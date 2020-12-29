СБУ разоблачила кредиторов, которые "выбивали" из заемщиков более 300% долга. ИНФОГРАФИКА

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли преступную схему по вымогательству денег у граждан, которые оформляли "легкие" кредиты через интернет.

Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн-микрокредитования неправомерно насчитывает своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита.

СБУ заявляет, что такие действия являются нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%.

К "выбиванию" этих искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании, а те взимали с заемщиков деньги, прибегая к давлению, угрозам физического насилия или уничтожения имущества. Эти угрозы могли распространяться не только непосредственно на клиента, но и на членов его семьи.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности кредитных и коллекторских компаний, черновые записи и программно-аппаратное оборудование.