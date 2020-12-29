РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5516 посетителей онлайн
Новости
9 459 67

В России возбудили уголовное дело против Навального, его хотят посадить на 10 лет

В России возбудили уголовное дело против Навального, его хотят посадить на 10 лет

Оппозиционера Алексея Навального власти РФ подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он потратил на личные цели 356 млн рублей (135,5 млн грн), пожертвованных его "Фонду борьбы с коррупцией".

Сообщение о возбуждении уголовного дела опубликовано на сайте Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что благодетели пожертвовали "Фонду борьбы с коррупцией" и связанным с ним общественным организациям 588 млн рублей (224 млн грн. - Ред.).

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - утверждают в Следственном комитете.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный

Дело расследуют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей (381 тыс. грн. - Ред.).

Навальный прокомментировал сообщение о возбуждении против него уголовного дела в Фейсбуке.

"Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК просто уже совсем не стесняясь просто придумывает чушь. Хотя о чем я говорю, какое стеснение. Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, зато начали дело против Соболь @sobollubov, за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей", - написал Навальный.

Также на Цензор.НЕТ: Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Он напомнил, что заранее прогнозировал попытку его посадить, раз уж покушение на убийство провалилось.

"Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду.

Присоединяйтесь ко мне. Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах", - подытожил Навальный.

Автор: 

россия (96917) Навальный Алексей (856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
После его "Крым не бутерброд" можете этого мудака вообще расстрелять!!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:33 Ответить
+13
Та не повернеться він вже в той Козлостан, на це і було розраховане
показать весь комментарий
29.12.2020 23:33 Ответить
+10
Навалька здорово напугал ботоксного ушлёпка,молоток.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бутербродного вже вбили. Нехай ще й посадять.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:30 Ответить
маловато будет...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:31 Ответить
Даешь 20 лет бутербродному!!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:31 Ответить
После его "Крым не бутерброд" можете этого мудака вообще расстрелять!!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:33 Ответить
Та не повернеться він вже в той Козлостан, на це і було розраховане
показать весь комментарий
29.12.2020 23:33 Ответить
Тепер точно не повернеться. Треба бути або ідіотом, або справжнім авантюристом, щоб повернутися туди, де тебе мало не вбили.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:30 Ответить
Когда уже спецслужбы отравят *****, одни проблемы от него для россиян и всего мира.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:34 Ответить
володя %уйло пусть живет и создает проблемы для скрепных. А проблемы для украинцев создают скрепные.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:38 Ответить
Когда у них власть будет избираться и меняться, скрепы потекут.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:11 Ответить
Навалька здорово напугал ботоксного ушлёпка,молоток.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:34 Ответить
Да хоть на 110. Все равно от слова - совсем.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:36 Ответить
Хрін та Редька. ...
Пацаки, мля...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:38 Ответить
Его прессуют, не правильно это
показать весь комментарий
29.12.2020 23:39 Ответить
Успокой ся, то просто рашист.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:18 Ответить
«Десять лет без права переписки» - формулировка приговора, которую в период сталинских репрессий в СССР часто сообщали родственникам репрессированного, который на самом деле был приговорён к высшей мере наказания - расстрелуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
показать весь комментарий
29.12.2020 23:40 Ответить
при тому все було від народа типу,обгрунтовано законами "вірховнога савета ссср" і указами високопосадовців тих часів, ну як в Германії тих же часів, чи законами по боротьбі з відьмами чи екстремізмом, комар носа не підточить, ніхто публічно не сказав що не правильно , не по процедурі прийнято щось там, що було кноподавство
показать весь комментарий
30.12.2020 00:39 Ответить
а "народ" еще и кричал: "расстрелять их,сволочей!"
показать весь комментарий
30.12.2020 01:23 Ответить
Дивує, та хвиля симпатиків ***** в Україні: «Єслі б путін хотєл, он би єго убіл !»
Чи й вже не дивує....
Після 21.04.2019.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:42 Ответить
Навальний- російський неонацист. Те саме що й *****.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:44 Ответить
то, что он может убивать по своему хотению, просто так, никто не сомневается, и ето нормально ?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:45 Ответить
На росие не умереть от фсбэшного яда это уголовное преступление!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:43 Ответить
анальный леха сам тукач мордовского нквд . ктоже его посадит?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:46 Ответить
...ишь ты - холоп выжить изволил !!!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:47 Ответить
Дело расследуют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей (381 тыс. грн. - Ред.).
Навальный прокомментировал сообщение о возбуждении против него уголовного дела https://www.facebook.com/navalny/posts/3989032377782482 в Фейсбуке . Источник: https://censor.net/ru/n3239767

ОТ ПИТАЄТЬСЯ У ПЕРЕСІЧНОГО УКРАЇНЦЯ - В ЧІМ РІЗНИЦЯ МІЖ НАВАЛЬНИМ І ПУКІНИМ ЯКЩО "КРИМНАШ" ЦЕ СЛОГАН ЯК ПЕРШОГО ТАК І ДРУГОГО ?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:48 Ответить
Сказать "Крым НЕ наш", для политика России - политическое самоубийство...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:57 Ответить
поэтому он и есть леха анал.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:59 Ответить
Полностью вас поддерживаю - мерзкий тип.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:01 Ответить
таких большинство в расиюшке..
показать весь комментарий
30.12.2020 00:03 Ответить
Он просто одна отдельная особь из всего стада кацапской помойки...
показать весь комментарий
30.12.2020 00:04 Ответить
А ***** ваше просто красавчик
показать весь комментарий
30.12.2020 09:00 Ответить
Та мені ПОХ, тому Альоша в расход
показать весь комментарий
30.12.2020 00:00 Ответить
а сказать - путин *****?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:00 Ответить
Скорее всего - тоже.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:02 Ответить
и нахера нам ваши проблемы..
показать весь комментарий
30.12.2020 00:04 Ответить
Казав Льоха шо "Кримнаш" і здорово воно допомогло йому від фізичного вбивства? А на його захист вийшой аж 1 (один) громадянин в пікет
показать весь комментарий
30.12.2020 01:01 Ответить
Если не сказать больше...
показать весь комментарий
30.12.2020 10:52 Ответить
Ну подумаєш, ще один варіант захоронения.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:49 Ответить
Бутерброд не помог!!!))))
показать весь комментарий
29.12.2020 23:52 Ответить
Овального на 10? Да пёс с ним! Но чур сперва путлера. Навсегда.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:55 Ответить
Навальный тот же путлер, только голодный, хрен редьки не слаще.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:57 Ответить
При этом Навальный считает, что в Крыму нужно еще раз провести референдум, "не такой как был, а нормальный". "Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат - так решат",
показать весь комментарий
30.12.2020 00:03 Ответить
Вот-вот. Пусть у себя расие проводит, паскуда!
показать весь комментарий
30.12.2020 00:15 Ответить
У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 8544
показать весь комментарий
30.12.2020 00:05 Ответить
ето раньше ,а теперь скрепная мода:
У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 6911
показать весь комментарий
30.12.2020 01:27 Ответить
Тупе ***** не вміє програвати
показать весь комментарий
30.12.2020 00:18 Ответить
он пытается "сохранить лицо" а получается еще хуже!
показать весь комментарий
30.12.2020 01:28 Ответить
За дискридетацию ФСБшных убийц и качества нового яда Новичок. Как теперь ***** будет терроризировать Европу?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:20 Ответить
Уголовное дело решили открыть , только за то , что недоотравился и чудом выжил !
Хло , чтоб ты с,.. ка подох в страшных муках , как умирают люди , которых ты травишь !
показать весь комментарий
30.12.2020 00:28 Ответить
Это сделано чтобы он не вздумал возвращаться на рашку. Если Запад не приголубит превратится в Бабченко-2.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:38 Ответить
Небось за то шо надевал труселя навыворот, чтоб не нахапаться Новичка 😆
показать весь комментарий
30.12.2020 00:46 Ответить
думається, що після того, як вони хотіли його вбити - йому тепер СИЛЬНО СРАТИ на ту паРашку... і повертатись він не збирається....
показать весь комментарий
30.12.2020 00:47 Ответить
він казав шо вернеться
показать весь комментарий
30.12.2020 00:58 Ответить
10 років "Кримнебутерброду" плюс клізьму для прочищення мозгів.
http://www.radikal.ru У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 4880
показать весь комментарий
30.12.2020 01:00 Ответить
Эх агурчики да помидорчики, пыня леху отравил в коридорчике...
показать весь комментарий
30.12.2020 01:15 Ответить
Каждый зарабатывает как может. А что делать, кризис)
показать весь комментарий
30.12.2020 05:05 Ответить
во сколько тут кацапов да подкацапников. всё про "бутерброд" пишут.
показать весь комментарий
30.12.2020 05:12 Ответить
Как то пох
показать весь комментарий
30.12.2020 06:56 Ответить
Я больше всего боюсь, чтобы путинизм не стал примером для украинской власти.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:08 Ответить
Ви напевно не місцева. У нас таке неможливо в принципі.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:26 Ответить
Ну вероятно вы относитесь к тем, кто верит в то, что Тимошенко Киреев посадил совершенно законно.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:19 Ответить
за то что выжил-10 лет...
показать весь комментарий
30.12.2020 08:28 Ответить
Не возвращайся никогда! Здесь жизни нет!

https://www.youtube.com/watch?v=a8xncDeVv3o
показать весь комментарий
30.12.2020 10:19 Ответить
Всё, Лёлик. Шлагбаум опустился. Теперь будешь пламенные речи на конференциях и симпозиумах толкать.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:10 Ответить
 
 