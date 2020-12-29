РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9432 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФ
628 4

Российский суд оставил украинского политзаключенного Приходько в СИЗО Ростова до марта 2021 года, - адвокат

Российский суд оставил украинского политзаключенного Приходько в СИЗО Ростова до марта 2021 года, - адвокат

Апелляционный военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом проукраинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, активист будет находиться в СИЗО российского Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

"Мы обратили внимание, что Олег Аркадьевич - пожилой человек, и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе", - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

По словам Шейхмамбетова, Приходько рассказал, что его перевели в другую камеру, где он содержится с еще двумя людьми. "Жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора предоставляет ему необходимую медицинскую помощь", - добавил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины призывает Россию обеспечить медицинским уходом украинского политзаключенного Приходько

Ранее российский прокурор попросил для Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме, а также 200 тыс. рублей штрафа.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напоминаем, российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

Также читайте: Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов

Автор: 

Крым (26451) политзаключенные (1628) Приходько Олег (47)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може його залишили на курси переподготовки в українську політику
показать весь комментарий
29.12.2020 22:51 Ответить
Бережи Вас Господь, Олеже.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:58 Ответить
Тримайся брате !
показать весь комментарий
29.12.2020 23:14 Ответить
Господи, дай йому сил і здоров;я витерпіти все.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:41 Ответить
 
 