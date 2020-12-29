Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста
Зеленский отправил Кривоноса в отставку с поста замсекретаря СНБО, застройщика Микитася подозревают в похищении юриста его фирмы, Аваков издал книгу о попытках создания т. наз. "ХНР" в 2014-м, - главные новости Украины 29 декабря.
Отставка Кривоноса
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
Кривонос утверждает, что узнал об увольнении с сайта президента Украины и благодарит Зеленского "за новогодний подарок". "Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить!" - написал он, напомнив, что в Раде зарегистрировано только один законопроект о территориальной обороне - его авторства.
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, которого Кривонос накануне обвинил в том, что он в 2018 году завел украинских снайперов на минное поле, опровергает обвинение в деталях. По словам Арестовича, дело было не на минном поле, а сам он не был старшим в группе.
Микитась похитил юриста своей фирмы?
Бывшему главе "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в похищении юриста его фирмы. Похищение произошло в начале декабря. Юриста вывезли с правого берега Киева на Левый и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, но мужчину освободила полиция. Микитась тогда обращался к Зеленскому и заявлял, что "операцию ведут из соседнего кабинета". Теперь в полиции считают, что похищение организовал сам Микитась.
По версии следствия, экс-застройщик организовал похищение адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест.
В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова, об этих же рисках упоминает ЦПК. В полиции говорят, что подозрение никак не связано с расследованием других преступлений, в которых фигурирует Микитась.
Тупицкого отстранили
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей на 2 месяца указом президента Владимира Зеленского. "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - сказал Зеленский.
Аваков издал книгу о попытках захватить Харьковщину весной 2014
По словам автора, в книге "2014. Мгновения харьковской весны" впервые опубликован план захвата Слобожанщины, который координировали спецслужбы РФ.
Садик для русскоязычной "элиты"
Руководство частного детского сада на Днепропетровщине, 1 месяц в котором стоит 11 тыс. гривен, не считает нужным предоставлять услуги на украинском языке.
"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказала журналистам мама, которая раньше пользовалась услугами садика. При подготовке материала выяснилось, что у детсада вообще нет лицензии.
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити Кривоноса, Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України ... і далі жувати власного галстука. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ. Ти озвучив на його прохання, чи на вимогу?
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити патріота Кривоноса, який тверезо і професійно оцінив муть, промимрену ЗЕ!
Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав Кривонос? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
Але після нинішнього випадку ( з Кривоносом), то ..., видно вже донині "поїхав" ще солідніше. Хвороба вона має здатність прогресувати. На жаль. Але це не підстава, щоб займати посади, давати якісь рекомендації, а вірніше - щоб їх виконували...
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ www.pravda.com.ua › news › 2020/12/29
Кровная Месть в издательстве Hobby World.
Где закрытие кацапских террористических организаций в украине как опзж их каналов наш, newsone, zik, 112, которые впаривают в украинкое пространство террористов тер организаций парашки днр-лнр под видом народных республик. Террористов мертветчука, кивы с его чвк из гопоты и титушни и прочих.
Где избавление от кацапского ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ жопз в вр, закрытие каналов внешнего управления.
ПОЧЕМУ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕГО КАЦАПСКОГО УПРАВЛЕНИЯ жопзж ТУСУЕТСЯ В ВЕРХ РАДЕ?
Helgi Sharp
"пока не начал пользоваться соцсетями, не догадывался, что на свете столько сбившихся в кучки идиотов."
ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", повертається до нормального режиму роботи завдяки замовленню від Міністерства оборони України на виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80
Про це очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін повідомив в ексклюзивному коментарі для https://defence-ua.com/ Defense Express .
"Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи, і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту. Це відбулось завдяки тому, що Міноборони забезпечило виконання замовлення по РС-80, і цей договір передбачає поставку за значно більшим обсягом, аніж за попереднім договором. І також - у нас зрушила з місця справа по замовленню на ракети до комплексу "Нептун"", - сповістив Володимир Зімін.
Очільник ДАХК "Артем" також наголосив, що наразі вдалось досягти повного порозуміння із Міністерством оборони України щодо важливості замовлень за напрямком діяльності підприємства Артем.
ДАХК "Артем" є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Зазначимо, наприкінці листопада цього року ДАХК "Артем" оголосило, що буде вимушене у 2021 році перевести 70% свого штату на одноденний робочий тиждень. Працювати повний тиждень планували залишити тільки "ядро" з 500-600 фахівців, залучених у виконанні наявних контрактів, експортних у тому числі. Причинами такого важкого кроку стали брак замовлень для Збройних Сил України та епідеміологічна криза.
Втім, як бачимо, буквально за місяць кризову ситуацію вдалось повністю вирішити завдяки значному державному замовленню. І це, своєю чергою, стало можливим завдяки досягнутому взаєморозумінню між Міноборони України та ДАХК "Артем".
Щодня хлоп стараєцця.
Пока бубочка отвлекает внимание и ненависть на себя, совсем другие люди делают со страной все что хотят.
похищение невесты,первая серия,первый сезон...
ну нахер
вам привет от роботов из Бостона
https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1344004688442765314 1 ч
Зеля мстиве закомплексоване чмо. Кривонос сказав,що в ******** війнах воюють не числом, а технікою і цифровими технологіями. Кварталокомандувач такого перенести не зміг.) Ну і Саака з Арестовичем підгавкнули, долбодятли.
Народ:
- Володимир Олександрович звільніть Татарова!
Зе:
- Будь ласка, ось указ.
Народ:
- Так це ж указ про звільнення Кривоноса!?
Зе:
- А какая разніца...