"По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал увольнение с должности замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Арестовича.

По мнению Арестовича в СНБО Кривонос был ставленником Порошенко и занимался интригами против закона о территориальной обороне.

"Назначен он был в СНБО указом действующего тогда Президента П.Порошенко. Удивительным образом это назначение совпало со снятием С.Кривоносом своей кандидатуры с выборов Президента Украины в пользу самого Порошенко и присвоением ему генеральского звания.

На своей новой должности себя не проявил, и решением секретаря СНБО несколько месяцев назад был подан на увольнение и возращение в распоряжение Министра обороны Украины. В частности, С.Кривонос провалил подготовку законопроекта про территориальную оборону, был отстранён с позиции руководителя рабочей группы по подготовке закона и заменён генерал-полковником М.Ковалем", - написал советник украинской делегации в ТКГ.

В дальнейшем Кривонос, по словам Арестовича, "начал интриговать против нового закона, разработка которого была назначена Указом Президента, и, нарушая понятия офицерской чести, занялся организацией политической кампании, направленной на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины, в частности, Президента и Офиса Президента Украины, в чем усматриваются как личные мотивы, так и по некоторым данным, лоббистские (в частичности, по вопросам будущего раздела имущества МОУ/ТСО (бывший ДОСААФ) )при дальнейшем развитии системы ТрО), кампанией, которую он активно проводит и сейчас, и, без сомнения, после увольнения, станет проводить ещё активнее, несмотря на то, что является действующим военнослужащим ВСУ, а проведение таких кампаний является нарушением соответствующего законодательства Украины".

Советник украинской делегации в ТКГ также заявил, что правоохранителям необходимо разобраться в роли Кривоноса по делу о попытке организации государсвенного переворота в 2017 году: "был он там свидетелем или соратником организаторов?".

29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".







