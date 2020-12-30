РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11144 посетителя онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
1 797 16

Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

В Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Соответствующие законы сегодня вступили в силу.

Документы вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Они вступили в силу со дня, следующего за днем обнародования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда Украины.

В документе прописан порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Определен порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

Согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Закон вносит изменения в Примечания к статье 1726 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафовать будут в случае, если сведения в декларации чиновника будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас этот порог составляет от 100 до 250 таких минимумов.

Из Уголовного кодекса исключили статью 3661, а вместо нее дополнили кодекс новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает уголовную ответственность за такое нарушение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях, который после доработки Зеленский внесет в Раду как неотложный

В случае, если сведения в е-декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будут наказывать штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 таких минимумов, за это грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч таких минимумов или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации. За такое нарушение грозит штраф в размере от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, необходимые изменения внесли и в Уголовный процессуальный кодекс.

Автор: 

КС (2250) электронное декларирование (1026) НАПК (1228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Кому це цікаво? Ви "усі разом і КСУ і президент і ВРУ" обнулили відносно себе усі кримінальні справи. Завтра, якщо назбираються нові, то ви знову це зробите.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:31 Ответить
+5
Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации.

Проблема полягала в тому, що умисел довести фактично не можливо. Ця хиба так і залишилась, тому ця стаття є мертвонародженою. Будуть використовувати як батіг проти політичних конкурентів. Завів, видоїв, закрив.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:33 Ответить
+4
А попередні порушені справи фтопку?
показать весь комментарий
30.12.2020 08:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну...как то так..Лутчше позже чем никому
показать весь комментарий
30.12.2020 08:31 Ответить
Кому це цікаво? Ви "усі разом і КСУ і президент і ВРУ" обнулили відносно себе усі кримінальні справи. Завтра, якщо назбираються нові, то ви знову це зробите.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:31 Ответить
А попередні порушені справи фтопку?
показать весь комментарий
30.12.2020 08:31 Ответить
Поки каломойша не виведе всі награбовані мільярди з України, чіпати ніззя
показать весь комментарий
30.12.2020 08:34 Ответить
Саме так, а ви як думали? Фальсифікація декларації із подорожжю до Оману вже не є злочином... Вчиться, а ви казали клоун, дурачек
показать весь комментарий
30.12.2020 08:35 Ответить
Криворогатий поц руйнує державні інституції і довіру до них. Чим знищує Україну як державу. Це ворог, а не дурачок.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:38 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:45 Ответить
Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации.

Проблема полягала в тому, що умисел довести фактично не можливо. Ця хиба так і залишилась, тому ця стаття є мертвонародженою. Будуть використовувати як батіг проти політичних конкурентів. Завів, видоїв, закрив.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:33 Ответить
Карающий меч правосудия заменили его поролоновым аналогом. Страшно аж жуть!
показать весь комментарий
30.12.2020 08:42 Ответить
Кого треба відмазали, дали змогу втекти, тепер можна для кріпаків знову включити декларування. Це така в них Конституція, дали хабаря і ...вимкнули її на пару місяців, доки фігурант не перевів активи за кордон, вивіз сім'ю і сам не втік. Тепер зеленим А ШО нє так можна знову декларувати. Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить...(Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
30.12.2020 08:46 Ответить
На самом деле все эти говнодекларации чиновников - полная чушь. Нужно просто создать такие условия, чтобы мародеры Неньки не могли потратить или вывпзти зарубеж награбленное. А делается все очень просто: хочешь купить или оформить что-то за 100+ тыс гривен, покажи справку о доходах! и такая процедура для всех граждан. Не можешь доказать происхождение денег - конфискация.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:48 Ответить
Если чушь декларирование - почему отменили? При наших властях, вы всю жизнь будете бегать по прокурорам и доказывать, что вы не обезьяна. Одни буду воровать, а вас будут таскать, такова се ля ви пока здесь.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:07 Ответить
Так и будем по жизни идти. Каждые пол-года будем отменять закон об ответственности за корупцию и тогда никто из корупционеров не пострадает.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:49 Ответить
А по новой статьей 366-2 депутаты КАК будут наказываться?

Порицанием и пристыживанием ?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:22 Ответить
Закон про "відповідальність"? Не смішіть.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:52 Ответить
Ведь судья ВСУ и юристы говорили - убирайте слово "умышленное" из статьи УК!!!
Его хрен в суде докажешь!
Должна быть ответственность - за непредоставление..... и все!
показать весь комментарий
30.12.2020 11:03 Ответить
 
 