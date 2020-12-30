ОБСЕ зафиксировала за сутки 301 нарушение "тишины" на Донбассе, 299 из них на Донетчине

СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и два - на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №308/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине вечером 29 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (из них 44 - неопределенного происхождения и 2 - разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа)", - говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ООС в следующем году проведут более 50 военных учений, - Наев

Отмечается, что большинство из этих нарушений произошли в районах к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка) и вблизи Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска)", - сообщили в СММ.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода, Миссия зафиксировала в Донецкой и Луганской областях по крайней мере 4960 нарушений режима прекращения огня (в частности 2080 взрывов, 589 неопределенных боеприпасов в полете, 61 вспышку дульного пламени, 43 осветительных ракеты, а также 2187 очередей и выстрелов).