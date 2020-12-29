Срок отстранения Тупицкого можно продлевать, пока он не будет отправлен в отставку, - "слуга народа" Янченко

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий должен быть отправлен в отставку из-за конфликта интересов. До этого момента можно продлевать отстранение его от должности.

Об этом заявила народный депутат СН, замглавы комитета по антикоррупционной политике Галина Янченко. Ее слова цитирует пресс-служба "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Отстранение на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Но поскольку в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение криминального характера, отстранение может быть продлено и на следующие два месяца. Вплоть до обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересов и невозможностью исполнять обязанности судьи лицом, которое подозревают в совершении преступлений", - сказала Янченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО

Напомним, ранее во вторник, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

В Конституционном Суде заявили, что отправить судью в отставку может только сам КС на специальном заседании, и пообещали такое заседание провести.

Также на Цензор.НЕТ: Конституционный Суд проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого



