Метро Киева впервые закупит вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда

РУС
Новости
14 060 34

Киевский метрополитен планирует закупить 50 новых вагонов. Половина из них будет вагонами со сквозным проходом, когда из одного вагона можно легко перейти в другой.

Об этом "Громадському радіо" рассказала замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"Это поезда, которые имеют сквозной проход. Собственно, такие, как мы видим в Европе или американских метрополитенах", - сказала она.

Вагоны будут закупать на 50 млн евро, которые городские власти берут взаймы на 12 лет у Европейского банка реконструкции и развития. Половину этой суммы потратят на привычные киевлянам и гостям города вагоны, половину - на вагоны со сквозным проходом.

"Пассажиры их увидят, попробуют, и уже на будущие закупки будем ориентироваться, насколько они именно для нашего метрополитена, для нашего пассажиропотока", - пояснила Макогон.

Она добавила, что тендерное предложение открыто для всех участников.

"В Украине есть один производитель таких вагонов, это Крюковский вагоностроительный завод, надеюсь, они также заинтересованы участвовать в данном аукционе, как наш производитель", - сказала Макогон.

Автор: 

Киев (26000) Метрополитен (1023) вагоны (180) Крюковский вагоностроительный завод (10)
Топ комментарии
+20
Торговцы всяким непотребом, транспортные скоморохи, и нищенствующие сиротки по достоинству оценят это нововведение...
30.12.2020 01:13 Ответить
30.12.2020 01:13 Ответить
+8
Ждите повышение платы за проезд
30.12.2020 02:23 Ответить
30.12.2020 02:23 Ответить
+6
хм.. та меня и старые вагоны вполне устраивали, может лучше туалеты сделать на станциях чтобы не выходить с метро - ну хоть по одному-два на каждой ветке (т.к. была у меня ситуэйшен что мама не горюй) ...
30.12.2020 01:12 Ответить
30.12.2020 01:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
там будут кататься на гироскутерах у нас...
30.12.2020 00:57 Ответить
30.12.2020 00:57 Ответить
здесь только ромале и беженцы так делают.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:04 Ответить
хм.. та меня и старые вагоны вполне устраивали, может лучше туалеты сделать на станциях чтобы не выходить с метро - ну хоть по одному-два на каждой ветке (т.к. была у меня ситуэйшен что мама не горюй) ...
30.12.2020 01:12 Ответить
30.12.2020 01:12 Ответить
та там є туалети, тільки не про вас, бо як кажуть метробаби "люди не вміють користуватися та ссуть поруч з унітазом, та й ще крани відкручують"
30.12.2020 01:16 Ответить
30.12.2020 01:16 Ответить
то як буде знову така "ситуація", можете посцяти прямо з перону на колії та вибачитись перед громадянами
30.12.2020 01:18 Ответить
30.12.2020 01:18 Ответить
Це небезпечно. На рейках висока напруга.
30.12.2020 01:23 Ответить
30.12.2020 01:23 Ответить
та ні так було дуже давненько, а зараз там окрема шина з напругою
30.12.2020 01:27 Ответить
30.12.2020 01:27 Ответить
В следующий раз идете в служебный проход в тунель. Через 5 метров увидите заветную надпись, немножко пожурят, но войдут в положение и отпустят с миром.
Или ловите дежурную по станции на пероне и очень просите.
30.12.2020 08:27 Ответить
30.12.2020 08:27 Ответить
Торговцы всяким непотребом, транспортные скоморохи, и нищенствующие сиротки по достоинству оценят это нововведение...
30.12.2020 01:13 Ответить
30.12.2020 01:13 Ответить
100 % .. я как то сразу не подумал..
30.12.2020 01:16 Ответить
30.12.2020 01:16 Ответить
Так може ці вагони і замовила підземна бізнеселітa?)
30.12.2020 08:07 Ответить
30.12.2020 08:07 Ответить
от буде радість різним співунам та прошакам валандатись по поїзду без перерви
30.12.2020 01:13 Ответить
30.12.2020 01:13 Ответить
И 50км/час будут еле чмыхать
30.12.2020 01:22 Ответить
30.12.2020 01:22 Ответить
Я таки дико извиняюсь, но объясните мне кто-нибудь ,- нах...?
30.12.2020 01:29 Ответить
30.12.2020 01:29 Ответить
Чтобы обяснить лохам очередное повышение цен за проезд, да и деньги раздербанить
30.12.2020 03:13 Ответить
30.12.2020 03:13 Ответить
Щоб попрошайкам, побирушкам, "бродячим авторам-виконувачам" та крадіям-карманникам зручніше було!
30.12.2020 08:01 Ответить
30.12.2020 08:01 Ответить
Это что бы ковид-19 с первого вагона быстрей добирался до пятого.
30.12.2020 01:57 Ответить
30.12.2020 01:57 Ответить
Ну, почему же только ковид?!..
30.12.2020 06:18 Ответить
30.12.2020 06:18 Ответить
Ждите повышение платы за проезд
30.12.2020 02:23 Ответить
30.12.2020 02:23 Ответить
это первое что приходит в голову...
30.12.2020 09:27 Ответить
30.12.2020 09:27 Ответить
"Сквозь" проходят лишь духи небесные, а люди телесные - шкрябают вдоль вагонов своими лаптями грешными.
30.12.2020 04:42 Ответить
30.12.2020 04:42 Ответить
Теперь музыку бродячих бременских музыкантов будет слышно по всему составу.
И если в первом вагоне от души испортить воздух, доставить удовольствие можно
всем, не выходя из поезда...
Главное - всё будет как в американском кино.
30.12.2020 07:21 Ответить
30.12.2020 07:21 Ответить
что-то подзабыли про старые долги России
"Долг метрополитена связан с тендером на поставку 100 вагонов метро, который выиграл в 2009 году Укррослизинг при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, близкая, по данным Наших денег, к окружению https://file.liga.net/persons/urii-ivanushenko Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского - ред.). В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку."
30.12.2020 07:32 Ответить
30.12.2020 07:32 Ответить
При этом, как подчеркнул мэр Киева, проезд в метро не подорожает. Стоимость как была один синий жетончик так и останется.
30.12.2020 07:42 Ответить
30.12.2020 07:42 Ответить
Мінуси:
- зручніше буде пересуватись всіляким професійним жебракам.
- люди замість того, щоб стояти в вагоні, будуть тинятись потягом ризикуючи самім впасти і наражають на небезпеку інших.
- у випадку КОВІДа вірус буде "більш ефективно" заражати пасажирів (через тиняющихся вагонами шукачів місць).

Плюси
30.12.2020 08:49 Ответить
30.12.2020 08:49 Ответить
Треба буде підказати в Америці і Європі, щось у них так все не продумано )
30.12.2020 16:33 Ответить
30.12.2020 16:33 Ответить
Плюси - це мінуси навпаки. Може комусь ця фігня треба.
30.12.2020 08:50 Ответить
30.12.2020 08:50 Ответить
Це щоб ліпше було торгашам, кишеньковим злочинцям, співакам розносити віруси грипу ковіду туберкульозу. Таке враження що владі в Україні висосали інопланетяни мозок. Краще б зробили дебіли вагони як радянські без дирки в кінці лавок, де стоячий пассажир сідницею сидить на плечі пасажира що сидить. В мене крім матюків немає слів. Замість того щоб збільшити вентиляцію в вагонах яка б видувала віруси назовні при відкриванні дверей, замість тьавтоматичної системи дезінфекції вони купують я вибачаюсь гівно яке ще більше буде інфікувати місто. Дебіли!
30.12.2020 08:55 Ответить
30.12.2020 08:55 Ответить
https://kop.net.ua/derzhavnu-chastku-v-ukrtatnafti-mozhut-prodaty-2021-roku/ чья уктатнафта и кому продадут.
30.12.2020 09:27 Ответить
30.12.2020 09:27 Ответить
сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда..

Ну наконец-то! Как раньше без этого жили?
30.12.2020 10:09 Ответить
30.12.2020 10:09 Ответить
Хорошая идея с такими вагонами! В случае чего, всегда можно перейти в другой вагон, и если спешишь, сел в первый, перейти можно в последний. Но это мелочи. А вот будет ли меняться концепция самого метро? Когда мы уйдем от этого совка? На западе, если не можешь попасть в конечную точку по какой-либо причине, то можно и другими линиями добраться, много кольцевых пересадочных. А у нас просто линии с единичными пересадками и на пересадочных ужас что делается на этих лестницах, особенно в часы пик.
30.12.2020 13:08 Ответить
30.12.2020 13:08 Ответить
Да, и это как в советских домах - нет "черных", задних выходов. В доме только один вход и соответвенно выход. НКВД было легко ловить неугодных.
30.12.2020 13:10 Ответить
30.12.2020 13:10 Ответить
 
 