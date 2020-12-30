Враг за сутки семь раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Так, за минувшие сутки, 29 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 77 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 724 транспортных средства и 4 799 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 796 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыли 539 человек", - говорится в сводке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але в штабі і на Банковій , схоже - навчились рахувати лише до семи . .
Обдрочение "новопидароссии" специально бьёт из 120 калибра не прицельно что бы не нарушать самое мирное в мире перемирие???
(не мой комментарий)