"По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал увольнение с должности замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Арестовича.
По мнению Арестовича в СНБО Кривонос был ставленником Порошенко и занимался интригами против закона о территориальной обороне.
"Назначен он был в СНБО указом действующего тогда Президента П.Порошенко. Удивительным образом это назначение совпало со снятием С.Кривоносом своей кандидатуры с выборов Президента Украины в пользу самого Порошенко и присвоением ему генеральского звания.
На своей новой должности себя не проявил, и решением секретаря СНБО несколько месяцев назад был подан на увольнение и возращение в распоряжение Министра обороны Украины. В частности, С.Кривонос провалил подготовку законопроекта про территориальную оборону, был отстранён с позиции руководителя рабочей группы по подготовке закона и заменён генерал-полковником М.Ковалем", - написал советник украинской делегации в ТКГ.
В дальнейшем Кривонос, по словам Арестовича, "начал интриговать против нового закона, разработка которого была назначена Указом Президента, и, нарушая понятия офицерской чести, занялся организацией политической кампании, направленной на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины, в частности, Президента и Офиса Президента Украины, в чем усматриваются как личные мотивы, так и по некоторым данным, лоббистские (в частичности, по вопросам будущего раздела имущества МОУ/ТСО (бывший ДОСААФ) )при дальнейшем развитии системы ТрО), кампанией, которую он активно проводит и сейчас, и, без сомнения, после увольнения, станет проводить ещё активнее, несмотря на то, что является действующим военнослужащим ВСУ, а проведение таких кампаний является нарушением соответствующего законодательства Украины".
Советник украинской делегации в ТКГ также заявил, что правоохранителям необходимо разобраться в роли Кривоноса по делу о попытке организации государсвенного переворота в 2017 году: "был он там свидетелем или соратником организаторов?".
29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".
Тут одна проблема. Багато українців, зокрема ти, мають не свою голову, а чиюсь. Наприклад у тебе зараз голова мародера Порошенка. Сумно це
І яка вага його покльопам.
Він же брехун із брехунів.
Не дивно, що врешті опинився в стаді зеленого лайна.
Люся Арестович нюхает с Вавой с одной "дорожки"?
що, українці вже у повній окупації? і відстрілюватися можна вже на всі 360?
дебіли-експериментатори-протріроти, ви тепер щасливі?
Кажется госпереворот только Михо и Надьке дуре паяли!!!!
Эта девочка конфетка о них блеет?
Ти нудний. Але тебе карячить.
В 2017 году Порошенко подкупил Порошенко, что бы Порошенко организовал госпереворов против Порошенко, в пользу Порошенко!
Во как!
"- Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".
Работали две основные линии:
- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ.
Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.
Спустя три года, я сделал вывод:
- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и ВернадскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3227890