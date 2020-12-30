В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 7 986 новых случаев, выздоровели - 16 355

За минувшие сутки, 29 декабря, в Украине зафиксированы 7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 925 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 16 355 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 045 348 человек;

выздоровели - 698 190 человек;

летальных случаев - 18 324;

проведено ПЦР-тестов - 5 546 683.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - рассказал Степанов.



