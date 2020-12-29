РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение

Вице-премьер России, "куратор" Крыма Марат Хуснуллин утверждает, что на полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Действительно, Крым попал вот уже второй год в серьезную засуху. Воды стало не хватать… Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины и фактически коллеги начиная с 1 января будут работать. То есть у нас идет круглосуточная работа по поиску воды… Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснение как крайний вариант - просто это достаточно дорогостоящая методика", – сообщил Хуснуллин в интервью российскому телеканалу "Россия 24".

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

Крым (26451) россия (96917) водоснабжение (728) вода (925) Хуснуллин Марат (6)
Крым,как и обещано Жириком в 2014 году - превращается в игорную зону !
Крысмане! Играйте в "буру", делайте ставки на бурение !
29.12.2020 22:02 Ответить
"Пилите Шура ,пилите ,они же золотие ..." !!!)))
29.12.2020 21:57 Ответить
делайте ставку на уринотерапию!
29.12.2020 22:00 Ответить
"Пилите Шура ,пилите ,они же золотие ..." !!!)))
29.12.2020 21:57 Ответить
опередили !
ну разве что не пилите, а "Сверлите, сверлите, Крым же становится золотым..."

кстати, кто мне объяснит вот этот пассаж:
"разбуриваем существующие запасы водохранилища"

это как это так это как а вообще-то.... ?
29.12.2020 22:41 Ответить
Почти как в старом анекдоте
Нефтяники бурят землю в Бурятии. К ним подходит местный житель и спрашивает:
- Что здесь делают?
- Бурят, - отвечают ему.
- Так, это, бурят, однако, не так делают!
29.12.2020 23:01 Ответить
29.12.2020 23:12 Ответить
Место прокладки СКК - это не просто так. Вода, просачиваясь через неизолированное дно канала заполняла подземные полости под всем равнинным Крымом. Затем, по капилярам, вода подымалась к поверхности, превращая солончаки в плодородные почвы + проливка сверху. Так Крым стал цветущим краем! Сейчас, оккупанты, ищут эти пресноводные подземные линзы и выкачивают их... а подпитки из СКК нет. Начались обратные процессы по минерализации почв. По словам местных фермеров с/х стало проблемой, перешли на животноводство, пока хоть трава растёт... но, надолго ли? В предгорьях, для населения, воды предостаточно при любой засухе, что для Крыма природно. А для промышленности и с/х и был построен СКК. Перспектива Крыма - полигон, с виллами руководства и пансионатами на ЮБК, + обслуживающий персонал. Это 200-300 тыс. человек - для них воды хватит. Остальные - на выход. Второй вариант - возвращение в состав Украины, с зачисткой населения по варианту стран Балтии.
30.12.2020 11:45 Ответить
Третий вариант - это уничтожение Московии.
30.12.2020 13:32 Ответить
Слопатоеды скоро из Крыма сделают дуршлаг..
Что-то не слышал чтобы дуршлагом воду приносили
показать весь комментарий
да, крысмане сча говорят о дуршлаге техническим языком, мол "нерентабельно транспортировать жидкие материалы в сосуде с мелкоячеистой структурой"
показать весь комментарий
Мочу пейте долбоящеры!!
показать весь комментарий
делайте ставку на уринотерапию!
показать весь комментарий
Крым,как и обещано Жириком в 2014 году - превращается в игорную зону !
Крысмане! Играйте в "буру", делайте ставки на бурение !
29.12.2020 22:02 Ответить
ну-ну, есть и более дорогие ставки - на опреснение
показать весь комментарий
Собирались же опреснять соленую воду. Что то пошло не так?
показать весь комментарий
Воду опреснять - не мешки таскать!
показать весь комментарий
вы имели ввиду струю ворочать ?
показать весь комментарий
Зачем опреснять, если Щи можно варить в морской воде и не нужно солить уже
показать весь комментарий
дорогая вода будет в кране.. очень
показать весь комментарий
Просто руцкий нарид должен страдать, а то дай ему сегодня воду, завтра скажут и власть отдай.
показать весь комментарий
а как же оприснение морской,
показать весь комментарий
"10 кубокилометров сладкой пресной воды под Азовом"
В.В.Путин

так говорят.. ученые...
показать весь комментарий
тяжелые металлы в морской воде, попробуй опресни))
да, тут надо иметь суровый сруцкий мочевик, зато меди стоко будеть....лишь бы цена была да и приёмники не позакрывали
показать весь комментарий
сруцкий мочевик тоже не выводит тяжелые металлы из организма, они накапливаются и медленно убивают)
показать весь комментарий
значит или мочевик не сруцкий или металлы не тяжёлые... или почки- в ментовке отбили
показать весь комментарий
сруцкий мочевик все одно что медный змеевик
показать весь комментарий
значит когда в жару мочевик превращается в медный змеевик, по нему циркулирует моча и ты не перегреваешься...т.е. практически становишься ходячим крымским кондиционером ....а я то думаю, чё крысмане до сих пор от жары ещё не поиспарялись
показать весь комментарий
хитро придумано, с ****..онами
показать весь комментарий
Точняк по О.Бендеру..
🤣🤣
показать весь комментарий
контора глубокого бурения рыщет в поисках?
показать весь комментарий
Немногие сегодня помнят эту расшифровку кгб...
показать весь комментарий
татарин Хусснулин строит большую мечеть в Крыму,

что мешало украинским властям вести аналогичную политику?
показать весь комментарий
В Криму не лишилось жодної української церкви !!)))
29.12.2020 22:23 Ответить
Дурак ты кацап
показать весь комментарий
Свиня он вонючая
показать весь комментарий
какая политика, какие "киевские украинские власти"? Крим був автономною республікою,Україна ,навіть коли треба було туда не влазила, за будівництво мечеті рішення було рийняте ще в 2008 році, на даний момент в Криму найбільша проблема це геноцид татар,а не мечеть, навіть до ООН дойшло
показать весь комментарий
Хусснулин - казанский татарин, чужак

а в Крыму живут не татары, а кырымлы


разницу просек ?
показать весь комментарий
оба народа тюрки, мусульмане
показать весь комментарий
ты кырымлы еще о чеченах - мусульманских "братьях" расскажи
показать весь комментарий
чечены не тюрки, но оба народа были в депортации
показать весь комментарий
только чечены "піхватінци" Путина,
а кырымлы не гнутся
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Вот вы тут пишете что не будут морскую опреснять так вы схемы не поняли. Добуриться до морской ропы - закачать - а потом опреснять. Просто надо больше звеньев для распила бабла
показать весь комментарий
Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Москву до тла в 1571 году,но Мацковия тогдашняя платила Дань Крымским Ханам еще аж до 1700 года,после распада Золотой Орды ...,Крысы Мавзолейные просто мстят...,но месть тупая и никчемная...,ибо история не любит сослагательного наклонения...
показать весь комментарий
вы думаете Гиреи "могут повторить" ?
кто знает, кто знает....
показать весь комментарий
Ну что,понаехавшие в Крым, и те, предатели страны, в которой жили? Как вам, толи ещё будет! Вы решили проблему энергетики, но "без воды, будет "тяжко"! И сколько не "бурите" (только опустошаете природные (мизерные) запасы воды, проблему не решите.
Очень жаль, что страдают коренные жители и преданные своей стране - татары и украинцы! Не думаю, что эти личности(предатели), читают наши комменты, но пусть будет.
показать весь комментарий
добуряться ті буряти до катастрофічного землетрусу, от побачите
показать весь комментарий
мда, чем глубже в землю - тем толще "червяки"....
показать весь комментарий
В Крыму идет круглосуточная работа по поиску воды

показать весь комментарий
верблюжья колючка- вкусный и питательный овощь...
показать весь комментарий
РАБссиянский Миф о передаче Хрущевым Украине Крыма не имеет ничего общего с реальностью...,ибо Н.С.Хрукщев в тогдашнем СССре 1954 года был НИКТО,Генсеком он стал только в 1955 году...,а это как говорят в Одессе разный ландшафт...Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 9701
показать весь комментарий
так не Хрущев Крым передавал, а при Хрущеве
показать весь комментарий
И вообще, если вдаваться в реальную логику, а не в геополитику - полуостров Крым имеет сухопутное соединение с Украиной, каким боком Россия считает Крым, своей частью?!
показать весь комментарий
Беда в том, что по слабоумию, нарасея считает и Украину своей частью.
показать весь комментарий
Полномочий у Хрущева не было в 1954 году,Генсеком тогда был Маленков
показать весь комментарий
Крым. 2021 год.
Найденное, на глубине 73 км испугало
бурильщиков до смерти. На их лицах застыли маски
ужаса. Из пустой скважины, как из ада доносились мученические человеческие крики. Было жутко, но воды не было.
Водоносы, оставшиеся в живых, три месяца стоявшие под палящим солнцем, бросив коромысла с пустыми вёдрами, вытирая косухами со лбов липкий страх - несмело задвигали лаптями по растрескавшейся земле в сторону скважины, где лежали окаменевшие бурильщики. Похоже им хотелось понять, почему так несправедлива жизнь, но приблизившись они поняли насколько лица крымских бурильщиков всё же суровы.
показать весь комментарий
а на дні скважини хлюпотіла магма
показать весь комментарий
Хуснуллин, ***** сказал, что надо глубже соснуть...Воды может не быть, но власть будет довольна.
показать весь комментарий
Хуснуллин глубокозаглоточный
показать весь комментарий
путло сказало, что в 2014 -м 96,6 % (из 95-ти) крымских домохозяек просто помчалось на рейхферендум именно из за того, что им после этого предоставилась уникальная возможность закатывать огурцы прямо в полях, наливая в бутли солёную водичку
показать весь комментарий
не в полях, а на пляжах,
и не огурцы , а маринованную верблюжью колючку закатывать
показать весь комментарий
когда то давно во времена Брежнева кремлевский старцев посетила идея повернуть реки с Севера на Юг. побыстрому разработали проект, и хотели копать, но потом все как то стихло. Там недалеко море Лаптевых, Чистая вода, природа, уже плавучий атомный реактор подтянули, пусть качают, опыт уже есть, но судя потому как Хуснулин разбуривает водохранилища, ничего у них не получится. Это просто непереводимое - разбуривать водохранилища, Ну просто Черномырдин номер два. Это похоже на телеграмму одесского ФОПа О.Бендера просто гражданину Корейко - грузите апельсины бочками тчк Братья Карамазовы
показать весь комментарий
разбуривать водохранилища - это уже днище водокачного дела
показать весь комментарий
Странные эти кацапы. Ищут воду, когда ее рядом полно. Черное море же рядом.
А если серьезно, то глупо искать пресные так называемые "линзы", которые образовались путем многолетнего закачивания на полуостров днепровской воды. За шесть лет уже все выкачано. И этот бред, что они озвучивают, только лишь для внутреннего потребления. Равно как и их очередное мегастроительство опреснителей. Крым был в основном солончаковой полупустыней. Ей и останется без крымского канала.
показать весь комментарий
А ещё можно взять два атома водорода,прицепить их к атому кислорода,и вуаля-вода готова!
показать весь комментарий
российский "куратор" Крыма Хуснуллин - так сама фамилия эт-ОГО курва-тора Ху-сосулин сама говорит что нужно делать крысюкАМ - х. сосу-лин
Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 6367
показать весь комментарий
дивні люди! Вони що не хочуть всохнути во ім'я РОДІНИ!? Це ж так "духовно" і "скрепно"! Звісно ж у боях з бандерівцями вони не загинуть (бо війна йде тільки чомусь на сході України), але ж всохнути "за Сраліна, за Пукіна" все ще можна.... А там і "зразу в рай"!
показать весь комментарий
да уж сделали ставку на идиотизм... и выиграли
показать весь комментарий
Вы это... глубоко-то не бурите. Там глубже наш, украинский газ.
показать весь комментарий
