РУС
Новости
7 365 21

Кулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: Есть красная линия - как только вы за нее зашли, мы вас жестко и решительно вытолкаем обратно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка венгров на Закарпатье Будапештом не может пересекать красные линии. Когда Венгрия выходит за их пределы, есть вероятность "жестких и решительных действий" со стороны Киева.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По мнению министра, для Венгрии поддержка венгерского меньшинства в украинском регионе обусловлена ее глубинным убеждением и является жизненно важной для политики.

Глава МИД добавил, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить". Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об отношениях с Венгрией: "Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим"

"Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно", – подчеркнул Кулеба.

Именно это произошло на примере местных выборов, добавил он.

"Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения", – отметил министр.

Автор: 

Венгрия (2069) нацменьшинства (237) Кулеба Дмитрий (2881) Закарпатская область (2653)
Топ комментарии
+13
Шо у них вечно за красные линии которые рисуют где попало и переносят куда попало? Когда уже в государстве начнут выполнять законы?
показать весь комментарий
30.12.2020 08:53 Ответить
+9
Задовбали ці фіноугри,як зі сходу,так і з заходу.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:45 Ответить
+8
.ОГО !! А ти Кулєба , ще той - кулєба . .! Ну шо ж , респект ! Якби ще ці твої слова , були ( дай Боже щоб були ) не лише словами . Дуже надіюсь ..
показать весь комментарий
30.12.2020 08:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Вот думаю: почему Зе до сих пор не уволил Кулебу. То ли договорились о распределении ролей, то ли он на очереди.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:44 Ответить
Задовбали ці фіноугри,як зі сходу,так і з заходу.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:45 Ответить
У дырявого сийярто бомбанет и так страдающий пукан.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:52 Ответить
.ОГО !! А ти Кулєба , ще той - кулєба . .! Ну шо ж , респект ! Якби ще ці твої слова , були ( дай Боже щоб були ) не лише словами . Дуже надіюсь ..
показать весь комментарий
30.12.2020 08:52 Ответить
Як казав Рабінович в анекдоті "Не надійтесь..." Бубочка, Кадирова, вже "лякав"...
показать весь комментарий
30.12.2020 09:20 Ответить
Кулеба снова плющит порошков. Может, его надо в презы?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:40 Ответить
Шо у них вечно за красные линии которые рисуют где попало и переносят куда попало? Когда уже в государстве начнут выполнять законы?
показать весь комментарий
30.12.2020 08:53 Ответить
Який маркер купили, таким стіни і обмальовують...
показать весь комментарий
30.12.2020 09:21 Ответить
скидки на расейский газ для "********-тоббиков" мадярских важны и ради них тягомотину развели на закарпатье......
показать весь комментарий
30.12.2020 08:53 Ответить
БЛа бла бла
показать весь комментарий
30.12.2020 09:07 Ответить
От ідійоти...
Вони взагалі не повинні переходити червоні лінії.
Інакше - ви непрофесійне та бездарне лайно.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:07 Ответить
***** зашло не только за красную, но и за все мыслимые линии. И что?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:29 Ответить
То есть,будем терпеть дальше,пока не запечёт в одном месте.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:42 Ответить
В головах мадяр живет мперский синдром про так называемую большую Венгрию... фашистские сателиты жаждут реванша.... нужно подымать вопрос о выплате мадьярами контрибуции за оккупацию Украины во время 2 Мировой войны.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:00 Ответить
А ВЕДЬ НА ЕГО МЕСТЕ МОГЛА БЫ БЫТЬ ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ. ТА БiЛЬШ ЕФЕКТИВНiШЕ ЗАХИЩАТИ iНТЕРЕСИ УКРАiНИ.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:05 Ответить
Тактиці дрібних порізів дуже важко протистояти.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:38 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:59 Ответить
Нєєє, щось тут не те. Чого це Кулєба так заспівав, по вухам патріотів так смачно проїхався. Мабудь на тлі скандалів влади дали команду щось дуже патріотичне ляпнути.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:43 Ответить
 
 