Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"
Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду "вперед".
Об этом Хомчак заявил в интервью "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.
"В 2014 году для рядового украинца диссонансом была и мобилизация. Все так кричали, что готовы защитить Украину, но одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие – ноги в руки и бегом из Украины. Перемирие сегодня наверняка единственно правильный путь, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату.
Шесть с половиной лет идет война, полтора года из них она имела активную фазу, а дальше… В окопах идут перестрелки: там отобрали километр, там – 200 метров... Но эти движения вперед-назад происходят с потерями.
Армия должна двигаться, должна иметь цель и ее добиваться, а какова цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет длиться? Должно быть движение, должно быть изменение.
Руководство нашего государства имеет одну цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем что будет.
Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс", - заявил Хомчак.
А закрити кордони в умовах війни мізків не вистачило чи інших органів? Інстинкт самозахисту є базовим інстинктом, але крім нього існують ще й громадянські обов'язки, а ще існує держава, яка часом має примушувати в достатньо жосткий спосіб громадян ці обов'язки виконувати. В часи СРСР в мене був знайомий, який встиг відслужити строкову службу, а потім закінчив інститут з військовою кафедрою. Та одного вечора до нього в гості прийшли заступник райвоєкому та заступник райпрокурора і в дуже зрозумілий спосіб пояснили, що в нього є 2 варіанти: або ще на 2 роки відправитися служити Вітчизні в якості офіцера, або ж відправитися на 5 років в місця не дуже віддалені в якості зека!
наші війська намагалися закрити кордон але по суті армія створювалася з нуля і сил не вистачало крім того прикордонників і війська які стояли на голому кордоні (без укріплень) обстрілювали з территорії рф і не лише з градів але й з систем "Торнадо" (Зеленопілля) та навіть "Смерч" та "Ураган" (Амвросіівка).
по-друге виграють війни якістю а не кількістю в тому числі і озброєння.
А цивільному населенню взагалі нема чого робити в зоні бойових дій. І не лише через небезпеку, а й для унеможливлення ворогу вести агентурну розвідку. Впевнений, що це саме населення, як тільки зрозуміє, що все буде "по-дорослому, як в кіно", залишить прифронтову полосу.
Американський народ теж в основній масі був морально не готовий до участі в 2-й світовій війні (за винятком невеликої кількості ідейних добровольців, які поїхали допомагати Великобританії). А потім в грудні 1941-го стався Перл-Харбор (існує конспірологічна версія, що Рузвельт чомусь (?!) проігнорував доповідь розвідки), а за ним прийшло остервеніння американської нації, яка абсолютно спокійно сприйняла спвлення за 2 дні понад 100 тис. японців в серпні 1945-го, як справедливу відплату. Тож часом влада має ініціювати в суспільстві цю загалом негативну рису. А багато бачили антиросійських (хоча б антипутінських) білбордів на наших вулицях, антиросійського гумору на нашому ТВ? Отож бо, весь час чогось боїмося!
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
хіба що в каральних експедиціях проти зулусів.
и до Хомчака дошло как до жирафы. а умные люди говорили, предупреждали - и депутаты, и такие как Кривонос.
Но, простонародье захотело клоуна. Мало было Миротворца, Ракетчика, Пчеловода и Проффесора, наверное.
генерал Хомчак.
Також я вважаю, що треба здійснювати наступ одночасно на Донбас й Крим.
Зачем ты врешь, если все детально задокументировано?
И кстати военные очень его уважают.
А речи типа: "Надо учиться, надо долго учиться, надо хорошо учиться (с ударением на слове "хорошо"). А кто не учится, тот бяка. А еще технику и вооружение иметь надо. И быть готовым...", они хороши для политинформации на военной кафедре философского факультета.
Он должностного лица ожидается что-то более вразумительное.