РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10411 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
665 7

Враг за сутки семь раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки семь раз нарушил

За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ "Житель"

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала за сутки 301 нарушение "тишины" на Донбассе, 299 из них на Донетчине

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки, 29 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 77 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 724 транспортных средства и 4 799 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 796 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыли 539 человек", - говорится в сводке.

Враг за сутки семь раз нарушил тишину на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки семь раз нарушил тишину на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 02

Автор: 

обстрел (29065) Донбасс (26960) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и два - на Луганщине. Источник: https://censor.net/ru/n3239792
показать весь комментарий
30.12.2020 07:53 Ответить
СММ ОБСЕ нагло врёт! На банковой столько нарушений не зафиксировали! Там ТИШИНА!
показать весь комментарий
30.12.2020 08:19 Ответить
Якщо навіть сліпе ОБСЄ стільки зафіксувало , то - уявляю скільки там порушень тиші насправді .!
Але в штабі і на Банковій , схоже - навчились рахувати лише до семи . .
показать весь комментарий
30.12.2020 09:09 Ответить
Враг за сутки семь раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Обдрочение "новопидароссии" специально бьёт из 120 калибра не прицельно что бы не нарушать самое мирное в мире перемирие???
показать весь комментарий
30.12.2020 07:59 Ответить
Стреляют из 120 калибра просто для создания шумового эффекта с надеждой о том, что канонаду услышит Голобородько или Таран.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:18 Ответить
Перемирие от ГОЛОБОРОДЬКИ
(не мой комментарий)
показать весь комментарий
30.12.2020 08:16 Ответить
'втрат немає' - пока хоть что-то положительное на сегодня от сраных отводов и перемирий
показать весь комментарий
30.12.2020 10:07 Ответить
 
 