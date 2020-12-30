РУС
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 7 986 новых случаев, выздоровели - 16 355

За минувшие сутки, 29 декабря, в Украине зафиксированы 7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - рассказал Степанов.

Достаточно на смертность посмотреть. Столько умерших было при официальных 15000 заболевших. А учитывая, что даже тогда не все делали тесты, то можно смело умножать на два. То есть у нас сейчас в среднем 30к заболевших в день
30.12.2020 08:27 Ответить
+5
Смертность явно выдает брехню с выявлением заболевших.
30.12.2020 08:13 Ответить
+4
Боже, как же здорово! Представляете? Выздоровевших вдвое больше, чем заболевших. А вы все на Степанова с Зеленским батон крошите. Гениальные парни, ага. Британия обосралась, США в заднице, Швеция признала ошибочность чего-то там, а наши национальные лидеры взяли и по-тихому победили всю пандемию. На очереди теперь блицкриг против туберкулеза, СПИДа и гепатитов всех мастей. Дайте пару недель, они всё у всех вылечат, натренировались на ковиде. И это без врачей, без лекарств, без вакцин и зарплат медикам! Вот просто герои Степанов с Зеленским, не выходя из офисов все порешали, а Мендель в твиттере двумя твитами им помогла. А Порох смешной, ха-ха! Бегает по больницам с какими-то концентраторами!
30.12.2020 09:12 Ответить
30.12.2020 08:13 Ответить
Та в нас взагалі хворих нуль !
Це аби не псувати світову статистику по ковіду-19, просто пошкребли по сусекам і ото ледве-ледве назбирали хворих і померлих ще за часів царя Гороха.
30.12.2020 09:31 Ответить
Сдувается пандемийка?
30.12.2020 08:19 Ответить
Після новорічних свят оживе.
30.12.2020 08:33 Ответить
Вопрос Зеленского:
Как эффективно бороться с короновирусом?
Ответ:
Нужно просто перестать делать тесты!
30.12.2020 08:22 Ответить
Достаточно на смертность посмотреть. Столько умерших было при официальных 15000 заболевших. А учитывая, что даже тогда не все делали тесты, то можно смело умножать на два. То есть у нас сейчас в среднем 30к заболевших в день
30.12.2020 08:27 Ответить
в UK где в се ок с тестами вчера за сутки +53 135 и 414 смертей в Германии где также очень много тестов делают в сравнении с нами за сутки +15,960 и аж +935 умерших
30.12.2020 08:35 Ответить
Ну если сравнивать разные страны, то надо и среднюю смертность сравнивать и делать корреляцию. Все таки разный возрастной состав стран, разный уровень медицины и других факторов
30.12.2020 09:06 Ответить
Так и число госпитализаций не снижается. Заметили? Стабильно держится на уровне 3-х тысяч. Хотя если медицинская система справляется, то все нормально. Вчера узнал, что оказывается со смертями у нас тоже мутят. То, что умершие почти сразу после выписки не попадают в статистику я слышал. Но вчера узнал, что два известных мне случая, где 100% была корона и люди лежали в стационаре на аппаратах тоже не попали в статистику умерших от ковида. Инфаркт и инсульт - вот так.
30.12.2020 09:30 Ответить
в таком случае все еще веселее и реальные цифры больше чем даже я писал
30.12.2020 11:35 Ответить
Для борьбы с фальсификацией данных по ковиду от Слуг народа нужно добавить в суточный отсчет:
количество обратившихся в больницу с признаками КОВИДА
30.12.2020 08:27 Ответить
По опыту своей семьи - бесполезно. Так называемые "семейные врачи" костьми ложатся, чтобы те, кто вот прямо сейчас буквально не умирают, в больницу не обращались. В таком случае эти цифры будут отражать только тех, кто смог добиться своей госпитализации, плюс те, кто вот таки реально уже требует реанимационных мероприятий и дома просто умрет.
30.12.2020 14:03 Ответить
В странах ЕС и Америке во всю идет вакцинация от короновируса. Причем делают прививки гражданам - абсолютно бесплатно. А что в Украине? Население, которое сходило на выборы по-приколу, имеет то что заслужило, избирая во власть клоунов олигархов. Если вышеупомянутые страны заключали договора на поставки вакцины, то зеленые клоуны снимали тупорылые видосики и грабили короновирусный фонд. Где-то через три-пять месяцев, эти страны сведут к минимуму колличество летальных случаев, то в Украине, где клоун зеленский президент, "дискотека" по летальным случаем только начинается несмотря на тотальную фальсификацию тестирований.
30.12.2020 08:37 Ответить
Судя по своему окружению в Киеве, процентов 30-40% людей уже переболело, так что есть шанс, что через 3-5 месяцев эпидемия пойдет на спад сама по себе, если не будет новых штаммов вируса. Другое дело, что среди переболевших очень много тех, у кого тяжелые последствия с поражениями внутренних органов, и следующие полгода минимум эти люди будут не работать, а зализывать свои болячки.
30.12.2020 14:08 Ответить
Боже, как же здорово! Представляете? Выздоровевших вдвое больше, чем заболевших. А вы все на Степанова с Зеленским батон крошите. Гениальные парни, ага. Британия обосралась, США в заднице, Швеция признала ошибочность чего-то там, а наши национальные лидеры взяли и по-тихому победили всю пандемию. На очереди теперь блицкриг против туберкулеза, СПИДа и гепатитов всех мастей. Дайте пару недель, они всё у всех вылечат, натренировались на ковиде. И это без врачей, без лекарств, без вакцин и зарплат медикам! Вот просто герои Степанов с Зеленским, не выходя из офисов все порешали, а Мендель в твиттере двумя твитами им помогла. А Порох смешной, ха-ха! Бегает по больницам с какими-то концентраторами!
30.12.2020 09:12 Ответить
Позавчера - осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107). - новых заражённых - 4385
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620). - новых заражённых - 6988

Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242). - новых заражённых - 7986
Чем больше тестов, тем больше новых заражённых.
30.12.2020 09:34 Ответить
Судячи по смертях, в нас більше 15000, навколо хворіють або хворіли всі знайомі. Тести роблять- єдиниці.. Стеьанову треба втриматись в кріслі: це вся статистика
30.12.2020 09:38 Ответить
Серед моїх 5 хворих на коронавірус родичів, аналіз на ковід взяли тільки в одного. Статистика повна брехня. Множте на 5 щонайменше.
30.12.2020 10:07 Ответить
В сравнении с Германией смертей почти в 5 раз за сутки меньше, пандемия там на подъеме, при этом жесткий карантин в разгаре. Самое время Степанову с Лещенко в литавры бить по поводу торжества отечественной медицины. Только что-то это не радует на фоне перспектив полного охвата населения ФРГ вакцинацией в ближайший месяц.
30.12.2020 10:12 Ответить
 
 