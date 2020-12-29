Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста

Зеленский отправил Кривоноса в отставку с поста замсекретаря СНБО, застройщика Микитася подозревают в похищении юриста его фирмы, Аваков издал книгу о попытках создания т. наз. "ХНР" в 2014-м, - главные новости Украины 29 декабря.

Отставка Кривоноса

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Кривонос утверждает, что узнал об увольнении с сайта президента Украины и благодарит Зеленского "за новогодний подарок". "Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить!" - написал он, напомнив, что в Раде зарегистрировано только один законопроект о территориальной обороне - его авторства.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, которого Кривонос накануне обвинил в том, что он в 2018 году завел украинских снайперов на минное поле, опровергает обвинение в деталях. По словам Арестовича, дело было не на минном поле, а сам он не был старшим в группе.

Микитась похитил юриста своей фирмы?

Бывшему главе "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в похищении юриста его фирмы. Похищение произошло в начале декабря. Юриста вывезли с правого берега Киева на Левый и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, но мужчину освободила полиция. Микитась тогда обращался к Зеленскому и заявлял, что "операцию ведут из соседнего кабинета". Теперь в полиции считают, что похищение организовал сам Микитась.

По версии следствия, экс-застройщик организовал похищение адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова, об этих же рисках упоминает ЦПК. В полиции говорят, что подозрение никак не связано с расследованием других преступлений, в которых фигурирует Микитась.

Тупицкого отстранили

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей на 2 месяца указом президента Владимира Зеленского. "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - сказал Зеленский.

Аваков издал книгу о попытках захватить Харьковщину весной 2014

По словам автора, в книге "2014. Мгновения харьковской весны" впервые опубликован план захвата Слобожанщины, который координировали спецслужбы РФ.

Садик для русскоязычной "элиты"

Руководство частного детского сада на Днепропетровщине, 1 месяц в котором стоит 11 тыс. гривен, не считает нужным предоставлять услуги на украинском языке.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказала журналистам мама, которая раньше пользовалась услугами садика. При подготовке материала выяснилось, что у детсада вообще нет лицензии.