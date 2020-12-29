РУС
Смертельное избиение военнослужащего в Новой Каховке: одного подозреваемого отправили в СИЗО, другого - под домашний арест

Суд избрал меры пресечения двум жителям Новой Каховки в Херсонской области, которых подозревают в избиении до смерти военнослужащего возле бара.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Старшему из мужчин, которому 35 лет, судья избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. А 34-летний его товарищ был отправлен под стражу на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении.

Избиение случилось ночью 25 декабря возле одного из баров в Новой Каховке.

"Произошел конфликт с дракой между военнослужащим и двумя гражданскими. От полученных телесных повреждений 40-летний боец-контрактник воинской части, дислоцирующейся в городе, умер", - пояснили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке

Уголовное дело расследуют по статье ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшего). Задержанным грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

Автор: 

Новая Каховка (155) Нацполиция (16704) убийство (6550) военнослужащие (6258) мера пресечения (502)
+16
Что это, блин, за суды такие пошли,а? Невиновных активистов Майдана и АТОшников рассовали по тюрягам, а убийц "под домашний арест" в теплые постельки! Это мир перевернулся или мозги у наших избирателей, когда выбирали реваншистов, любящих заглядывать в щели *****?!!
29.12.2020 20:10 Ответить
+10
Соучастие в предумышленном убийстве - дом.арест?
29.12.2020 20:06 Ответить
+7
целенаправленное убийство , подленький удар из-подтишка со спины , если судья будет из даунбаса , то адвокат сученка отмажет
29.12.2020 20:18 Ответить
Дивина що не обох під особисті зобов'язання...
29.12.2020 20:03 Ответить
Кстати, "Уголовное дело расследуют по статье ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшего).
29.12.2020 21:50 Ответить
Присутствовал, не помешал, не вызвал полицию, с места убийства скрылся - соучастник. Бить человека в затылок кастетом - намерение его убить.
29.12.2020 21:53 Ответить
Мы юрист. А ты набутылочник
30.12.2020 11:15 Ответить
Так судьям не нужно быть с Донбаса- они почти все мыслят так же как во времена яныка и регионалов, и никто их с тех пор не менял.
29.12.2020 22:20 Ответить
За убийство военных нужно давать больше лет.
29.12.2020 22:21 Ответить
Новостная лента Цензора в последнее время изобилует новостями о избивающих, стреляющих, поджигающих друг друга военных. Никаких сепаров не надо.
30.12.2020 00:40 Ответить
 
 