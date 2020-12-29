В России возбудили уголовное дело против Навального, его хотят посадить на 10 лет

Оппозиционера Алексея Навального власти РФ подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он потратил на личные цели 356 млн рублей (135,5 млн грн), пожертвованных его "Фонду борьбы с коррупцией".

Сообщение о возбуждении уголовного дела опубликовано на сайте Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что благодетели пожертвовали "Фонду борьбы с коррупцией" и связанным с ним общественным организациям 588 млн рублей (224 млн грн. - Ред.).

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - утверждают в Следственном комитете.

Дело расследуют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей (381 тыс. грн. - Ред.).

Навальный прокомментировал сообщение о возбуждении против него уголовного дела в Фейсбуке.

"Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК просто уже совсем не стесняясь просто придумывает чушь. Хотя о чем я говорю, какое стеснение. Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, зато начали дело против Соболь @sobollubov, за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей", - написал Навальный.

Он напомнил, что заранее прогнозировал попытку его посадить, раз уж покушение на убийство провалилось.

"Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду.

Присоединяйтесь ко мне. Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах", - подытожил Навальный.