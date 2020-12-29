СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях, который после доработки Зеленский внесет в Раду как неотложный

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривались дальнейшие шаги, направленные на решение ситуации, возникшей после решений Конституционного Суда относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подчеркнул, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Именно на это направлен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и других законодательных актов по совершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен Президентом в Верховную Раду как неотложный.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность принятого парламентом закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

"И для того чтобы усилить ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет отправлен в Верховную Раду как неотложный с определенной доработкой", - сообщил он.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.