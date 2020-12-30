РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 775 21

Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. Первый транш будет составлять 1,2 миллиона доз вакцин.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр отметил, что правительство получило четкое подтверждение, что поставки первых вакцин по COVAX будут в конце первого квартала 2021 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избранный вице-президент США Харрис в прямом эфире привилась от COVID-19. ВИДЕО

"Мы рассчитываем на март. Объем поставки - это 8 млн доз. Первый транш - 1,2 млн доз", - заявил Степанов.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+6
Это называется - страна третьего мира.
30.12.2020 07:45 Ответить
+4
А законтрактировать и купить хотя бы за полученную помощь от ЕС в 600млн евро не можете. Вы эти бабки попилили между собой, а лохи пускай мрут...
30.12.2020 07:28 Ответить
+3
А потерпевший поставил задачу получить вакцину уже в январе. Неужели обманул бубочка?
30.12.2020 07:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
це перемога
30.12.2020 07:24 Ответить
30.12.2020 07:26 Ответить
Бубочка надеется, что *************** "спутник" вскоре сертифицируют
30.12.2020 08:04 Ответить
30.12.2020 07:28 Ответить
30.12.2020 07:45 Ответить
Не халявщик, а партнер.
30.12.2020 07:47 Ответить
Підари. 1.2 млн доз вакцини - це замало і пізно.
30.12.2020 07:49 Ответить
Всего на 600 000 человек. Армия депутатов, их семей и любовниц; чиновников и местных элит гораздо больше
30.12.2020 08:52 Ответить
Главное, чтобы у тебя второй хвост не вырос от Спутник-В.
30.12.2020 09:22 Ответить
бесплатная понятно - это гуманитарная помощь
а когда поступят те по которым вы уже заключили контракты? вы же рассказывали про то что законтрактовали сколько то миллионов доз. когда?
30.12.2020 07:59 Ответить
Т.е. 600 лимонов от ЕС на вакцину эти зеленые оомосеки уже попилили. Пля, гринпоц уже янека переплюнул
30.12.2020 07:59 Ответить
После африки дойдет очередь до Украины....
30.12.2020 08:02 Ответить
30.12.2020 08:53 Ответить
Правда мне эта вакцина и даром не нужна
30.12.2020 08:03 Ответить
Все нормальные страны к тому времени будут уже 2 месяца вакцинироваться.
30.12.2020 08:42 Ответить
Вот как-то так при ЗЕ всего за 1,5 года Украина стала изгоем.
30.12.2020 09:05 Ответить
Позорище...
30.12.2020 09:24 Ответить
А как победно зеленое стадо верещало летом..."Украина получит вакцину одной из первых....мы договорились со всеми".... брехливые зеленые дегенераты....
30.12.2020 09:27 Ответить
Пусть Степанов ещё скажет, что ВОЗ даёт 8 млн. доз, БЕСПЛАТНО Украине, для вакцинации малообеспеченного населения.
30.12.2020 13:25 Ответить
 
 