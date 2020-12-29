РУС
Новости Е-декларации госслужащих
1 698 27

СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях, который после доработки Зеленский внесет в Раду как неотложный

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривались дальнейшие шаги, направленные на решение ситуации, возникшей после решений Конституционного Суда относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подчеркнул, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Именно на это направлен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и других законодательных актов по совершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен Президентом в Верховную Раду как неотложный.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность принятого парламентом закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

"И для того чтобы усилить ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет отправлен в Верховную Раду как неотложный с определенной доработкой", - сообщил он.

Также читайте: Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) КС (2250) СНБО (4462) электронное декларирование (1026)
Топ комментарии
+6
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
29.12.2020 21:09 Ответить
+6
29.12.2020 21:20 Ответить
+6
Все перечисленные очень даже неплохо в политику зашли при пете, а ахметка так вообще не почувствовал втраты в лугандоне, петя за личный интерес дал ему у народа деньгу поосать, льготы для зеленой энергетики при нем установили.
29.12.2020 21:51 Ответить
Ещё рыжого ублюдка надо бы на проводах вздернуть с его тарифами
29.12.2020 21:07 Ответить
когда нет закона и несоблюдается конституция, когда закон принимают лишь с учетом всех правок олигархических депутатов и их интересов, а не интересов всего народа Украины - быть беде.. Избрав мелкого, циничного клоуна олигархов, которые напяливают по очереди эту марионетку на руку и крутят ей как хотят - мы шагнули в пропасть.. сейчас мы в полете .. и с каждым днем - дно все ближе... Падение всего этого дибилоидного олигархического комика будет очень сильным ..как и нас с вами. И дай бог, чтобы выжили мыслящие а вся это кодла нет! Слава Украине!
29.12.2020 21:14 Ответить
Графоман за петю?
29.12.2020 21:37 Ответить
сейчас вопрос ставится по другому - за зелю, нахлобученного на руки олигархов во главе с ОПЗЖ, Зажиддям с рабиновичами, медведчуками, шариями, ахметовыми, Нашкраями, юльками которые опять то лучший премьер, то опять пошла в отрыв чи разнос... или против этого кодла дегенератов и новых лиц лицедеев! Нужно искать Лидера/Лидершу и вокруг него/нее обьединяться! И нивкоем случае это не должен быть олигарх, который будет проплачивать медиа!
29.12.2020 21:46 Ответить
Все перечисленные очень даже неплохо в политику зашли при пете, а ахметка так вообще не почувствовал втраты в лугандоне, петя за личный интерес дал ему у народа деньгу поосать, льготы для зеленой энергетики при нем установили.
29.12.2020 21:51 Ответить
давайте хлопці та дівчата оберемо президентом принца Гаррі та увійдемо до Співдружності націй Я б за того хлопця проголосував би
29.12.2020 22:41 Ответить
29.12.2020 21:09 Ответить
Знайшли,то де воно знайдене,заникав потвора !!))
29.12.2020 21:10 Ответить
лапша для быдла
29.12.2020 21:18 Ответить
29.12.2020 21:20 Ответить
НІ ЦЕ ВЖЕ НАШ ЧАС ПЛАТИТЬ.
29.12.2020 22:02 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
29.12.2020 21:09 Ответить
Сподобалось Мені- "Внєсьот"..
У Нас парламентсько- прізіденська публіка ..ойц.. республіка,нє??
🤑
29.12.2020 21:20 Ответить
Право на инициативу закона у преза, депутата и кабмина.
29.12.2020 21:42 Ответить
може спочатку в Конституцію потрібно зміни внести про КС? бо без того всі такі ваші якби законопроекти так і залишаться пустопорожніми "проектами"
29.12.2020 21:23 Ответить
300 голосов надо, а их нет.
29.12.2020 21:46 Ответить
а може їх потрібно десь пошукать, а не викобенюватись? невже там всі на боці тупицького?
29.12.2020 21:56 Ответить
Купить? Что значит поискать?
29.12.2020 22:13 Ответить
"шукаючий то знайде" написано у Біблії
29.12.2020 22:36 Ответить
Який сенс ? Гра на тупорилу публіку ?
29.12.2020 21:23 Ответить
Оно тебе надо в Чехии, взволнованный?
29.12.2020 21:43 Ответить
Еще один маленький плюсик
29.12.2020 21:45 Ответить
Жаль только что поезд с траншами МВФ уже ушёл, и в 2021 г уже не придёт.
29.12.2020 21:53 Ответить
Пусть ворюгам в налоговой и таможне гайки закручивают, а не клянчать.
29.12.2020 22:15 Ответить
НБУ: Из Украины уходят иностранные инвестиции

Из Украины за последний квартал было выведено еще 50 миллионов долларов. С начала года по сентябрь прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 343 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
При этом отмечается, что в третьем квартале отток капитала составил 49 миллионов долларов.
По данным регулятора, в первом квартале текущего года был зафиксирован отток на 1 549 миллиона долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1 255 миллиона.
https://kurs.com.ua/novost/262990-nbu-iz-ukraini-uhodjat-inostrannie-investicii
29.12.2020 22:35 Ответить
який нбу, такі і інвестиції
29.12.2020 22:37 Ответить
"посилення"? Тобто штраф за брехню піднімуть на 10₴ ?? Чи як? В чому посилення?
30.12.2020 07:16 Ответить
 
 