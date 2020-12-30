Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

В Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Соответствующие законы сегодня вступили в силу.

Документы вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Они вступили в силу со дня, следующего за днем обнародования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда Украины.

В документе прописан порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Определен порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

Согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Закон вносит изменения в Примечания к статье 1726 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафовать будут в случае, если сведения в декларации чиновника будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас этот порог составляет от 100 до 250 таких минимумов.

Из Уголовного кодекса исключили статью 3661, а вместо нее дополнили кодекс новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает уголовную ответственность за такое нарушение.

В случае, если сведения в е-декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будут наказывать штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 таких минимумов, за это грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч таких минимумов или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации. За такое нарушение грозит штраф в размере от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, необходимые изменения внесли и в Уголовный процессуальный кодекс.