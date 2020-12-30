Авторов из России, Беларуси и Армении больше не будут публиковать в изданиях Союза писателей Украины

Также украинские литераторы решили прекратить проведение совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран.

Такое решение принял Секретариат Союза писателей. Об этом его пресс-служба сообщает в "Украинской литературной газете", информирует Цензор.НЕТ.

Теперь в изданиях НСПУ не будут публиковать произведения писателей из стран, выступающих против территориальной целостности Украины.

Среди таких стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.

"Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

