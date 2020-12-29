Российский суд оставил украинского политзаключенного Приходько в СИЗО Ростова до марта 2021 года, - адвокат

Апелляционный военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом проукраинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько.

Таким образом, активист будет находиться в СИЗО российского Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

"Мы обратили внимание, что Олег Аркадьевич - пожилой человек, и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе", - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

По словам Шейхмамбетова, Приходько рассказал, что его перевели в другую камеру, где он содержится с еще двумя людьми. "Жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора предоставляет ему необходимую медицинскую помощь", - добавил адвокат.

Ранее российский прокурор попросил для Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме, а также 200 тыс. рублей штрафа.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напоминаем, российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

