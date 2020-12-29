Мост через Прут на Буковине, который в 2008 году разрушило наводнение, восстановили, - Укравтодор
Мост через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района на Буковине в 2008 году разрушило наводнение. 29 декабря 2020 года по отремонтированному сооружению открыли проезд.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", мост через реку Прут расположен на дороге Т-26-06 / Н-03 / - Новоселица - Герца - КПП "Дьяковцы" км 9 + 510. Его протяженность - 323,6 п.м. (С комплексом берегоукрепительных сооружений). Общая протяженность подходов к мосту - 1,8 км.
На строительство моста использовали 200 тонн арматуры, 1000 тонн бетона и 1000 тонн асфальтобетонной смеси для верхнего слоя.
"В 2020 году второе дыхание строительству моста в Маршинцах дала программа "Большое строительство". Работы начали в августе. Во время октябрьского визита президента в Маршинцы был определен дедлайн - завершить строительство моста до конца года. Чтобы идти по графику, на объекте в две смены работало более 100 работников. Результат: современный мост с подходами, который соединит Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области. Это уже третий долгострой, который открываем в этом году на Буковине. Напомню, что в октябре завершили строительство еще двух мостов в Ростоках через реку Черемош", - рассказывает Александр Кубраков, председатель "Укравтодора".
На своей странице в Facebook Кубраков уточняет, что рядом с разрушенным мостом определенное время использовался временный технологический армейский мост, однако наводнение в 2020 году разрушило и его.
В течение всего этого времени водители, чтобы добраться до другого берега, ехали еще 25 км до моста на окраине Черновцов, делая огромный крюк.
Теперь остаётся углубить дно, чтобы вода меньше выходила из берегов.
Или Прутня назвали в честь речки Прут ?
Шукай собі компанію де-інде.
Я ставлю питання - що виникло раніше - слово Прутень, чи назва річки Прут.
Розумні люди всміхнуться і забудуть, а не дапитуватимуться про "тойво".