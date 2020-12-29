Погибшим членам экипажа самолета МАУ, сбитого под Тегераном, присвоены звания Героев Украины, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 АО "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", погибшим в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана.
Соответствующий указ № 600/2020 глава государства подписал 29 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
"Чорні скриньки" з літака МАУ, помилково збитого ракетою над Іраком у січні цього року, записали розмову у кабіні літака вже після того, як у нього влучила ракета.
Розшифровка "чорних скриньок" Boeing 737 показує, що пілоти та пасажири могли залишатися живими впродовж 25 секунд після того, як ракета вразила літак, - заявили представники адміністрації авіаційного руху Ірану.
Що відбувалося в літаку в останні секунди?
Бортовий реєстратор зафіксував, що після того, як у літак влучила перша ракета, близько 19 секунд пілоти все ще говорили у кабіні літака, - заявивив на пресконференції голова Адміністрації цивільної авіації Ірану капітан Турадж Зангане.
За його словами, лише через "25 секунд після цього літак вразила друга ракета".
"Вони намагалися керувати літаком до останнього", - заявив він.
"В цей момент в літаку почалися проблеми з електрикою, і, за наказом командира літака, були підключені аварійні джерела живлення. Обидва двигуни запрацювали через секунди після вибуху".
Водночас, як повідомив іранський представник, "із пасажирського салону в цей час не було чутно звуків", а запис припинився через 19 секунд після ураження першою ракетою.
-+-+-+-
З Франції, куди Іран передав "чорні скриньки" для розшифрування і де воно було проведено в присутності українських експертів, повідомлялося, що пілоти та інші члени екіпажу після враження лайнера першою ракетою не втратили самовладання, виконували обов'язки, керували літаком ще майже півхвилини, до останньої секунди, надіялись на вимушену посадку, а в момент, коли стало зрозуміло, що це вже неможливо, спробували зробили все, щоб відвести падаючий і палаючий літак від забудови.
23 СЕРПНЯ, 2020, 16:30
Екіпаж збитого у січні 2020 року поблизу Тегерана українського пасажирського літака Boeing 737 після помилкового влучення у борт першої ракети зробив усе можливе, аби врятувати лайнер та людей у ньому
Про це 23 серпня 2020 року заявив голова іранської організації цивільної авіації Тураджа Дехкані Зангене, спираючись на інформацію з диктофона в кабіні (CVR) та реєстратора даних польотів (FDR) у "чорних скриньках" літака, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV з посиланням на https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/08/23/2333677/iran-releases-ukrainian-plane-s-flight-recorder-data Tasnim News Agency .
Посадовець наголосив, що не оприлюднювати технічні та експертні дані по авіаційних катастрофах до публікації незалежного звіту не прийнято, але президент Ірану Хассан Рухані, аби все було прозоро та зрозуміло, в даному випадку наказав зробити виключення.
"Чорний ящик зафіксував усі звуки в кабіні протягом 19 секунд після удару (першої - ред.) ракети, зазначив він, зазначивши, що три сильних членів екіпажу, у тому числі інструктор польотів, усвідомлювали ненормальну ситуацію і намагався контролювати і керувати літаком до останнього моменту", - йдеться у повідомленні.
