Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. Первый транш будет составлять 1,2 миллиона доз вакцин.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр отметил, что правительство получило четкое подтверждение, что поставки первых вакцин по COVAX будут в конце первого квартала 2021 года.

"Мы рассчитываем на март. Объем поставки - это 8 млн доз. Первый транш - 1,2 млн доз", - заявил Степанов.