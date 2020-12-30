РУС
Реальных случаев COVID-19 в Ухани может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - СМИ

Согласно результатам исследования, в китайском городе Ухань реальное количество инфицированных болезнью COVID-19, вероятно, десять раз превышает официальную статистику заболеваемости.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Чтобы оценить уровень распространенности COVID-19, в Ухани проверили 34 000 человек. Также подобные исследования провели в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин.

По итогам исследования ученые обнаружили антитела к COVID-19 у 4,43% участников исследования из города Ухань, что указывает на то, что в мегаполисе с населением 11 млн человек коронавирусной болезнью уже переболели почти полмиллиона человек.

Согласно данным местного органа здравоохранения, с начала пандемии в Ухани было зарегистрировано всего 50 354 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что исследование было проведено через месяц после начала "первой волны эпидемии COVID-19".

Автор: 

карантин (16729) Китай (3130) Ухань (48) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+16
Зачем вы лезете в Ухань. Вы у себя посчитайте сколько реально заболевших. Уверяю вас в Украине цифра тоже раз в 10 занижена. Большинство заболевших не идет в больницы и не делает тесты чтобы не платить 700грн, а значит не попадает в статистику. Дети вообще болеют безсимптомно, зато очень хорошо разносят вирус.
30.12.2020 02:33
+5
Поговаривают что операторы мобильной связи Китая безвозвратно потеряли 18 миллионов клиентов .. (просто так они не смогли бы куда то либо уйти просто так - как утерянные навсегда)
30.12.2020 01:57
+3
Ухань, если ты напряжешь свой склероз, это эпицентр возникновения этой заразы! Так что новости оттуда очень актуальны
30.12.2020 03:55
кто "поговаривают"?
30.12.2020 03:54
Голоса...)))
30.12.2020 05:10
не было тестов не было и болезни раньше...
30.12.2020 09:31
Ага, Ши Чженли привезла её в институт вирусологии Китая из Юннанньских пещер за 1600 км и чуть доработала, чтоб та была посмертельнее. Правда, хоть эти пещеры и отстоят от Уханя на 1600км, они всё ещё Китай, а не "в мире".
30.12.2020 10:21
За 700грн делает тесты всего одна лаборатория. Все остальные рт 1500грн
30.12.2020 08:21
Кетайцы же рапортовали о полной и безоговорочной победе над вирусов Ухане! И даже салюты устраивали по этому поводу! Даже стало интересно - кто из этих азиатских рас более лживая - кацапы или кетайцы?
30.12.2020 03:56
А расы тут не причём, лгут тоталитарасты любых рас. Просто тоталитарастическим режимам глупо верить.
30.12.2020 10:23
То все до лампочки. За матеріалами Всесвітнього Банка 1-ша фаза 2020-2025
30.12.2020 04:11
Как погода в забайкалье? Не мешает сбору подножного корма и валежника ?
30.12.2020 07:46
Кхе,кхе.....кхе.....и в Украине ....ТОЖЕ!!!
30.12.2020 06:09
речь про выявленные, но скрытые тоталитарастическим режимом. В Украине ты хрена с три положительный результат скроешь)
30.12.2020 10:25
28 декабря Россия атаковала Украину 13 раз.
Самый сильный обстрел был нанесен по Водяне, где русские использовали БПЛА для корректировки артиллерийского огня.
В бою под Чермалыком был ранен украинский защитник.

Реальных случаев COVID-19 в Ухани может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - СМИ - Цензор.НЕТ 9788
30.12.2020 06:19
де гівнокомандуюча шмаркля? Коли буде його заява та які його рішення на цей акт рашистської агресії?
30.12.2020 06:38
Дивно, що в цілому світі ковід не думає вщухати і тільки там, де ця зараза вирвалась з лабораторії, при нові випадки нічого не чути з весни і все закінчилось на 60-ти тисячах захворівших...

Який слідуючий подарунок для світу буде від китайців, що вивчають віруси у кажанів, ВІЛ та таке інше?

На скільки десятків трілліонів доларів можуть бути позови, якщо стане відомо і буде доведено, що ковід є результатом маніпуляцій вірусом в Уханській лабораторії?
30.12.2020 06:37
Зараз "віруси" будуть йти один за одним, як ось новий британський штам, щоб не розслаблялись в локдауні, бо треба довести всіх до зубожіння, адже за проектом Всесвітньо-Економічного Форума до 2020 треба знищити приватну власність.
Локдауни триватимуть до тих пір, поки люд не надає продажним політикам по сусалам. Але проблема - мало свідомих. Порахуйте скільки народа носить маску на пустій вулиці, або в машині, хоча маска заважає вірусу як грати для комара.
30.12.2020 07:26
Говорят,сибирская двуустка (которой болеют 80% жителей Сибири) выедает мозг,-ты проверялся у инфекциониста?
30.12.2020 07:50
Я не знаю що там в Сибіру, зате знаю що трапляється в англомовних країнах, а вам перекладуть за два тижні, якщо порахують за потрібне.
30.12.2020 08:16
Пшол вон,тупое пророссийское ЖИВОТНОЕ!
30.12.2020 09:37
что ты можешь знать кроме своего тз, ольгинское?) такой пурги про частную собственность я еще не встречал)
30.12.2020 10:29
"такой пурги про частную собственность я еще не встречал" - ось візьми прочитай бодай гугл-перекладачем. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Поки ти борешся з "ольгінскіми" тебе імєють "брюсельскі" .
Поки ти борешся з "ольгінскіми" тебе імєють "брюсельскі" .
30.12.2020 21:34
В науці таких термінів: ймовірно, приблизно, можливо, сумнімно,... не має. Наука починається там, де є точні вимірювання з певною похибкою ваиористаних приладів і методів.
30.12.2020 08:49
До випадків, які описуються термінами "ймовірно, приблизно, можливо, сумнімно" наука підходить з інструментарієм теорії інформації, теорії ймовірності, використовує поняття ентропії. Явище пандемії, це не тільки чисто медичний феномен. Тут задіяні і біологія, і психологія, і політика і соціально-економічні і навіть демографічні процеси. Стосовно соціології, яка вивчає сутність, особливість людських дій, їх антиентропійну спрямованість, то її завдання - проаналізувати причини конкретних проявів соціальної ентропії в ********* суспільстві, способи зниження, її рівня і забезпечення соціального здоров'я людей.
30.12.2020 10:20
Немає вимірюваннь в окультних науках, в релігії в будь-якому мракобіссі, які до науки не мають відношення, а наука, яка базується на здогадках називається наукові гіпотези, їх завжди безліч, і саме точні виміри підтверджують чи відкидають такі гіпотези. Як казав Д.І. Менделєєв Наука починається з тих пір, як починають вимірювати.
30.12.2020 10:51
Так, таблиця Менделєєва, наглядний тому приклад. Та сьогодні багато нових викликів вирішує і вирішила КІБЕРНЕТИКА. Тоді ще не існувало ******** кібернетики, яку псевдонауковці називали лженаукою. (Термін "мракобісся" - невдалий для науковця. В цьому слові дуже прозора семантика: Мрак + Біс, тобто, з точки зору просвітлених, тих що протистоять мороку, темряві вбачають противагу космічній, святій суті людини). За все ж таки неточними розрахунками науковців в голові людини налічується 80+ мільярдів нейронів, які забезпечують розумову діяльність людини. ******* кібернетика успішно використовує нейронне модулювання в своїй діяльності. Ті ж таки науковці стверджують, що людина використовує лише 1% з цієї величезної потенційної кількості. Проблема кожної людини знаходиться всередині неї самої і полягає в тому, як їй треба попрацювати, щоб збільшити цей %.
30.12.2020 11:35
Кібернетика розглядалась вже комуністичними босам як альтернативу їх керівництву. Ще б не хватало щоб комуністичну партію і її вождів та ЦК замінили ЄО машини і тому її як і генетику, яка говорить, що на долю людину впливає спадковість разом з характером, хворобами і геніальністю. А комуністична догма говорила, що людину можна перекувати в трудових лагерях, в комуналках, шдудуванням цитат вождів. Тому і теорія Лисенка так добре лягла на погляди партійців - спрощено, якщо зерно заморозити воно стає кращим і більш врожайним. Теж саме роблять із Конституцією, і куч
30.12.2020 11:46 Ответить
...теорія Лисенка так добре лягла на погляди партійців - спрощено... Ці слова виділяю, бо правильно, саме такі методи, методи застосування примітивних паттернів й досі використовують, скажімо, для впливу на нетреновану свідомість 73%.
30.12.2020 13:02 Ответить
У тоталитарастов нет науки, есть воровство научных достижений и фейкование статистики. Поэтому, фиг точно измеришь.
30.12.2020 10:30 Ответить
У масонов тоже самое и у империалистов тоже самое. Или Ральф Барик и Білл Гейтс китайцы?
30.12.2020 10:57 Ответить
Реальных случаев COVID-19 в Украине может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - это я говорю. Я и моя жена в статистику не попали...
30.12.2020 14:07 Ответить
 
 