Цензор.НЕТ
Новости
4 436 79

Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста

Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста

Зеленский отправил Кривоноса в отставку с поста замсекретаря СНБО, застройщика Микитася подозревают в похищении юриста его фирмы, Аваков издал книгу о попытках создания т. наз. "ХНР" в 2014-м, - главные новости Украины 29 декабря.

Отставка Кривоноса

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Кривонос утверждает, что узнал об увольнении с сайта президента Украины и благодарит Зеленского "за новогодний подарок". "Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить!" - написал он, напомнив, что в Раде зарегистрировано только один законопроект о территориальной обороне - его авторства.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, которого Кривонос накануне обвинил в том, что он в 2018 году завел украинских снайперов на минное поле, опровергает обвинение в деталях. По словам Арестовича, дело было не на минном поле, а сам он не был старшим в группе.

Микитась похитил юриста своей фирмы?

Бывшему главе "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в похищении юриста его фирмы. Похищение произошло в начале декабря. Юриста вывезли с правого берега Киева на Левый и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, но мужчину освободила полиция. Микитась тогда обращался к Зеленскому и заявлял, что "операцию ведут из соседнего кабинета". Теперь в полиции считают, что похищение организовал сам Микитась.

По версии следствия, экс-застройщик организовал похищение адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова, об этих же рисках упоминает ЦПК. В полиции говорят, что подозрение никак не связано с расследованием других преступлений, в которых фигурирует Микитась.

Тупицкого отстранили

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей на 2 месяца указом президента Владимира Зеленского. "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - сказал Зеленский.

Аваков издал книгу о попытках захватить Харьковщину весной 2014

По словам автора, в книге "2014. Мгновения харьковской весны" впервые опубликован план захвата Слобожанщины, который координировали спецслужбы РФ.

Садик для русскоязычной "элиты"

Руководство частного детского сада на Днепропетровщине, 1 месяц в котором стоит 11 тыс. гривен, не считает нужным предоставлять услуги на украинском языке.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказала журналистам мама, которая раньше пользовалась услугами садика. При подготовке материала выяснилось, что у детсада вообще нет лицензии.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (21647) Кривонос Сергей (97) Микитась Максим (155) Тупицкий Александр (234) Арестович Алексей (336)
Топ комментарии
+12
Кривонос все-таки добился рассмотрения своего заявления об отставке. Хватило и одной "таблетки" о зеленых холуях. Сразу у "величайшего" подгорело.
29.12.2020 22:07 Ответить
+11
На кого он должен "обижаться"? На гнусавого московитского выкидыша и его руснявую шоблу? Я вас умоляю...
29.12.2020 22:13 Ответить
+10
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 2087
29.12.2020 22:12 Ответить
пора гнусавого наркомана увольнять,предполагаю до конца срока его бредовых решений уже не выдержит никто
29.12.2020 22:05 Ответить
Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ.
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити Кривоноса, Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
29.12.2020 22:54 Ответить
Зеленський звільнив Кривоноса !? А напередодні цього вимагав Міхо...

Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України ... і далі жувати власного галстука. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ. Ти озвучив на його прохання, чи на вимогу?

А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити патріота Кривоноса, який тверезо і професійно оцінив муть, промимрену ЗЕ!

Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав Кривонос? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
29.12.2020 23:05 Ответить
Визнаю! Колись Міхо був ефективним реформатором.... В Грузії. Але коли (під час агресії РФ) почав жувати власного галстука перед екраном, то ... мабуть тронувся.., "поїхав"...
Але після нинішнього випадку ( з Кривоносом), то ..., видно вже донині "поїхав" ще солідніше. Хвороба вона має здатність прогресувати. На жаль. Але це не підстава, щоб займати посади, давати якісь рекомендації, а вірніше - щоб їх виконували...
30.12.2020 00:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ Зеленський після критики звільнив заступника секретаря ...

https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ www.pravda.com.ua › news › 2020/12/29
----
Кровная Месть в издательстве Hobby World.
29.12.2020 22:05 Ответить
Кривонос все-таки добился рассмотрения своего заявления об отставке. Хватило и одной "таблетки" о зеленых холуях. Сразу у "величайшего" подгорело.
29.12.2020 22:07 Ответить
Кривонос, чего обижаться за "новогодний подарок". Это же не твоя команда. А при пети в тряпочку молчал.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:07 Ответить
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 2087
29.12.2020 22:12 Ответить
Поросня задолбало. Если не с петей, то агент кремля. Хутин пуйло и Крым украинский. Где вас тупых берут.
29.12.2020 22:23 Ответить
Тупі проти Порошенка та України, не знав дурбецел ?
29.12.2020 22:28 Ответить
Кто ты такой? Избранный как сектант или гей?
29.12.2020 22:49 Ответить
А він, ********.
29.12.2020 23:24 Ответить
Який недолугий кацап!)
29.12.2020 22:12 Ответить
На кого он должен "обижаться"? На гнусавого московитского выкидыша и его руснявую шоблу? Я вас умоляю...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:13 Ответить
Врешь. При Пете он был боевой офицер-спецназовец и назначен в СНБО в конце марта 2019 года, аккурат перед выборами.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:13 Ответить
Так, чего же молчал о проделках пети. Да и понятно петю поддержал на выборах. За то за бестолковую мобилизацию зюзи публично грубо ответил. За язык никто не тянул. Вернее то, что снова хочет попробывать в презы пойти как в 2019.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:28 Ответить
Ты хоть само поняло что ляпнуло?
29.12.2020 22:29 Ответить
Поросня нихрена не знает и не соображает.
29.12.2020 22:53 Ответить
Т.е. херню постишь ты, а не соображают порохоботы? Лечись.
29.12.2020 23:02 Ответить
Яких «прадєлках Пєті»? Ти бухий,кацап?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:32 Ответить
100 %
29.12.2020 22:41 Ответить
Если боевой офицер и принципиальный, о иловайске и дебальцево должен знать. Муженка паркетного тоже знает. Но я не слышал дерзости от него в их адрес, когда было за что. А на зюзю просто буром попер со своей правдой-маткой.
29.12.2020 22:45 Ответить
Очередное дно и срака пробита.
29.12.2020 22:07 Ответить
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 7529
29.12.2020 22:08 Ответить
Портреты у чинуш висят? Скинь фото.
29.12.2020 22:09 Ответить
Кацап, тут тобі ніхто нічого не винен. Ухаді!
29.12.2020 22:13 Ответить
Где закрытие внешнего кацапского управления в украине под видом украинского.
Где закрытие кацапских террористических организаций в украине как опзж их каналов наш, newsone, zik, 112, которые впаривают в украинкое пространство террористов тер организаций парашки днр-лнр под видом народных республик. Террористов мертветчука, кивы с его чвк из гопоты и титушни и прочих.
Где избавление от кацапского ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ жопз в вр, закрытие каналов внешнего управления.
ПОЧЕМУ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕГО КАЦАПСКОГО УПРАВЛЕНИЯ жопзж ТУСУЕТСЯ В ВЕРХ РАДЕ?
29.12.2020 22:15 Ответить
Целый памятник стоит. Монике-танкисту.
29.12.2020 22:14 Ответить
Поросня, информируй, если знаешь, а не тупость свою строчи.
29.12.2020 22:19 Ответить
Держи, русский.

Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 1313
29.12.2020 22:22 Ответить
Совсем не похож.
29.12.2020 22:32 Ответить
https://belaruspartisan.by/m/politic/410395/ Зато твой бульбофюрер очень похож
29.12.2020 22:36 Ответить
Літвін, а ти хто за національністю?
29.12.2020 22:48 Ответить
литвин.
29.12.2020 23:07 Ответить
Ти ябацька, чи вільний Білорус? Хто такі Літвіни я знаю.
29.12.2020 23:12 Ответить
Вольный литвин, и предки мои были литвинами, и их предки литвинами, а предки предков вроде из древних викингов.
29.12.2020 23:19 Ответить
Ти тупий як і твої предки совкодрочери?
29.12.2020 23:22 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVqKNofTUcapILG2ooKgXCzzta1O7LXtRt080GtkAkk3OmCfAbIEce1IRIKppwnRRx916DP-V-haqkykDD8vWhCGsjWVzed8zr8JjzTbZQgpQvJDfWOHsR27PQe8dJ9Z_A&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

"пока не начал пользоваться соцсетями, не догадывался, что на свете столько сбившихся в кучки идиотов."
29.12.2020 22:24 Ответить
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 3447
29.12.2020 22:18 Ответить
Это же другое дело. Что за морда? Погуглю.
29.12.2020 22:20 Ответить
сцикуна харя.
29.12.2020 22:22 Ответить
Начальник Кропивницкого СИЗО. Самый преданный для вас кадр.
29.12.2020 22:24 Ответить
Это тот, которому обьявили подозрение из-за массового бунта и всяких непотребс. Зюзю повесил как обериг.
29.12.2020 22:33 Ответить
Ну так тААваришш демонстрирует преданность делу партии "слуга урода" и лично тААваришшу танкисту Монике Нелоху. Кстати, как отличить портрет Голобородьки от портрета Моники нелоха?
29.12.2020 22:38 Ответить
Ну да, при петручче и портрет висел, и воровал на ремонте водоотведения в сизо, да и много чего, а при зюзю получил уголовное обьвинение, хотя портрет его повесил.
29.12.2020 23:00 Ответить
Так это такое же, как зеленая слизь. Слизи комфортно под любым сапогом. Зеленой слизи наиболее комфортно под русским сапогом, к примеру.
29.12.2020 23:03 Ответить
Он попросил что бы не вешали фото, вот их и нет. А у вас в мордоре висит в кабинетах *****, или его в туалете замочили в унитаз?
29.12.2020 22:32 Ответить
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 4183
29.12.2020 22:08 Ответить
Лучше когда его шлепнут, чтобы олигархи занялись дележкой имущества, а не "пацификацией населения"
30.12.2020 18:46 Ответить
ДАХК "Артем" отримала велике замовлення від Міноборони України на ракети "Нептун" та РС-80

ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", повертається до нормального режиму роботи завдяки замовленню від Міністерства оборони України на виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80
Про це очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін повідомив в ексклюзивному коментарі для https://defence-ua.com/ Defense Express .
"Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи, і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту. Це відбулось завдяки тому, що Міноборони забезпечило виконання замовлення по РС-80, і цей договір передбачає поставку за значно більшим обсягом, аніж за попереднім договором. І також - у нас зрушила з місця справа по замовленню на ракети до комплексу "Нептун"", - сповістив Володимир Зімін.
Очільник ДАХК "Артем" також наголосив, що наразі вдалось досягти повного порозуміння із Міністерством оборони України щодо важливості замовлень за напрямком діяльності підприємства Артем.
ДАХК "Артем" є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Зазначимо, наприкінці листопада цього року ДАХК "Артем" оголосило, що буде вимушене у 2021 році перевести 70% свого штату на одноденний робочий тиждень. Працювати повний тиждень планували залишити тільки "ядро" з 500-600 фахівців, залучених у виконанні наявних контрактів, експортних у тому числі. Причинами такого важкого кроку стали брак замовлень для Збройних Сил України та епідеміологічна криза.
Втім, як бачимо, буквально за місяць кризову ситуацію вдалось повністю вирішити завдяки значному державному замовленню. І це, своєю чергою, стало можливим завдяки досягнутому взаєморозумінню між Міноборони України та ДАХК "Артем".
29.12.2020 22:11 Ответить
Главное, чтобы заказ был оплачен живыми деньгами, а не бумажками государственных гарантий, как заложено в оборонзаказ.
29.12.2020 22:28 Ответить
Так и заложили гос гарантиями т.е. заказ дадут, а под него в бюджете деньги не выделили?
29.12.2020 22:40 Ответить
Что такое гос.гарантии я хорошо знаю, проходили при Яныке. Бумажки, которыми можно смело подтереться. Они ничего не стоят.
29.12.2020 22:42 Ответить
Это правда, только в бюджете заложили бабки под этот заказ, а не вообще под увеличение, усиление и т.п.
29.12.2020 23:03 Ответить
№70
29.12.2020 23:08 Ответить
В бюджете заложили только виртуальные бабки -- госгарантии. Это лапша для дебилов. Этот год снова наглядно это доказал. Купи за госгарантии импортные материалы, или заплати ими зарплату.
29.12.2020 23:09 Ответить
а до цього як банкротували підприємства ВПК? Чи ви вчора народилися?
30.12.2020 00:39 Ответить
Предсказуемо. Украина при зельонском это маленькая росиийа мало расия
29.12.2020 22:12 Ответить
Що тут скажеш - Зеля знову зганьбився.
Щодня хлоп стараєцця.
29.12.2020 22:12 Ответить
Именно так, он старается - выполняет свой контракт.
Пока бубочка отвлекает внимание и ненависть на себя, совсем другие люди делают со страной все что хотят.
29.12.2020 22:16 Ответить
При том что он подлизывпет кремлядям а они его поносят далее . Чепушило ((
29.12.2020 22:14 Ответить
зе3,14дара после очередных "дорог" порвало на месть...ох и падаль квартальная,как и те кто его выбирал.
29.12.2020 22:16 Ответить
Он в Кривом из подъезда выходил? "Янелох"
29.12.2020 22:17 Ответить
пожалуй самая главная новость-про тупицкого...нарколыга конкретно ступил за рамки своих полномочий.и это обязательно аукнется
29.12.2020 22:19 Ответить
марионетка не может тупить...просто,блеать,нечем...
29.12.2020 22:24 Ответить
в похищении своего юриста?
похищение невесты,первая серия,первый сезон...
29.12.2020 22:23 Ответить
Хоч один день є, коли зєсцикун та його банда шльоперів(по януковичу, дякую йому за данєцко- тюрємний фолькльор) не пробивала дно?
29.12.2020 22:25 Ответить
Задолбал вечныйникогда не заканчивающийся трындец от зевласти
ну нахер

вам привет от роботов из Бостона

https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw
29.12.2020 22:29 Ответить
хорошая музычка...и танцы такие интересные
29.12.2020 22:32 Ответить
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

Бочкарев

@gm6rrkF5BbKsvZZ

·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1344004688442765314 1 ч

Зеля мстиве закомплексоване чмо. Кривонос сказав,що в ******** війнах воюють не числом, а технікою і цифровими технологіями. Кварталокомандувач такого перенести не зміг.) Ну і Саака з Арестовичем підгавкнули, долбодятли.
29.12.2020 22:38 Ответить
Главная новость дня - Зеленский еще раз доказал, что он клоп, - мелкий, пакостный, вонючий зеленый клоп.. Впрочем это было главной новостью каждого дня 2020 года.
29.12.2020 22:40 Ответить
Головні новини 29 грудня: Зеленський звільнив Кривоноса, Микитася звинувачують у викраденні свого юриста - Цензор.НЕТ 195
29.12.2020 22:42 Ответить
Нюнюню..
29.12.2020 22:47 Ответить
https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно

Народ:
- Володимир Олександрович звільніть Татарова!
Зе:
- Будь ласка, ось указ.
Народ:
- Так це ж указ про звільнення Кривоноса!?
Зе:
- А какая разніца...
29.12.2020 22:48 Ответить
Значить голову Проституційного суду звільнили і це добре. А ще краще буде, коли суддю Татькова екстрадуют із Австрії, куди він завчасно накивав п"ятами.
29.12.2020 22:51 Ответить
😂🤣😂🤣
29.12.2020 23:00 Ответить
 
 