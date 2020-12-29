Мост через Прут на Буковине, который в 2008 году разрушило наводнение, восстановили, - Укравтодор

Мост через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района на Буковине в 2008 году разрушило наводнение. 29 декабря 2020 года по отремонтированному сооружению открыли проезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", мост через реку Прут расположен на дороге Т-26-06 / Н-03 / - Новоселица - Герца - КПП "Дьяковцы" км 9 + 510. Его протяженность - 323,6 п.м. (С комплексом берегоукрепительных сооружений). Общая протяженность подходов к мосту - 1,8 км.

На строительство моста использовали 200 тонн арматуры, 1000 тонн бетона и 1000 тонн асфальтобетонной смеси для верхнего слоя.

"В 2020 году второе дыхание строительству моста в Маршинцах дала программа "Большое строительство". Работы начали в августе. Во время октябрьского визита президента в Маршинцы был определен дедлайн - завершить строительство моста до конца года. Чтобы идти по графику, на объекте в две смены работало более 100 работников. Результат: современный мост с подходами, который соединит Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области. Это уже третий долгострой, который открываем в этом году на Буковине. Напомню, что в октябре завершили строительство еще двух мостов в Ростоках через реку Черемош", - рассказывает Александр Кубраков, председатель "Укравтодора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

На своей странице в Facebook Кубраков уточняет, что рядом с разрушенным мостом определенное время использовался временный технологический армейский мост, однако наводнение в 2020 году разрушило и его.

В течение всего этого времени водители, чтобы добраться до другого берега, ехали еще 25 км до моста на окраине Черновцов, делая огромный крюк.







Также читайте: "Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы