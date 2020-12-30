РУС
"По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал увольнение с должности замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Арестовича.

По мнению Арестовича в СНБО Кривонос был ставленником Порошенко и занимался интригами против закона о территориальной обороне.

"Назначен он был в СНБО указом действующего тогда Президента П.Порошенко. Удивительным образом это назначение совпало со снятием С.Кривоносом своей кандидатуры с выборов Президента Украины в пользу самого Порошенко и присвоением ему генеральского звания.

На своей новой должности себя не проявил, и решением секретаря СНБО несколько месяцев назад был подан на увольнение и возращение в распоряжение Министра обороны Украины. В частности, С.Кривонос провалил подготовку законопроекта про территориальную оборону, был отстранён с позиции руководителя рабочей группы по подготовке закона и заменён генерал-полковником М.Ковалем", - написал советник украинской делегации в ТКГ.

В дальнейшем Кривонос, по словам Арестовича, "начал интриговать против нового закона, разработка которого была назначена Указом Президента, и, нарушая понятия офицерской чести, занялся организацией политической кампании, направленной на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины, в частности, Президента и Офиса Президента Украины, в чем усматриваются как личные мотивы, так и по некоторым данным, лоббистские (в частичности, по вопросам будущего раздела имущества МОУ/ТСО (бывший ДОСААФ) )при дальнейшем развитии системы ТрО), кампанией, которую он активно проводит и сейчас, и, без сомнения, после увольнения, станет проводить ещё активнее, несмотря на то, что является действующим военнослужащим ВСУ, а проведение таких кампаний является нарушением соответствующего законодательства Украины".

Советник украинской делегации в ТКГ также заявил, что правоохранителям необходимо разобраться в роли Кривоноса по делу о попытке организации государсвенного переворота в 2017 году: "был он там свидетелем или соратником организаторов?".

29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".

По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году, - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения 01
По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году, - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения 02
По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году, - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения 03

Топ комментарии
+94
Арестович об увольнении Кривоноса из СНБО: Занимался организацией политической кампании, направленной на дискредитацию Президента и ОП - Цензор.НЕТ 5323
30.12.2020 00:21 Ответить
30.12.2020 00:21 Ответить
+87
Шо там дескредитировть? Квартал 95 обозвать кловунами? А-ха-ха!!
30.12.2020 00:19 Ответить
30.12.2020 00:19 Ответить
+82
А леша ещё мерзотнее,чем казался на первый взгляд. Обиженка и ничтожество.
30.12.2020 00:23 Ответить
30.12.2020 00:23 Ответить
Я тебе запитав про Йулю, а ти якусь пургу несеш, наче кацап Дімко з зоною бікіні Навки під носом. ))))
30.12.2020 09:51 Ответить
30.12.2020 09:51 Ответить
Так у Юлі і питай. Я ж не Юля. В неї своя голова, в мене - своя.
Тут одна проблема. Багато українців, зокрема ти, мають не свою голову, а чиюсь. Наприклад у тебе зараз голова мародера Порошенка. Сумно це
30.12.2020 10:00 Ответить
30.12.2020 10:00 Ответить
Ваня, як тобі не соромно. Невже Порошенко найгірший за все гавно, яке каламутить тут воду. Чому в тебе на першому місці не Медведчук, Вілкули, Рабінович,Коломойський, Фірташ, Новінський, Зеленський, Портнов, Татаров, Бенядіктова..., а Порошенко? Назви одну причину, тільки не брехню з російської пропаганди, а конкретно.
30.12.2020 16:04 Ответить
30.12.2020 16:04 Ответить
Нет у тебя головы. Вместо нее у тебя ж*па,которую все пользуют.
30.12.2020 18:56 Ответить
30.12.2020 18:56 Ответить
Два продажних "анатолія". Хто б дивувавсь
30.12.2020 19:17 Ответить
30.12.2020 19:17 Ответить
Ты по своей мамке жульке не ровняй тупой бот.
31.12.2020 00:43 Ответить
31.12.2020 00:43 Ответить
Всім давно відомо хто такий Арестович.
І яка вага його покльопам.
Він же брехун із брехунів.
Не дивно, що врешті опинився в стаді зеленого лайна.
30.12.2020 09:01 Ответить
30.12.2020 09:01 Ответить
Глубоко копает Обдристович, но неубедительно.
30.12.2020 09:16 Ответить
30.12.2020 09:16 Ответить
Первый раз слышу о госперевороте в 2017. Не иначе как Беня с кварталом хотели Порошенко свергнуть.
30.12.2020 09:18 Ответить
30.12.2020 09:18 Ответить
Кривонос и госпереворот в 2017-ом?!
Люся Арестович нюхает с Вавой с одной "дорожки"?
30.12.2020 09:41 Ответить
30.12.2020 09:41 Ответить
Похоже у Арестовича совсем крыша поехала. То он говорит о взятке Кривоносу от Порошенко в виде генеральского звания, то о мифическом госперевороте действующей на тот момент власти , и против Порошенко в том числе. В общем, Арестович "Ну что черт возьми ты такое несешь?"
30.12.2020 09:50 Ответить
30.12.2020 09:50 Ответить
Взятка была, но госпереворота не было)
30.12.2020 10:08 Ответить
30.12.2020 10:08 Ответить
От подхалимов услышишь только то что хочет слышать хозяин Арестович Поляков и часть так называемой (партии) слуга народа существуют только благодаря подхалимажу Собственное мнение отсутствует желание получать бабло ( незаконно )_ присутствует
05.06.2021 16:10 Ответить
05.06.2021 16:10 Ответить
чому офіційна представниця влади Арестович коментує позицію влади з під сцарського столу кацапським натруженным ЯЗЫКОМ..?
що, українці вже у повній окупації? і відстрілюватися можна вже на всі 360?
дебіли-експериментатори-протріроти, ви тепер щасливі?
30.12.2020 09:54 Ответить
30.12.2020 09:54 Ответить
госпереворот ,по указанию с мацквы ,творит "зелень" в Украине ,руками "служивых" татаровых, ермаков, арферистовичей и ПРочей антиукраинской мрази
30.12.2020 10:16 Ответить
30.12.2020 10:16 Ответить
Госпереворот??? В 2017 году??? Может в 1917? Это когда Кривонос Керенского госперевернул?
30.12.2020 10:18 Ответить
30.12.2020 10:18 Ответить
Участвовал в гос.перевороте в 2017. С какой целью задумываются и делаются гос.перевороты? - Отстранить от власти, поменять Президента. Кто в 17-м был у власти? - Порошенко. За это сам же Порошенко присвоил Кривоносу звание генерала. Логично.
30.12.2020 10:22 Ответить
30.12.2020 10:22 Ответить
про переворот 17??? раньше никто не слышал про такое злодеяние.... клоуны и их прихлебатели придумали очередную шутовскую сказку для жиденьких остатков несмышленного и туповатого електората... схавают и такую хрень....
30.12.2020 10:41 Ответить
30.12.2020 10:41 Ответить
Ви мабуть забули про сталеві яйця Наді Савченко і стелс-баржу в дніпровських плавнях.
30.12.2020 11:25 Ответить
30.12.2020 11:25 Ответить
трансвеститку савченко помню... оно и сейчас "блещет" эрудицией на медведчуковских каналах.... хочу уловить связь этой конченой дуры, ее подельника - "фельдмаршала" рубана и генерала Кривоноса.
30.12.2020 16:01 Ответить
30.12.2020 16:01 Ответить
Люся завжди був слизькою самозакоханою істотою, але виявився ще і смердючим мерзотником!!!
30.12.2020 10:28 Ответить
30.12.2020 10:28 Ответить
О, виявляється, у 2017-му у нас був держпереворот. Мабуть такий самий, як мішок диверсій проти Шапкокрада, викритих і не допущених особисто Холєрою Ворошковським.
30.12.2020 10:34 Ответить
30.12.2020 10:34 Ответить
арестович нормально по городу ходит?
30.12.2020 10:59 Ответить
30.12.2020 10:59 Ответить
Я что то пропустил?
Кажется госпереворот только Михо и Надьке дуре паяли!!!!
Эта девочка конфетка о них блеет?
30.12.2020 11:07 Ответить
30.12.2020 11:07 Ответить
Зеленському Арестович більш зрозумілий ніж Кривонос. Крім того, тема державного перевороту 2017 року чи то в Турції, чи то в Чорногорії стала вже сакральною в Україні. Чи то він про державний переворот Надійки Савченко пише? Так то, він мабуть мав керувати секретною стелс-баржею з мінометами, яку й досі ховають в дніпровських плавнях.
30.12.2020 11:23 Ответить
30.12.2020 11:23 Ответить
люся жжет.
30.12.2020 11:26 Ответить
30.12.2020 11:26 Ответить
А чей ставленник арестович?.... зеле-кол все ближе к зеленому очку!!!!! Не зря 2021!!!
30.12.2020 11:51 Ответить
30.12.2020 11:51 Ответить
Это пи..дец! Арестовича в дурку нужно посадить вместе с Пулей. Госпереворот.....? Подскажите пожалйста это к чему он пернул? Я даже приблизительно не могу ни с чем это связать, какие события он имел в виду. А Кривоносу я верю. По крайней мере всю армию я бы ему доверил. И кстати он в интервью Гордону в открытую так и сказал что мы ничего в армии не нареформировали, показуха и совковый долб...зм так и остался. До речи, он на деле доказал что он талантливый командир, отрезанный от своих, удержал Краматорский аэродром, не потеряв никого, но при этом хорошо там накосили ихтамнетов.
30.12.2020 11:55 Ответить
30.12.2020 11:55 Ответить
Який їхав ЗЕ таку й здибав Люсю. Це просто ідіотизм з Татарова обвинувачення знімають і відпускають, а Кривоноса звільняють. А це чмо Арестович в 2017 писав що йому чхати на Україну на її мову і взагалі він не патріот і сцяв я на вас патріотизм добре що скрін зберігся.ЯКА СВОЛОТА та ВИРОДОК
30.12.2020 12:17 Ответить
30.12.2020 12:17 Ответить
З якої помийниці це чмо-савєтнік вилізло?
30.12.2020 13:31 Ответить
30.12.2020 13:31 Ответить
Я сподіваюсь, Ахвоня, ти зрозумієш зимовий жарт - пливи за буй.
Ти нудний. Але тебе карячить.
30.12.2020 14:24 Ответить
30.12.2020 14:24 Ответить
Хоть бы на бубочку наше не покусился! Хотя скорее всего по неуклюжести кокс бубочкин рассыпал...
30.12.2020 18:16 Ответить
30.12.2020 18:16 Ответить
Москальские агенты повылазили.
30.12.2020 20:23 Ответить
30.12.2020 20:23 Ответить
Що за Новий рік - гнидник у владі ПРосто кишить в сабитіях , люди до Нового Року готуються а ЗЕопариші у ЗЕгівенному болоті штовхаючи один одного змагаються в порушені УК ,,,
30.12.2020 21:25 Ответить
30.12.2020 21:25 Ответить
Арестович ведь совсем недавно вякал, что он не патриот и плевать хотел на национальные интересы.....я так понимаю, Украины....пазл прекрасно складывается....сам Бубочка и его холуи в ОП вот уже больше 1,5-тора года плюют на национальные интересы страны....ко двору пришелся им АрЕстович...
30.12.2020 21:41 Ответить
30.12.2020 21:41 Ответить
Арестович вообще уже курва ссучился! Лицедеи хреновы!
30.12.2020 22:47 Ответить
30.12.2020 22:47 Ответить
Абглунович:
В 2017 году Порошенко подкупил Порошенко, что бы Порошенко организовал госпереворов против Порошенко, в пользу Порошенко!
Во как!
30.12.2020 23:21 Ответить
30.12.2020 23:21 Ответить
полный текст поста Алексея Арестовичаhttps://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/1755456667851739?__cft__[0]=AZWSIDE_V9PXgpDL0hyLpnA--7ZMySwQ_1e62cGS7UChBW3lktQjq_bZP0iDP7mKFi9QwLTnidg-TqrGBUykg55UoKEbcsCbEhjIivckmt88ZLrVC-epxaz7nlqFcWaVDnU&__tn__=%2CO%2CP-R в Фейсбуке от 21 декабря 2017 года :
"- Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".
Работали две основные линии:
- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ.
Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.
Спустя три года, я сделал вывод:
- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и ВернадскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3227890
показать весь комментарий
05.06.2021 15:54 Ответить
Арестовичу як агенту Кремляндії видніше ...
05.06.2021 23:09 Ответить
05.06.2021 23:09 Ответить
