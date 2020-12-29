Смертельное избиение военнослужащего в Новой Каховке: одного подозреваемого отправили в СИЗО, другого - под домашний арест

Суд избрал меры пресечения двум жителям Новой Каховки в Херсонской области, которых подозревают в избиении до смерти военнослужащего возле бара.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Старшему из мужчин, которому 35 лет, судья избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. А 34-летний его товарищ был отправлен под стражу на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении.

Избиение случилось ночью 25 декабря возле одного из баров в Новой Каховке.

"Произошел конфликт с дракой между военнослужащим и двумя гражданскими. От полученных телесных повреждений 40-летний боец-контрактник воинской части, дислоцирующейся в городе, умер", - пояснили в полиции.

Уголовное дело расследуют по статье ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшего). Задержанным грозит от 7 до 10 лет за решеткой.