Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский

Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский

Президент Украины Владимир Зеленский, отстраняя главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должностных обязанностей, действовал в рамках своих полномочий.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Действовал ли президент Украины в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да! Ведь в соответствии с частью 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и которое назначается президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора", - отметил он.

По словам Вениславского, указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КС является очень взвешенным и ответственным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС

"Это вынужденный шаг в ответ на ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины - для обеспечения установления истины в расследовании соответствующих уголовных производств. Ведь после вручения Офисом Генерального прокурора Украины подозрения о преступлении, процессуальный статус господина Тупицкого существенно изменился - теперь он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия", - подчеркнул представитель президента в КС.

Он отметил, что подозреваемый в таких преступлениях не может участвовать в осуществлении судопроизводства, а общественность не готова признать решения КС при участии судьи, являющегося подозреваемым в преступлениях против правосудия.

"Получив обращение, президент Украины, пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывание на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и безопасности государства в целом. При этом, соответственно с Конституцией Украины, президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины. УПК - это закон Украины. А в соответствии с пунктом 31 ст. 106 Конституции Украины, президент Украины осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент Украины в полном соответствии со своими конституционными полномочиями во исполнение ст. 154 УПК Украины издал указ о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого с должности", - подытожил представитель президента в КС.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Также читайте: Конституционный Суд проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого

Зеленский Владимир (21647) КС (2250) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (279)
+8
странно что о том что "в рамках полномочий" говорит только кореш *************
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
показать весь комментарий
29.12.2020 22:58 Ответить
+7
и отстранить не может
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
показать весь комментарий
29.12.2020 23:02 Ответить
+6
Пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала разъяснение о порядке прекращения полномочий судьи этого органа.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:28 Ответить
Комментировать
Шото ПЄС мовчить..🤔
29.12.2020 22:58 Ответить
ПЄС готується когось вкусити, тілько от вирішує кого
29.12.2020 22:59 Ответить
Пока кусает локти свои.
29.12.2020 23:05 Ответить
Итог дня: Зеленский обезумел !!!!
29.12.2020 23:05 Ответить
Пока не вылечили, заносите петю в кресло. Или силенок нет?
29.12.2020 23:07 Ответить
кого вылечили ?
пациент беспросветен !!!
29.12.2020 23:09 Ответить
по твоей масти выходит, что все, кто говорит очевидные вещи- Ишак оманский это конченый дебил, а голосовавшие за него это быдло73, только и мечтают куда то отнести Петю? а кто за Витю, тот тоже за Ишака? а кто за Йулю, Леню, Гену, Сашу...??
29.12.2020 23:14 Ответить
А що тут сказати? " Я тєбья породіл - я тєбя і уб'ю!" - класика! 😁
29.12.2020 23:13 Ответить
щось на те, тільки не вб'ю, а трошки попинаю
29.12.2020 23:15 Ответить
буде тепер сплачувати тому судді його середньомісячну зарплату до кінця його повноважень ні за що, а просто так. Хороша посада у судді
29.12.2020 22:58 Ответить
Маху дал, что не в судьи пошел?
29.12.2020 23:09 Ответить
Підбрехувач.
29.12.2020 22:58 Ответить
странно что о том что "в рамках полномочий" говорит только кореш *************
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
29.12.2020 22:58 Ответить
відсторонити може, а от звільнити ні . От такі повноваження
29.12.2020 23:00 Ответить
и отстранить не может
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
29.12.2020 23:02 Ответить
за приписом свого прокурвора може
29.12.2020 23:05 Ответить
Стрелок стреляет не читает... Нажми Новость- 3 вниз
29.12.2020 23:07 Ответить
Стрелок умеет думать

часть 3 статьи 154

3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.

т.е. отстранить можно только в порядке установленным законом. деятельность КС определяется законом "Про Конституційний Суд України". в котором ничего не написано про такую процедуру как "отстранение от работы судьи КС"
29.12.2020 23:14 Ответить
+++, але Печерський суд вирішить інакше
29.12.2020 23:16 Ответить
Демагогія. Відсторонити можна на роки, ну до кінця терміну роботи суддею
Усе у нас тимчасово ...
29.12.2020 23:06 Ответить
тільки от зарплатню платить прийдеться
29.12.2020 23:11 Ответить
Этот кореш не понимает, что за такие высказывания сам может оказаться в рамках . Траурных
29.12.2020 23:42 Ответить
Как же вы палитесь. Уже даже позорно топите за тупицкого.
30.12.2020 08:27 Ответить
слышь ты, курица ощипанная, а ну давай пример где я топлю за тупицкого. я жду
30.12.2020 08:37 Ответить
Не хами мне.
30.12.2020 08:46 Ответить
команды раздавать мужу будешь
30.12.2020 08:47 Ответить
ні, клієнтам на окружній
30.12.2020 11:26 Ответить
Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 8457
29.12.2020 22:59 Ответить
Одно говно отстраняет другое. В сортах говна...
29.12.2020 23:00 Ответить
Ой Вова, может ты не туда влез? Я не против, но это уже опасно для тебя. Ну, что же, посмотрим что интересное.
29.12.2020 23:01 Ответить
може його тепер совість мучає, що він того тупицького сам призначив?
29.12.2020 23:03 Ответить
Ну, нэ вгадав, бувае такэ. У них с первого разу ничего не получается, ну такие они.
29.12.2020 23:12 Ответить
Не призначив, но ,,руку приложил...,,
29.12.2020 23:44 Ответить
Ну если читать закон, то Зеленскому светит статья узурпация власти.
29.12.2020 23:01 Ответить
ЗЕльоный идиот наработает себе на 100 пожизненных в цинке с гвоздями
29.12.2020 23:02 Ответить
Збіжить на Землю Обітовану
29.12.2020 23:28 Ответить
А он им там нужен? Они даже от Бени отказались.
29.12.2020 23:33 Ответить
Тому що "послідовний" після невідстороненя Єрмака і Татарова
29.12.2020 23:03 Ответить
Порохоботы заскулили, значит, всё сделано верно и в интересах Украины!
29.12.2020 23:04 Ответить
ой насмішили ви венеційську комісію
29.12.2020 23:08 Ответить
Для поросни чем хуже в стране, тем им лучше. Петю не знают как воткнуть в кресло.
29.12.2020 23:12 Ответить
Порох и так придет. Вопрос в другом. В стране - полная жоп@. Но ты считаешь, что так и должно быть?
29.12.2020 23:15 Ответить
Тока на допрос!
29.12.2020 23:32 Ответить
Он уже приходил. Зеленая погань довела ситуацию до ручки. На Пороха свалить все происходящее не прокатит.
29.12.2020 23:50 Ответить
До бесконечности эти лозунги орать не выйдет. Лозунги заканчиваются при встрече с реальностью.
29.12.2020 23:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/174475 Разве в стране хуже? Ведь не для того вы привели "величайшего" на трон. Вас так ослепил зеленый свет,что вы даже не видите,что в стране стало намного "лучше",чем при Порошенко, и ни к чему его втыкивать обратно.)
29.12.2020 23:49 Ответить
Зеля - в рамках, в черных, с лентой.. Ээхх.
29.12.2020 23:06 Ответить
Ех, тля, Вовка із суддями Окружного суда відсторонити не можуть, а тут взявся за цілого Голову КС.
29.12.2020 23:10 Ответить
та тупицький з той самой вовчой банди
29.12.2020 23:22 Ответить
Ні підтвердити, ні спростувати не можу. Так, чи інакше, повноваження ліквідувати ОАСК у нього є, та і МВФ він обіцяв. Тоді, і Зеля в судівській мафії
29.12.2020 23:27 Ответить
Одноклеточные где-то увидели, что кто-то поддерживает Тупицкого? Ни одного коммента в ветке не увидел в его защиту. Вот только это не отменяет того, что Зеля не имел права этого делать? И Тупицкий 100% использует эту ситуацию в своих интересах. В отличие от Клоуна и его тупых поклонников Тупицкий далеко не дурак. Так что он автоматически получит индульгенцию от всех возможных преступлений, сдерет нехилую компенсацию, а Украина будет его пожизненно содержать (и далеко не в тюрьме).
30.12.2020 02:18 Ответить
Пиши тактично как человек не груби и не чокайся на зебилах это не прибавит здоровья я голосовал за пита в период майдана второй раз ни за кого и не я тебе враг все оскарбухи откинь удачи в новом году и давай без обид
30.12.2020 23:33 Ответить
Ок. И тебе всех благ. Не обижайся. Просто переписка не передает эмоций. Посему ошибочно принял тебя за любителя легких решений, для которого, если человек не поддерживает неуклюжие действия Зели, то он автоматом за Тупицкого. А ведь это далеко не так. Здесь проблема системная, поэтому просто сказать: "коррупция стой, раз, два", ну или что-то в этом роде - не катит. Поэтому в этой теме плюсанул всех, кто сказал, что столкнулись умные подонки с дебилами и клоунами.
Полагаю, что ты и сам осознаешь эту проблему. Меня уже достали свободные трактовки решений Венецианской комиссии Радой и ОП. Ложь, ложь, ложь и еще раз ложь. А по сути-то, они призвали Раду выполнять решение КС и работать дальше. И это и есть правильное решение: для того ,чтобы что-то сделать, нужно РАБОТАТЬ. И Раде, и президенту ,а они фигней занимаются. Таких дебилов еще ни в одном созыве не было. Такое впечатление, что их на вокзале собирали. Ну так если у тебя нет мозгов, то хотя бы найми себе толкового юриста - пусть от твоего имени законопроекты штампует - но нет же.
Я не перевариваю Зелю - факт. У меня на него аллергия с давних времен - ну никогда не считал его личностью. Но здесь даже не в том дело. У него в окружении люди, называющие себя юристами. И они толкают его на узурпацию власти. Зачем? Я уже писал, что он себе на ст. 109 УК заработал, еще когда "законопроект" о роспуске КС подавал. Этим же указом он только усугубляет свое положение.
Коммент выше я оставлю, так как он адресован не тебе. Ну а тебя с наступающим! Счастья, здоровья, удачи, терпения. Прорвемся.
31.12.2020 02:01 Ответить
Пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала разъяснение о порядке прекращения полномочий судьи этого органа.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
29.12.2020 23:28 Ответить
хто заважає Верховній Раді внести зміни до ч.2 ст.149-1 Конституції України?
29.12.2020 23:58 Ответить
та не підказуйте...бо внесуть ))))
30.12.2020 10:56 Ответить
зеленого дурака заокапывают все глубже и глубже... Урист с дипломом папиного ВУЗа будет тянуть за всю шоблу=)
29.12.2020 23:30 Ответить
Каждые десять лет мудрый нарид выбирает идиота, который считает, что сможет стать царем малороссов и ему за это ничего не будет.
29.12.2020 23:36 Ответить
Ну так, а хто ж кого?
Ну хто ж кого?
29.12.2020 23:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lTmE4xIomQk
30.12.2020 00:11 Ответить
Голова колгоспу "Зеленим шляхом " вирішив зняти районного суддю. А ШО єсли купілі должность!
30.12.2020 05:45 Ответить
тупицького звичайно треба усунути, але вєніславський теж демонструє високу культуру продаж
30.12.2020 06:06 Ответить
З такими радниками, як веніславський - зекловану і ворогів не потрібно. Самі його і втоплять.
30.12.2020 11:30 Ответить
Там еще Совгиря, которую тоже хотели судьей КС делать, что-то в защиту Клоуна вякала. Мне вот самому интересно: И Вениславский и Совгиря 100% осознают, что Зеля совершает преступление. Но они мало того, что не останавливают его, а еще и подталкивают! Случайно или специально?
31.12.2020 02:06 Ответить
 
 