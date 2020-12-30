Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду "вперед".

Об этом Хомчак заявил в интервью "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"В 2014 году для рядового украинца диссонансом была и мобилизация. Все так кричали, что готовы защитить Украину, но одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие – ноги в руки и бегом из Украины. Перемирие сегодня наверняка единственно правильный путь, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату.

Шесть с половиной лет идет война, полтора года из них она имела активную фазу, а дальше… В окопах идут перестрелки: там отобрали километр, там – 200 метров... Но эти движения вперед-назад происходят с потерями.

Армия должна двигаться, должна иметь цель и ее добиваться, а какова цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет длиться? Должно быть движение, должно быть изменение.

Руководство нашего государства имеет одну цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем что будет.

Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс", - заявил Хомчак.