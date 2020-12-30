1 775 21
Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов
Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. Первый транш будет составлять 1,2 миллиона доз вакцин.
Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр отметил, что правительство получило четкое подтверждение, что поставки первых вакцин по COVAX будут в конце первого квартала 2021 года.
"Мы рассчитываем на март. Объем поставки - это 8 млн доз. Первый транш - 1,2 млн доз", - заявил Степанов.
Топ комментарии
+6 Серая Лиса
показать весь комментарий30.12.2020 07:45 Ответить Ссылка
+4 Vasilij VG
показать весь комментарий30.12.2020 07:28 Ответить Ссылка
+3 Vasilij VG
показать весь комментарий30.12.2020 07:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а когда поступят те по которым вы уже заключили контракты? вы же рассказывали про то что законтрактовали сколько то миллионов доз. когда?