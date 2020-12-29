Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский

Президент Украины Владимир Зеленский, отстраняя главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должностных обязанностей, действовал в рамках своих полномочий.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский

"Действовал ли президент Украины в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да! Ведь в соответствии с частью 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и которое назначается президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора", - отметил он.

По словам Вениславского, указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КС является очень взвешенным и ответственным.

"Это вынужденный шаг в ответ на ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины - для обеспечения установления истины в расследовании соответствующих уголовных производств. Ведь после вручения Офисом Генерального прокурора Украины подозрения о преступлении, процессуальный статус господина Тупицкого существенно изменился - теперь он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия", - подчеркнул представитель президента в КС.

Он отметил, что подозреваемый в таких преступлениях не может участвовать в осуществлении судопроизводства, а общественность не готова признать решения КС при участии судьи, являющегося подозреваемым в преступлениях против правосудия.

"Получив обращение, президент Украины, пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывание на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и безопасности государства в целом. При этом, соответственно с Конституцией Украины, президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины. УПК - это закон Украины. А в соответствии с пунктом 31 ст. 106 Конституции Украины, президент Украины осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент Украины в полном соответствии со своими конституционными полномочиями во исполнение ст. 154 УПК Украины издал указ о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого с должности", - подытожил представитель президента в КС.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

