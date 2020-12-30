В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 7 986 новых случаев, выздоровели - 16 355
За минувшие сутки, 29 декабря, в Украине зафиксированы 7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.
Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 925 человек;
летальных случаев - 243;
выздоровели - 16 355 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).
За все время пандемии в Украине
заболело - 1 045 348 человек;
выздоровели - 698 190 человек;
летальных случаев - 18 324;
проведено ПЦР-тестов - 5 546 683.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це аби не псувати світову статистику по ковіду-19, просто пошкребли по сусекам і ото ледве-ледве назбирали хворих і померлих ще за часів царя Гороха.
Как эффективно бороться с короновирусом?
Ответ:
Нужно просто перестать делать тесты!
количество обратившихся в больницу с признаками КОВИДА
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620). - новых заражённых - 6988
Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242). - новых заражённых - 7986
Чем больше тестов, тем больше новых заражённых.