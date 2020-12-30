Реальных случаев COVID-19 в Ухани может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - СМИ

Согласно результатам исследования, в китайском городе Ухань реальное количество инфицированных болезнью COVID-19, вероятно, десять раз превышает официальную статистику заболеваемости.

Чтобы оценить уровень распространенности COVID-19, в Ухани проверили 34 000 человек. Также подобные исследования провели в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин.

По итогам исследования ученые обнаружили антитела к COVID-19 у 4,43% участников исследования из города Ухань, что указывает на то, что в мегаполисе с населением 11 млн человек коронавирусной болезнью уже переболели почти полмиллиона человек.

Согласно данным местного органа здравоохранения, с начала пандемии в Ухани было зарегистрировано всего 50 354 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что исследование было проведено через месяц после начала "первой волны эпидемии COVID-19".

