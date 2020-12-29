СБУ разоблачила кредиторов, которые "выбивали" из заемщиков более 300% долга. ИНФОГРАФИКА
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли преступную схему по вымогательству денег у граждан, которые оформляли "легкие" кредиты через интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн-микрокредитования неправомерно насчитывает своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита.
СБУ заявляет, что такие действия являются нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%.
К "выбиванию" этих искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании, а те взимали с заемщиков деньги, прибегая к давлению, угрозам физического насилия или уничтожения имущества. Эти угрозы могли распространяться не только непосредственно на клиента, но и на членов его семьи.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности кредитных и коллекторских компаний, черновые записи и программно-аппаратное оборудование.
1- жопзж.
2- лживая кацапская пропаганда наш, newsone, zik, 112.Которая заняла половину информпространства.Еще консервный агент парашки мураев тестирует на реакцию впихиваением пособников террористов мирошников.Террористов и пособников не легитимного тергосударства с пенькоголосованием рашки - Мертветчук, кива, рабинович.
3- кацапскую агентуру и консервы ЕРМАК, Уруцкий, таран.Татаров(с его слов это он помогает украине? где дела, плоды или цыплята по осени.искупление прошлых грехов. слова это по статистике сегодня *******). Венедиктова.
4- зебил, который против них вообще ничего не делает - ленивая собака, которая пришла отсидеться, чтобы потом в 2025-30м в парашке выступать и рассказывать какая украина проститутка.А не зеленский проститутка.
Где закрытие кацапских террористических организаций в украине как опзж их каналов наш, newsone, zik, 112, которые впаривают в украинкое пространство террористов тер организаций парашки днр-лнр под видом народных республик. Террористов мертветчука, кивы с его чвк из гопоты и титушни и прочих.
Где избавление от кацапского ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ жопз в вр, закрытие каналов внешнего управления.
ПОЧЕМУ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕГО КАЦАПСКОГО УПРАВЛЕНИЯ жопзж ТУСУЕТСЯ В ВЕРХ РАДЕ?
В Отрадном 2 высосал из пальца дополнительные квадратные метры на балконах, которые он якобы застеклил. Не все инвесторы согласились на такую креативность для одной извилины от авантюриста, возомнившего себя чуть ли не новым Аль Капоне. Прихвостни-подельники Клименко состряпали нехитрые липовые бумаги и бегом чёрным нотариусам перерегистрировать на себя квартиры. Народ за справедливостью кинулся в Офис противодействия рейдерства при Минюсте. Там жалобы обкраденных покупателей квартир рассматривали ни много, ни мало полгода. Отменили действия нотариуса Оксаны Матвиенко, но метку "чёрный нотариус" ей на кабинете Минюст не пригвоздил. Мол ошиблась Матвиенко, такая-сякая бессребренница.
В ЖК "Авиа Квартал" в Вишнёвом гоп-компания Клименко пошла дальше. Решили срубить денег со своих покупателей ещё проще. Вызывают к себе в офис на Перемоги, 90а. Там особо доверенные для пахана Демен Анна Григорьевна и Василец Татьяна Романовна, не стесняясь в выражениях, выдвигают новые условия опешившим инвесторам, купившим квартиры в кредит. Сейчас же меняем действующую процентную ставку с 11,2% на 25% годовых. И это при оставшемся сроке выплат более 10 лет. Услышав, что покупателей такой расклад не устраивает вымогатели выдают ещё одно предложение от посидевшего в СИЗО за "Терра Банк", но не досидевшего и потому изрядно оборзевшего и потерявшего чувство реальности в своих финансовых преступлениях предводителя клана Клименко Сергея Дмитриевича. Таня из-за спины Анны Григорьевны прозносит, что у покупателей квартир есть возможность, чтоб не платить повышенные проценты, рассчитаться за квартиру сейчас полностью. А милашка Анна Григорьевна ангельски добавляет: " Если вы не выполните наши условия, то я квартиру продам." Демен сказала, Демен сделала. Далее пошло опять же незатейливое составление каких-то договоров между юрлицами самой же ОПГ. Опять же по той же схеме через чёрных нотариусов, одна из которых Матвиенко Оксана, пререгистрация квартир без ведома покупателей.
И эта шайка до сих пор свободно передвигается по Киеву. Более того в ЖЕКе "непослушных" покупателей приструнивают: "А вы знаете, что там было с некоторыми жильцами? Вы хотите тоже такого?" Цинизм высшей пробы с примитивными и наглыми схемами жкльничества от ОПГ Клименко С.Д.