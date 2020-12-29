РУС
Мост через Прут на Буковине, который в 2008 году разрушило наводнение, восстановили, - Укравтодор

Мост через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района на Буковине в 2008 году разрушило наводнение. 29 декабря 2020 года по отремонтированному сооружению открыли проезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", мост через реку Прут расположен на дороге Т-26-06 / Н-03 / - Новоселица - Герца - КПП "Дьяковцы" км 9 + 510. Его протяженность - 323,6 п.м. (С комплексом берегоукрепительных сооружений). Общая протяженность подходов к мосту - 1,8 км.

На строительство моста использовали 200 тонн арматуры, 1000 тонн бетона и 1000 тонн асфальтобетонной смеси для верхнего слоя.

"В 2020 году второе дыхание строительству моста в Маршинцах дала программа "Большое строительство". Работы начали в августе. Во время октябрьского визита президента в Маршинцы был определен дедлайн - завершить строительство моста до конца года. Чтобы идти по графику, на объекте в две смены работало более 100 работников. Результат: современный мост с подходами, который соединит Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области. Это уже третий долгострой, который открываем в этом году на Буковине. Напомню, что в октябре завершили строительство еще двух мостов в Ростоках через реку Черемош", - рассказывает Александр Кубраков, председатель "Укравтодора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

На своей странице в Facebook Кубраков уточняет, что рядом с разрушенным мостом определенное время использовался временный технологический армейский мост, однако наводнение в 2020 году разрушило и его.

В течение всего этого времени водители, чтобы добраться до другого берега, ехали еще 25 км до моста на окраине Черновцов, делая огромный крюк.

Также читайте: "Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы

Буковина (907) мост (1040) Укравтодор (663) Кубраков Александр (225) Большая стройка (728)
+15
Помню как этот мост ЮЛя приехала и твердо пообещала в 2008-м. Лицо честной Юли которая сейчас расплачется все помнят
29.12.2020 21:48 Ответить
+7
"Любі мої....."!!!)))
29.12.2020 21:56 Ответить
+4
Що ж ми без сцикуна робили б?
29.12.2020 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пролёт под серединой надо было сделать больше.
Теперь остаётся углубить дно, чтобы вода меньше выходила из берегов.
29.12.2020 21:43 Ответить
Крымский мост не ты проектировал?
29.12.2020 21:47 Ответить
Я проектирую тот самый ледоход.
29.12.2020 22:40 Ответить
оперативненько
29.12.2020 21:44 Ответить
Помню как этот мост ЮЛя приехала и твердо пообещала в 2008-м. Лицо честной Юли которая сейчас расплачется все помнят
29.12.2020 21:48 Ответить
"Любі мої....."!!!)))
29.12.2020 21:56 Ответить
Що ж ми без сцикуна робили б?
29.12.2020 21:52 Ответить
Насправді, Сашко, то все здобутки святого Петра. То його робота. А Зе просто примазався.
29.12.2020 22:46 Ответить
и даже столетия не прошло, вот оперативность !!!
29.12.2020 22:01 Ответить
... только никому... Под мостом построен тунель в Румьінию (контру перетягивать), а мост так для прикрьітия.
29.12.2020 22:23 Ответить
Речку назвали Прут в честь Прутня ?
Или Прутня назвали в честь речки Прут ?
29.12.2020 22:42 Ответить
Млоїть в серці від українського слова "прутень"? Ти тойво? З тих самих будеш?
29.12.2020 22:49 Ответить
У мене ніде нічого не "млоїть".
Шукай собі компанію де-інде.
29.12.2020 23:16 Ответить
Мені шукати ніц не потрібно, бо в мене таких асоціацій не виникає.
29.12.2020 23:40 Ответить
То чого ти розпитуєш про "тихво" ?
Я ставлю питання - що виникло раніше - слово Прутень, чи назва річки Прут.
Розумні люди всміхнуться і забудуть, а не дапитуватимуться про "тойво".
30.12.2020 00:02 Ответить
Наче, слово «прут» в кацапській мові теж є, хоч і не дуже поширене? І досить вже мріяти про прутні, можеш злізти трохи з пляшки, але ненадовго.
30.12.2020 01:20 Ответить
класс,, вот тут зеленский обошол всех презов.. за сезон 4000 км новых дорог , сотня мостов и различных обьектов,,, здесь без вопросов за 5 лет мы увидим новую украину
29.12.2020 22:55 Ответить
де зрада?
30.12.2020 04:45 Ответить
До першої весни с пеньками.
30.12.2020 05:50 Ответить
 
 