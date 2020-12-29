Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение
Вице-премьер России, "куратор" Крыма Марат Хуснуллин утверждает, что на полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Действительно, Крым попал вот уже второй год в серьезную засуху. Воды стало не хватать… Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины и фактически коллеги начиная с 1 января будут работать. То есть у нас идет круглосуточная работа по поиску воды… Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснение как крайний вариант - просто это достаточно дорогостоящая методика", – сообщил Хуснуллин в интервью российскому телеканалу "Россия 24".
Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.
17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.
ну разве что не пилите, а "Сверлите, сверлите, Крым же становится золотым..."
кстати, кто мне объяснит вот этот пассаж:
"разбуриваем существующие запасы водохранилища"
это как это так это как а вообще-то.... ?
Нефтяники бурят землю в Бурятии. К ним подходит местный житель и спрашивает:
- Что здесь делают?
- Бурят, - отвечают ему.
- Так, это, бурят, однако, не так делают!
Что-то не слышал чтобы дуршлагом воду приносили
Крысмане! Играйте в "буру", делайте ставки на бурение !
В.В.Путин
так говорят.. ученые...
🤣🤣
что мешало украинским властям вести аналогичную политику?
киевскиеукраинские власти"? Крим був автономною республікою,Україна ,навіть коли треба було туда не влазила, за будівництво мечеті рішення було рийняте ще в 2008 році, на даний момент в Криму найбільша проблема це геноцид татар,а не мечеть, навіть до ООН дойшло
а в Крыму живут не татары, а кырымлы
разницу просек ?
а кырымлы не гнутся
кто знает, кто знает....
Очень жаль, что страдают коренные жители и преданные своей стране - татары и украинцы! Не думаю, что эти личности(предатели), читают наши комменты, но пусть будет.
Найденное, на глубине 73 км испугало
бурильщиков до смерти. На их лицах застыли маски
ужаса. Из пустой скважины, как из ада доносились мученические человеческие крики. Было жутко, но воды не было.
Водоносы, оставшиеся в живых, три месяца стоявшие под палящим солнцем, бросив коромысла с пустыми вёдрами, вытирая косухами со лбов липкий страх - несмело задвигали лаптями по растрескавшейся земле в сторону скважины, где лежали окаменевшие бурильщики. Похоже им хотелось понять, почему так несправедлива жизнь, но приблизившись они поняли насколько лица крымских бурильщиков всё же суровы.
а на дні скважини хлюпотіла магма
и не огурцы , а маринованную верблюжью колючку закатывать
А если серьезно, то глупо искать пресные так называемые "линзы", которые образовались путем многолетнего закачивания на полуостров днепровской воды. За шесть лет уже все выкачано. И этот бред, что они озвучивают, только лишь для внутреннего потребления. Равно как и их очередное мегастроительство опреснителей. Крым был в основном солончаковой полупустыней. Ей и останется без крымского канала.