Метро Киева впервые закупит вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда
Киевский метрополитен планирует закупить 50 новых вагонов. Половина из них будет вагонами со сквозным проходом, когда из одного вагона можно легко перейти в другой.
Об этом "Громадському радіо" рассказала замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, информирует Цензор.НЕТ.
"Это поезда, которые имеют сквозной проход. Собственно, такие, как мы видим в Европе или американских метрополитенах", - сказала она.
Вагоны будут закупать на 50 млн евро, которые городские власти берут взаймы на 12 лет у Европейского банка реконструкции и развития. Половину этой суммы потратят на привычные киевлянам и гостям города вагоны, половину - на вагоны со сквозным проходом.
Читайте на Цензор.НЕТ: До конца 2021 года в Киеве откроют две новые станции метро, - Кличко
"Пассажиры их увидят, попробуют, и уже на будущие закупки будем ориентироваться, насколько они именно для нашего метрополитена, для нашего пассажиропотока", - пояснила Макогон.
Она добавила, что тендерное предложение открыто для всех участников.
"В Украине есть один производитель таких вагонов, это Крюковский вагоностроительный завод, надеюсь, они также заинтересованы участвовать в данном аукционе, как наш производитель", - сказала Макогон.
Также на Цензор.НЕТ: В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или ловите дежурную по станции на пероне и очень просите.
И если в первом вагоне от души испортить воздух, доставить удовольствие можно
всем, не выходя из поезда...
Главное - всё будет как в американском кино.
"Долг метрополитена связан с тендером на поставку 100 вагонов метро, который выиграл в 2009 году Укррослизинг при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, близкая, по данным Наших денег, к окружению https://file.liga.net/persons/urii-ivanushenko Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского - ред.). В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку."
- зручніше буде пересуватись всіляким професійним жебракам.
- люди замість того, щоб стояти в вагоні, будуть тинятись потягом ризикуючи самім впасти і наражають на небезпеку інших.
- у випадку КОВІДа вірус буде "більш ефективно" заражати пасажирів (через тиняющихся вагонами шукачів місць).
Плюси
Ну наконец-то! Как раньше без этого жили?