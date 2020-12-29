РУС
Крушение самолета МАУ в Иране
Погибшим членам экипажа самолета МАУ, сбитого под Тегераном, присвоены звания Героев Украины, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 АО "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", погибшим в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана.

Соответствующий указ № 600/2020 глава государства подписал 29 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной крушения самолета МАУ могут быть системные сбои в обеспечении безопасности полетов в небе Ирана, - Енин

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Техническое расследование крушения самолета МАУ обсудили на видеоконференции, документы украинская сторона еще не получала, - Енин

Герой Украины (484) Зеленский Владимир (21647) указ (528)
+64
за какие заслуги?
29.12.2020 20:22 Ответить
+39
"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга"

какой героизм? в чем? какой к черту "служебный долг"? они работали на беню а не служили государству!
29.12.2020 20:23 Ответить
+38
Соболезнования и тд и тп - все это понятно...
Но, единственный вопрос:
А что ГЕРОИЧЕСКОГО они сделали?!!
29.12.2020 20:23 Ответить
відкупився медальками замість відповідной матеріальной компенсації сім'ям? ідеалізм у дії, гегель був би в захваті, як ідеальне перемагає матеріальне
29.12.2020 21:07 Ответить
Героические Бомбические Ордена Золотой Звезды Международные Авиалинии Украины и Героя олигархического грабежа Украины, гражданина 3 государств Коломойского.
29.12.2020 21:07 Ответить
бабломойский попросил за счет государства, не то что Ил-76 в Луганске.
29.12.2020 21:09 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса
Погибшие лично присутствовали на вручении награды?
29.12.2020 21:09 Ответить
У Зеленського взагалі немає розуміння що до цінності державних нагород. Він як той цар, що знімає перстень з пальця і дарує якщо в нього добрий настрій. А генерала Кривоноса вигнав з РНБО, бо він каже не те, що подобається
29.12.2020 21:10 Ответить
все "зеленые человечки" понимают, зря вы их недооценили ни в 2019, ни в 2014, ни в 1918-1933. Жаль что история ничему не научила украинцев.
29.12.2020 21:13 Ответить
Брошенного воина Украины истекающего кровью Журавля вот кто достоин !!!!
29.12.2020 21:14 Ответить
+ 100 !!!

но с сержантом Журавлем "ситуацию котролировал" Зеленский. Поэтому

Герой Украины сержант Журавель не удостоен Ослом получить звание Героя Украины
29.12.2020 21:27 Ответить
Повідомлення БіБіСі:

"Чорні скриньки" з літака МАУ, помилково збитого ракетою над Іраком у січні цього року, записали розмову у кабіні літака вже після того, як у нього влучила ракета.
Розшифровка "чорних скриньок" Boeing 737 показує, що пілоти та пасажири могли залишатися живими впродовж 25 секунд після того, як ракета вразила літак, - заявили представники адміністрації авіаційного руху Ірану.

Що відбувалося в літаку в останні секунди?

Бортовий реєстратор зафіксував, що після того, як у літак влучила перша ракета, близько 19 секунд пілоти все ще говорили у кабіні літака, - заявивив на пресконференції голова Адміністрації цивільної авіації Ірану капітан Турадж Зангане.

За його словами, лише через "25 секунд після цього літак вразила друга ракета".

"Вони намагалися керувати літаком до останнього", - заявив він.

"В цей момент в літаку почалися проблеми з електрикою, і, за наказом командира літака, були підключені аварійні джерела живлення. Обидва двигуни запрацювали через секунди після вибуху".

Водночас, як повідомив іранський представник, "із пасажирського салону в цей час не було чутно звуків", а запис припинився через 19 секунд після ураження першою ракетою.
-+-+-+-
З Франції, куди Іран передав "чорні скриньки" для розшифрування і де воно було проведено в присутності українських експертів, повідомлялося, що пілоти та інші члени екіпажу після враження лайнера першою ракетою не втратили самовладання, виконували обов'язки, керували літаком ще майже півхвилини, до останньої секунди, надіялись на вимушену посадку, а в момент, коли стало зрозуміло, що це вже неможливо, спробували зробили все, щоб відвести падаючий і палаючий літак від забудови.
29.12.2020 21:26 Ответить
Чи буде край дебілізму найвеличнішого?
29.12.2020 21:28 Ответить
А тим часом Кабмін...
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/11306-urjad-zasnuvav-stypendiyi-za-vydatni-zaslugy-u-sferi-vyschoyi-osvity Уряд заснував стипендії за видатні заслуги у сфері вищої освіти

Документом засновуються 300 довічних стипендій Уряду, що виплачуватимуться щомісяця в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у тому числі в разі звільнення стипендіата з відповідного закладу вищої освіти...
Отже, розмір стипендії з 1 січня 2021 року становитиме 6 810 грн на місяць, з 1 липня 2021 року - 7137 грн на місяць, з 1 грудня - 7443 грн на місяць.
Кандидати на призначення стипендії обиратимуться вченими радами відповідних закладів вищої освіти державної форми власності з-поміж науково-педагогічних працівників.
Відзначатимуть педагогів, які: - зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;

- сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;
- досягли сімдесятирічного віку та працюють у державних ЗВО за основним місцем роботи.
29.12.2020 21:33 Ответить
Что за бред, в чем там героизм то, где особые заслуги перед народом Украины.
29.12.2020 21:34 Ответить
Погибшие солдаты и офицеры Украины?
29.12.2020 21:39 Ответить
Наверное, по мнению ОПы не дотягивают до подвига стюардесс...
29.12.2020 21:54 Ответить
Придурок! Лётчиков конечно очень жаль, но в каком ухе они Герои???
По всем данным экспертиз, экипаж погиб в результате взрыва ракеты и просто не мог совершить ничего героического.
29.12.2020 21:39 Ответить
Авіакатастрофа в Ірані: українські пілоти діяли правильно й до останнього намагалися врятувати літак

23 СЕРПНЯ, 2020, 16:30

Екіпаж збитого у січні 2020 року поблизу Тегерана українського пасажирського літака Boeing 737 після помилкового влучення у борт першої ракети зробив усе можливе, аби врятувати лайнер та людей у ньому
Про це 23 серпня 2020 року заявив голова іранської організації цивільної авіації Тураджа Дехкані Зангене, спираючись на інформацію з диктофона в кабіні (CVR) та реєстратора даних польотів (FDR) у "чорних скриньках" літака, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV з посиланням на https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/08/23/2333677/iran-releases-ukrainian-plane-s-flight-recorder-data Tasnim News Agency .
Посадовець наголосив, що не оприлюднювати технічні та експертні дані по авіаційних катастрофах до публікації незалежного звіту не прийнято, але президент Ірану Хассан Рухані, аби все було прозоро та зрозуміло, в даному випадку наказав зробити виключення.
"Чорний ящик зафіксував усі звуки в кабіні протягом 19 секунд після удару (першої - ред.) ракети, зазначив він, зазначивши, що три сильних членів екіпажу, у тому числі інструктор польотів, усвідомлювали ненормальну ситуацію і намагався контролювати і керувати літаком до останнього моменту", - йдеться у повідомленні.
29.12.2020 23:54 Ответить
Это стандартная лапша на уши, так пишут практически про всех пилотов, однако если это соответствует реальности, в инет сливают запись переговоров на борту.
Да и нет ничего героического в стремлении "намагатся контролювати і керувати літаком до останнього моменту", это стандартная ситуация, ведь речь идёт о спасении собственных жизней.
30.12.2020 09:11 Ответить
За что ? Тогда всем кто на работе погиб надо героя давать. Зеля придурок, так разбрасываться званиями, давать всем подряд означит принижать настоящих героев.
29.12.2020 21:49 Ответить
Зеля не знает что такое героизм.
30.12.2020 01:26 Ответить
Интересно как. Пилоты и стюарды ценой своей жизни спасли самолет? Пилоты и стюарды в данной ситуации вообще могли что-то сделать? Тогда за что им "героя Украины"? За то, что , выполняя регулярный рейс, присутствовали на рабочем месте когда в самолет влетело две ракеты?
Психбольница по офису президента плачет.
29.12.2020 21:50 Ответить
они что бомбили кремль ?
29.12.2020 21:54 Ответить
Ну что еще добавить🤷‍♀️........кретинизм - крепчает........☹️☹️☹️
29.12.2020 21:57 Ответить
ЗА ЧТО !?
ВОТ ЗА ЧТО КОНКРЕТНО !!!???
29.12.2020 22:05 Ответить
За то что они работали в компании Коломойского! Или ты не согласен, что это подвиг?
30.12.2020 01:25 Ответить
Ну это 1000%
30.12.2020 01:27 Ответить
Обесценили награду полночью ....
29.12.2020 22:06 Ответить
Сколько этого ********* еще терпеть ?
29.12.2020 22:20 Ответить
Ещё чуть-чуть.
30.12.2020 01:46 Ответить
це як? зелений треш. що це за влада така? немає слів, одні матюки.
29.12.2020 22:21 Ответить
І тут беня за рахунок держави вирішив свої питання.
29.12.2020 22:57 Ответить
нонсенс
30.12.2020 00:19 Ответить
Какой *********, это ******! Почему не присваевают звания водителю автобуса Автолюкс, который недавно погиб на киевской трассе? ну *** маразм.
30.12.2020 00:30 Ответить
А Бене звезду! За то что организовал этот рейс
30.12.2020 01:24 Ответить
Еврейскую. В глотку.
30.12.2020 01:46 Ответить
Правильно.
30.12.2020 04:49 Ответить
"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга..."
Может они и были хорошими людьми, но о каком героизме пилота сбитого ракетой самолёта идёт речь???
30.12.2020 07:27 Ответить
Это что же они такого геройского совершили ? Может Кремль таранили или я не в курсе,маразм крепчает.
30.12.2020 08:20 Ответить
Дезертир и предатель Украины, не понимает кто такие Герои Украины. Он не украинец, он малоросс.
30.12.2020 11:05 Ответить
Не честно. Нужно было героев раздать всем 168 и 9. Ну и чмошная же власть! Вместо финансовой помощи и жилья...
30.12.2020 11:23 Ответить
зе-гадость, звание героя превратил в посмертный значек, теперь в падлу его получать живым.
30.12.2020 11:40 Ответить
Странно, этот экипаж выпонил государственное задание ценой своей жизни?

Что экипажи всех сбитых в мире пассажирских самолётов награждали?
30.12.2020 12:10 Ответить
Они что сознательно шли на смерть? Их убили. Жертвам, как правило, не вручают награду героев. За них мстят и приводят убийц на суд. Знать, что убийцы понесли наказание есть лучшая награда для родственников. А судя по этой фейковой награде именно этого и не случится. Убийцы продолжат безнаказанно жить.
30.12.2020 13:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 