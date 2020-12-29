Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский
Президент Украины Владимир Зеленский, отстраняя главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должностных обязанностей, действовал в рамках своих полномочий.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
"Действовал ли президент Украины в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да! Ведь в соответствии с частью 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и которое назначается президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора", - отметил он.
По словам Вениславского, указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КС является очень взвешенным и ответственным.
"Это вынужденный шаг в ответ на ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины - для обеспечения установления истины в расследовании соответствующих уголовных производств. Ведь после вручения Офисом Генерального прокурора Украины подозрения о преступлении, процессуальный статус господина Тупицкого существенно изменился - теперь он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия", - подчеркнул представитель президента в КС.
Он отметил, что подозреваемый в таких преступлениях не может участвовать в осуществлении судопроизводства, а общественность не готова признать решения КС при участии судьи, являющегося подозреваемым в преступлениях против правосудия.
"Получив обращение, президент Украины, пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывание на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и безопасности государства в целом. При этом, соответственно с Конституцией Украины, президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины. УПК - это закон Украины. А в соответствии с пунктом 31 ст. 106 Конституции Украины, президент Украины осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент Украины в полном соответствии со своими конституционными полномочиями во исполнение ст. 154 УПК Украины издал указ о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого с должности", - подытожил представитель президента в КС.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.
пациент беспросветен !!!
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
часть 3 статьи 154
3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.
т.е. отстранить можно только в порядке установленным законом. деятельность КС определяется законом "Про Конституційний Суд України". в котором ничего не написано про такую процедуру как "отстранение от работы судьи КС"
Усе у нас тимчасово ...
Полагаю, что ты и сам осознаешь эту проблему. Меня уже достали свободные трактовки решений Венецианской комиссии Радой и ОП. Ложь, ложь, ложь и еще раз ложь. А по сути-то, они призвали Раду выполнять решение КС и работать дальше. И это и есть правильное решение: для того ,чтобы что-то сделать, нужно РАБОТАТЬ. И Раде, и президенту ,а они фигней занимаются. Таких дебилов еще ни в одном созыве не было. Такое впечатление, что их на вокзале собирали. Ну так если у тебя нет мозгов, то хотя бы найми себе толкового юриста - пусть от твоего имени законопроекты штампует - но нет же.
Я не перевариваю Зелю - факт. У меня на него аллергия с давних времен - ну никогда не считал его личностью. Но здесь даже не в том дело. У него в окружении люди, называющие себя юристами. И они толкают его на узурпацию власти. Зачем? Я уже писал, что он себе на ст. 109 УК заработал, еще когда "законопроект" о роспуске КС подавал. Этим же указом он только усугубляет свое положение.
Коммент выше я оставлю, так как он адресован не тебе. Ну а тебя с наступающим! Счастья, здоровья, удачи, терпения. Прорвемся.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
Ну хто ж кого?