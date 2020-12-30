Кулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: Есть красная линия - как только вы за нее зашли, мы вас жестко и решительно вытолкаем обратно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка венгров на Закарпатье Будапештом не может пересекать красные линии. Когда Венгрия выходит за их пределы, есть вероятность "жестких и решительных действий" со стороны Киева.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По мнению министра, для Венгрии поддержка венгерского меньшинства в украинском регионе обусловлена ее глубинным убеждением и является жизненно важной для политики.

Глава МИД добавил, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить". Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.

"Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно", – подчеркнул Кулеба.

Именно это произошло на примере местных выборов, добавил он.

"Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения", – отметил министр.