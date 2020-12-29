Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение

Вице-премьер России, "куратор" Крыма Марат Хуснуллин утверждает, что на полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Действительно, Крым попал вот уже второй год в серьезную засуху. Воды стало не хватать… Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины и фактически коллеги начиная с 1 января будут работать. То есть у нас идет круглосуточная работа по поиску воды… Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснение как крайний вариант - просто это достаточно дорогостоящая методика", – сообщил Хуснуллин в интервью российскому телеканалу "Россия 24".

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.