депутат України Володимир Ар'єв, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Європейський Суд з прав людини приділяє особливу увагу незаконним рішенням органів влади стосовно суддів. І розглядає суддівські кейси першочергово. Указ про відсторонення Тупицького, безвідносно до персони цього судді, відверто незаконний і антиконституційний. Тому Тупицький може відкривати шампанське - чим би не закінчилася його кримінальна справа в Україні, вона на 99,99% буде скасована в ЄСПЛ з причини грубого порушення процедурних питань і через втручання вищої посадової особи", - написав він у Facebook.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1608028551-rada-zrobila-vazhliviy-krok-do-vidnovlennya-efektivnoyi-roboti.html Рада зробила важливий крок до відновлення ефективної роботи антикорупційної системи - нардеп
"Ідіот і шкідник при владі - це біда", - додав политик.
29.12.2020 22:33 Ответить
«Как жалок шут на троне короля
Как глуп народ который то позволил»
Классика
30.12.2020 00:26 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343987457025572864 2 ч
В ответ
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz @QrPtJwN4af81Tbz и
https://twitter.com/VikaVik98990469 @VikaVik98990469
Це конституційний переворот. А Зеленський точно юрист?Ст. 154ККУ яку ти використав в указі по відстороненню Тупицького регулюється ст.1 Кодексу криміналоного , впровадження, якого не було пред'явлено судді. Ти порушив закон. А взагалі ти юрист? Не знаєш елементарних речей.
Це питання до підземного переходу біля ВУЗу, де купуваася диплом.
29.12.2020 22:41 Ответить
Пресслужба КСУ
Дослівно: "Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/149-1.htm статті 149-1 Основного Закону України , ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".
29.12.2020 22:56 Ответить
Прочитай що сам написав, "рішення про ЗВІЛЬНЕННЯ".
29.12.2020 23:58 Ответить
Але кацапу, що звільнення, що відсторонення, все єдино.
30.12.2020 00:01 Ответить
Це цитата.
Я так розумію, що відсторонення = припинення повноважень (хоч і тичасово)
Тепер читаємо Конституцію, де є вичерпний перелік:

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
30.12.2020 00:19 Ответить
Не объясняй «трускавецким вузерам» основной закон государства.... Я просто ржу с этапа кловуна)))))
30.12.2020 00:28 Ответить
Доречі, на сайті КС усе уже розклали по поличках
От, наприклад:
http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady "Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України".
30.12.2020 00:26 Ответить
Они разложили все по как по «нотам» Так что зе может доставать и сыграть))))🎹
30.12.2020 00:29 Ответить
Цей дебіл відсторонив Тупицького, ґрунтуючись на тій статті. Він посилається на 154 КПК, а треба на 155-1!

Суддю може відсторонити тільки Вища рада правосуддя за клопотанням Генпрокурора! Все!

Тому чекаємо від ДБР кримінальну справу на Зеленського за перевищення повноважень!
30.12.2020 00:33 Ответить
... НИКТО НЕ ВПРАВЕ ВЕРШИТЬ БЕСПРАВИЕ, ДАЖЕ ТОТ, КТО ОТ БЕСПРАВИЯ ПОСТРАДАЛ
сказал кто-то из знаменитых.
А Зюзя и К0 плодит и плодит бесправие.
Интересно сколько лет в будущем ему грозит, по Закону?
30.12.2020 03:48 Ответить
Мое отношение к Тупицкому отрицательное.
Но еще более отрицательное к нарушению всех возможных законов зеленскими.
Они разрушают основы государства
30.12.2020 03:50 Ответить
В Конституционном суде http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady говорят , что перечень причин, которые являются основанием для прекращения полномочий, является исчерпывающим,
и среди них нет указа президента.
То есть нынешнее решение Зеленского, по мнению КСУ, является незаконным.
30.12.2020 04:03 Ответить
ЗАКОН О Конституционном Суде Украины
Статья 20. Выборы Председателя Конституционного Суда Украины
Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины из состава судей Конституционного Суда Украины
30.12.2020 04:11 Ответить
Статья 23. Прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
30.12.2020 04:12 Ответить
Статья 16. Требования к судье
Конституционного Суда Украины
Судьей Конституционного Суда Украины может быть гражданин Украины, достигший на день назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж практической, научной или педагогической работы по специальности не менее десяти лет, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение последних двадцати лет.
Судьи Конституционного Суда Украины не могут принадлежать к политическим партиям и профсоюзам, иметь представительский мандат, принимать участие в какой бы то ни было политической деятельности, занимать какие-либо иные оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской и творческой.
30.12.2020 04:13 Ответить
И где в законе Указ Президента??
30.12.2020 04:14 Ответить
С таким успехом ЗЄ может подписать Указ о восходе солнца.
Или как "величайший лидер современности" издать Указ о единомыслии в Украине
30.12.2020 04:22 Ответить
айайай, какая зрада, отстранил коррупционера.
30.12.2020 04:24 Ответить
Есть решение суда, что отстранил коррупционера?)
30.12.2020 07:23 Ответить
Есть решение суда, что отстранил коррупционера? Читать не умеешь статью?
30.12.2020 07:39 Ответить
Статью? И в что в статье?) Можно увидеть ДАТУ решения СУДА о признании тупицкого коррупционером?)
30.12.2020 07:47 Ответить
что в статье? прочти, если умеешь. Можно увидеть ДАТУ решения СУДА о признании тупицкого коррупционером? - можно. Найди и увидь.
30.12.2020 07:51 Ответить
Понятно))) Очередной балабол, который не может подкрепить свои слова фактами)))
30.12.2020 07:58 Ответить
Точно. Ты очередной балабол не способный прочесть, что в статье написано, желающий видеть какое решение какого-то суда и не способный подкрепить свои слова фактами(((
30.12.2020 08:12 Ответить
"Прочесть, что в статье написано" "желающий видеть КАКОЕ ТО решение суда"))) Мда.. Клиника))) И этим людям дают право голосовать))) Зебил, ты бы хоть что нибудь слышал о презумпции невиновности?))) Я тебе в десятый раз повторяю, где в статье хоть слово сказано, о том что тупицкий является коррупционером или признан судом виновным в другом каком либо преступлении?)) Приведи конкретную цитату из этой статьи об этом))) А свои фантазии можешь оставить при себе))) Я
30.12.2020 10:50 Ответить
молодец, ты кацапский чоколядный зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало.
на вот прочти снова себе о себе: ""Прочесть, что в статье написано" "желающий видеть КАКОЕ ТО решение суда"))) Мда.. Клиника))) И этим людям дают право голосовать))) Зебил, ты бы хоть что нибудь слышал о презумпции невиновности?))) Я тебе в десятый раз повторяю, где в статье хоть слово сказано, о том что тупицкий является коррупционером или признан судом виновным в другом каком либо преступлении?)) Приведи конкретную цитату из этой статьи об этом))) А свои фантазии можешь оставить при себе))) Я"
30.12.2020 11:04 Ответить
Что такое?))) В очередной раз слилось, ущербное)))
30.12.2020 11:10 Ответить
молодец зебило-мармелад, хорошо ты снова само себе лишь о себе: "Что такое?))) В очередной раз слилось, ущербное)))"
30.12.2020 11:13 Ответить
не спілкуйся з тим кондрашкой, воно на всю голову відбите, воно якусь дурню напише, а потім все зводиться, сам такий, у нього якесь психічне відхилення, і воно мабуть отримує від цього задоволення або якась інша клініка. загалом у спам ту тварину і все.
30.12.2020 12:58 Ответить
Бот свободовский - Кондрашов ))))) с длит под ником политика)))) это куратор ботов)))))что я не прав?Аааааа?
30.12.2020 22:28 Ответить
кондрашка просто тупорилий троль
31.12.2020 08:36 Ответить
Да я как то сразу не обратил внимания) Понял что с ним уже пересекался, когда он мне начал моими словами отвечать))) Оно здесь под разными никами "выступает")))
30.12.2020 23:43 Ответить
Если бы в свое время Порошенко наехал на КС после отмены незаконного обогащения, то возможно и остался бы президентом. Если это не договорняк и двурушничество, то в этой истории я на стороне Зе. Но шансов на его порядочность уже почти не осталось.
30.12.2020 07:25 Ответить
Чего? Порядочность зе?))) Это когда?
30.12.2020 07:49 Ответить
Что интересно - во всей этой свистопляске все совершенно забыли о том, кто был инициатором этой хуцпы, а именно о г-не Медведчуке и его фракции.
30.12.2020 07:27 Ответить
Есть в политике такое понятие как "схватка бульдогов под ковром". Как можно назвать эту "схватку"? Может возней крысенышей под веником?
30.12.2020 07:43 Ответить
30.12.2020 08:03 Ответить
