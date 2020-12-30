Авторов из России, Беларуси и Армении больше не будут публиковать в изданиях Союза писателей Украины
Также украинские литераторы решили прекратить проведение совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран.
Такое решение принял Секретариат Союза писателей. Об этом его пресс-служба сообщает в "Украинской литературной газете", информирует Цензор.НЕТ.
Теперь в изданиях НСПУ не будут публиковать произведения писателей из стран, выступающих против территориальной целостности Украины.
Среди таких стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.
Читайте на Цензор.НЕТ: 32% против 27%: впервые за годы независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным
"Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я вот одну уже придумал)
«Сегодня был тяжелый день,
но завтро будет легче-
сегодня грыз я сухари,
а завтра будет нечем
К врачу в больницу не пойду,
пускай меня повесят-
я лучше маночки куплю.
на сердце станет легче.»
/пенсионно-бюджетная/
"Сегодня будет труден день,
И завтра будет тоже,
Я свечку к образам зажгу,
А вдруг оно поможет,
Давно нет манки, нет зубов,
В квартире холод жудкий,
Но ты здесь не ищи рабов,
Ведь радость не в желудке.
Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
это таки мой ник,под которым я здесь с 2013 года и который с тех пор не менялся,
я в единственном числе,так штА ты пальцем в небо, недоделанный ты номерной идиот.)
Впрочем, мне плевать, что ты там себе думаешь, ведь ты никто и звать тебя никак, ты просто дурачок,идиот ты,короче.
Сколько же еще окололитературных строк, потом, выжмут из этого громкого пука себе на славу?..
Спілка письменників - це відрижка совка, яка нічим, крім інтриг та лобізму, ніколи не займалася.
Хорошо хоть Гондурас и Папуа оставили.