РУС
Новости
Авторов из России, Беларуси и Армении больше не будут публиковать в изданиях Союза писателей Украины

Также украинские литераторы решили прекратить проведение совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран.

Такое решение принял Секретариат Союза писателей. Об этом его пресс-служба сообщает в "Украинской литературной газете", информирует Цензор.НЕТ.

Теперь в изданиях НСПУ не будут публиковать произведения писателей из стран, выступающих против территориальной целостности Украины.

Среди таких стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.

"Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

Топ комментарии
+15
Давно пора! Именно деятели культуры должны демонстрировать гражданскую позицию в первую очередь. Это не политика, а именно гражданская позиция.
30.12.2020 02:10 Ответить
+11
Ідіот,ти не вмієш читати та не розумієш того, що читаєш?

Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
30.12.2020 06:27 Ответить
+9
Как мы это переживьом?
30.12.2020 02:05 Ответить
та хто ж читає ту макулатуру, окрім самих писателів? зараз дивляться тільки серіали та може аудіокнижки слухають, як є дозвілля і нема чим напитися досхочу (це я про касапів )
30.12.2020 01:39 Ответить
Как мы это переживьом?
30.12.2020 02:05 Ответить
Горе-то какое. И-э-эх, бяда... )))0))0)))
30.12.2020 06:10 Ответить
Давно пора! Именно деятели культуры должны демонстрировать гражданскую позицию в первую очередь. Это не политика, а именно гражданская позиция.
30.12.2020 02:10 Ответить
Как же нам теперь быть без зимбабвийских новелл и суданских саг?
30.12.2020 02:28 Ответить
Ничего,будем свои писать

Я вот одну уже придумал)
«Сегодня был тяжелый день,
но завтро будет легче-
сегодня грыз я сухари,
а завтра будет нечем
К врачу в больницу не пойду,
пускай меня повесят-
я лучше маночки куплю.
на сердце станет легче.»
/пенсионно-бюджетная/
30.12.2020 02:51 Ответить
Я так тоже могу
"Сегодня будет труден день,
И завтра будет тоже,
Я свечку к образам зажгу,
А вдруг оно поможет,
Давно нет манки, нет зубов,
В квартире холод жудкий,
Но ты здесь не ищи рабов,
Ведь радость не в желудке.
30.12.2020 05:23 Ответить
Союз писателей Украины, как то по совковому звучит.
показать весь комментарий
Это и есть отрыжка совка.
30.12.2020 09:39 Ответить
Ай-яй-яй. Ужасть-то какая, напасть ить на нашу голову-т. И как, спрашиваесси, жить теперя? )))))
30.12.2020 06:09 Ответить
А Пушкина, Чехова, Достоевского... уже люстрировали?
показать весь комментарий
Ідіот,ти не вмієш читати та не розумієш того, що читаєш?

Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
30.12.2020 06:27 Ответить
А чего это вас пучит? "Вас" - т.к. под этим ником базлает не один человек, даю 100%. Кстати, "прілєпін", "чаленко"? Неа, не знаю. И "на кшталт прілєпіна та чаленко" никого не читал и не собираюсь. А откуда такие познания? Неужели на ботоферме это обязательно к изучению?
30.12.2020 06:48 Ответить
Пучит таки тебя,убогий. У тебя убого и тупо все, все твои высеры убоги,как тупо и твоё предположение насчёт бота и множественности лиц под моим ником.
это таки мой ник,под которым я здесь с 2013 года и который с тех пор не менялся,
я в единственном числе,так штА ты пальцем в небо, недоделанный ты номерной идиот.)
Впрочем, мне плевать, что ты там себе думаешь, ведь ты никто и звать тебя никак, ты просто дурачок,идиот ты,короче.
показать весь комментарий
30.12.2020 07:43 Ответить
No comment
30.12.2020 08:32 Ответить
Одни дармоеды не будут публиковать других дармоедов.
30.12.2020 07:53 Ответить
Эпический, конечно, ход. Украинские патриоты уже давно воюют, - а эти, как бы вспомнили о необходимости сделать свой вклад в эту войну. Приделав к этой войне, свое "громкое заявление о себе...".
Сколько же еще окололитературных строк, потом, выжмут из этого громкого пука себе на славу?..
30.12.2020 08:33 Ответить
У спілці лише на 7-й рік дізналися, що йде війна?

Спілка письменників - це відрижка совка, яка нічим, крім інтриг та лобізму, ніколи не займалася.
30.12.2020 09:10 Ответить
Всё правильно, а то пишут, пишут - конгресс, немцы какие-то, голова пухнет!
30.12.2020 09:21 Ответить
Нужно срочно закупать старые издания. Как украинцы будут жить без произведений Зимбабве, КНДР, Мьянмы, Никарагуа ...
Хорошо хоть Гондурас и Папуа оставили.
30.12.2020 09:32 Ответить
Так что. получается,что наши литераторы все эти годы войны продолжали встречаться на конференциях и "круглых столах" с вражеской кацапской кодлой писак? Как такое скотство возможно? После такого и наших писак надо запретить в Украине на 5 лет....Срань бесстыжая....Тьфу...
30.12.2020 09:46 Ответить
хоть одно правильное решение за 1,5 года.
30.12.2020 11:24 Ответить
 
 