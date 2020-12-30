РУС
Новости Агрессия России против Украины
64 639 269

Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"

Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду "вперед".

Об этом Хомчак заявил в интервью "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"В 2014 году для рядового украинца диссонансом была и мобилизация. Все так кричали, что готовы защитить Украину, но одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие – ноги в руки и бегом из Украины. Перемирие сегодня наверняка единственно правильный путь, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату.

Шесть с половиной лет идет война, полтора года из них она имела активную фазу, а дальше… В окопах идут перестрелки: там отобрали километр, там – 200 метров... Но эти движения вперед-назад происходят с потерями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?

Армия должна двигаться, должна иметь цель и ее добиваться, а какова цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет длиться? Должно быть движение, должно быть изменение.

Руководство нашего государства имеет одну цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем что будет.

Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс", - заявил Хомчак.

Автор: 

Донбасс (26961) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)
Топ комментарии
+20
Ей , Хомчак .!! Ти шо ,, проти гєнєральної стратєгії гєнєального полководця ,попьор !!? .

Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед" - Цензор.НЕТ 721 .
30.12.2020 08:59 Ответить
30.12.2020 08:59 Ответить
+15
А для чого ?
Він заважав Порошенкові розбудовувати та озброювати армію ?
Ні !
Отже причини в зеленському- в його проросіских поглядах.
30.12.2020 09:00 Ответить
30.12.2020 09:00 Ответить
+14
Даже До Хомы дошло
30.12.2020 08:54 Ответить
30.12.2020 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
точно. Лично и только ты ""А синок їх, анатолік,, виростає алкаголік...",-із пісні слов не викинеш,мацкалю"
30.12.2020 19:27 Ответить
30.12.2020 19:27 Ответить
А яке з нього командування, він бізнесмен, фабрикант, але не командир.
30.12.2020 12:57 Ответить
30.12.2020 12:57 Ответить
От якби президентом та став Кривонос -- отоді був би Верховний головнокомандувач! А Порошенко був би хорошим Прем'єр-міністром...
30.12.2020 13:25 Ответить
30.12.2020 13:25 Ответить
Справедливо.А его-Порошенко- верноподданный бот путинской проститутки по вызову Нетаньяхи, дезертир грёбаный, обвиняет в организации расстрела украинцев под Иловайском
30.12.2020 14:05 Ответить
30.12.2020 14:05 Ответить
За Иловайск они получили нехилые отступные ))))) Война войной а Лондон не резиновый- там надо жить дружно... https://antikor.com.ua/articles/29424-odioznij_eks-ministr_oboroni_geletej_kupiv_vip-majetok_v_angliji
30.12.2020 13:55 Ответить
30.12.2020 13:55 Ответить
Віталька, знову прос ра в с я. , з полегшанням, касабчику.
30.12.2020 18:12 Ответить
30.12.2020 18:12 Ответить
Бот привет- смаколики отримав?
30.12.2020 19:31 Ответить
30.12.2020 19:31 Ответить
"одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие - ноги в руки и бегом из Украины" (Хомчак).
А закрити кордони в умовах війни мізків не вистачило чи інших органів? Інстинкт самозахисту є базовим інстинктом, але крім нього існують ще й громадянські обов'язки, а ще існує держава, яка часом має примушувати в достатньо жосткий спосіб громадян ці обов'язки виконувати. В часи СРСР в мене був знайомий, який встиг відслужити строкову службу, а потім закінчив інститут з військовою кафедрою. Та одного вечора до нього в гості прийшли заступник райвоєкому та заступник райпрокурора і в дуже зрозумілий спосіб пояснили, що в нього є 2 варіанти: або ще на 2 роки відправитися служити Вітчизні в якості офіцера, або ж відправитися на 5 років в місця не дуже віддалені в якості зека!
30.12.2020 11:31 Ответить
30.12.2020 11:31 Ответить
можливо це в тебе мізків не вистачило поцікавитися історією 14 року?
наші війська намагалися закрити кордон але по суті армія створювалася з нуля і сил не вистачало крім того прикордонників і війська які стояли на голому кордоні (без укріплень) обстрілювали з территорії рф і не лише з градів але й з систем "Торнадо" (Зеленопілля) та навіть "Смерч" та "Ураган" (Амвросіівка).
по-друге виграють війни якістю а не кількістю в тому числі і озброєння.
31.12.2020 08:51 Ответить
31.12.2020 08:51 Ответить
"должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения" (Хомчак).
А цивільному населенню взагалі нема чого робити в зоні бойових дій. І не лише через небезпеку, а й для унеможливлення ворогу вести агентурну розвідку. Впевнений, що це саме населення, як тільки зрозуміє, що все буде "по-дорослому, як в кіно", залишить прифронтову полосу.
30.12.2020 11:37 Ответить
30.12.2020 11:37 Ответить
І такі , да. Будуть. І що, хамчак савєтуєт сдацца?
30.12.2020 18:10 Ответить
30.12.2020 18:10 Ответить
Якесь шизофренічне інтерв'ю вийшло (шизофренія -- це роздвоєння особистості). З одного боку Хомчак каже, що армія прагне йти вперед, що окопна війна ні до чого хорошого привести не може, а з іншого -- схвалює тупикову Зе-політику з "перемир'ям", яке абсолютно не наближає звільнення Донбасу.
30.12.2020 11:43 Ответить
30.12.2020 11:43 Ответить
значит он тоже кандидат на звільнення, мабуть не хоче вже бути головнокомандуючим.
30.12.2020 14:15 Ответить
30.12.2020 14:15 Ответить
Якесь шизофренічне інтерв'ю вийшло / Рабинович,сколько будет дважды два?Таки, а вы продаёте или покупаете?-Такой стиль заяв пошёл от Коломойского, израильского глиста, старшего в правящем Украиной кодлане.
30.12.2020 14:19 Ответить
30.12.2020 14:19 Ответить
"Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс" (Хомчак).
Американський народ теж в основній масі був морально не готовий до участі в 2-й світовій війні (за винятком невеликої кількості ідейних добровольців, які поїхали допомагати Великобританії). А потім в грудні 1941-го стався Перл-Харбор (існує конспірологічна версія, що Рузвельт чомусь (?!) проігнорував доповідь розвідки), а за ним прийшло остервеніння американської нації, яка абсолютно спокійно сприйняла спвлення за 2 дні понад 100 тис. японців в серпні 1945-го, як справедливу відплату. Тож часом влада має ініціювати в суспільстві цю загалом негативну рису. А багато бачили антиросійських (хоча б антипутінських) білбордів на наших вулицях, антиросійського гумору на нашому ТВ? Отож бо, весь час чогось боїмося!
30.12.2020 11:54 Ответить
30.12.2020 11:54 Ответить
Тобто ти порівнюєш Україну зі штатами, а рашу - з Японією?? Ти тверезий??
30.12.2020 19:45 Ответить
30.12.2020 19:45 Ответить
«Видимость мира делает войну еще опаснее».© Клавдиан
30.12.2020 11:56 Ответить
30.12.2020 11:56 Ответить
«Бой - это единственный эффективный способ ведения войны; его цель - уничтожение вражеских сил как средство прекращения конфликта».© Карл фон Клаузевиц
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
30.12.2020 12:01 Ответить
30.12.2020 12:01 Ответить
В радянських статутах оборону вважали підготовчим елементом для наступу, а не самоціллю (обескровити ворога та провести власне перегрупування)
30.12.2020 12:04 Ответить
30.12.2020 12:04 Ответить
Найкращий захист -- це наступ.
30.12.2020 12:51 Ответить
30.12.2020 12:51 Ответить
Абсолютно з вами згоден.«Бог війни не любить нерішучих». © Евріпід
31.12.2020 10:11 Ответить
31.12.2020 10:11 Ответить
Изменения будут когда военные не будут лизоблюдничать перед клоуном, выпрашивая должности, а возьмут власть в свои руки и поставят к стенке всю эту зеленую быдлоту.
30.12.2020 12:27 Ответить
30.12.2020 12:27 Ответить
Хомчак це просто лампасний чиновник. Він не воїн а гівно. Таких в мирний час розвелось як собак не різаних - аж 600 штук. Такий кабанчик жодних нормативів НАТО не здасть і таким свиням служити в арміях НАТО зась. Тому для цих номенклатурних совкодрочерів совок їх "усьо" - "простуда, геморой, чиряк на сраці" аби не воювати а отримувати генеральське забезпечення...
30.12.2020 12:30 Ответить
30.12.2020 12:30 Ответить
Як же цей ваєнний вже дістав,власне, як і вся ця зелень грьобана...
30.12.2020 12:31 Ответить
30.12.2020 12:31 Ответить
Тем, кто благостно прогревает жопы в тёплых креслах уютных кабинетов, всегда будет проще, чем тем, кого накроет, например, ТОС (тяжёлая огнемётная система) "Буратино", или "Солнцепёк", или ещё какая душегубка, после которых и хоронить будет нечего.
30.12.2020 12:31 Ответить
30.12.2020 12:31 Ответить
твій тос-гівно яке швидко вираховується і накриваеться тому що стоїть за 4 км від передку.
хіба що в каральних експедиціях проти зулусів.
31.12.2020 08:53 Ответить
31.12.2020 08:53 Ответить
Вы внутри развели ОПЗЖ - а теперь спрашиваете , кто к чему готов!!! Вы сами то чего хотите??? Вот тут точно нехрена непонятно!
30.12.2020 12:34 Ответить
30.12.2020 12:34 Ответить
А сам Хомчак готовий морально захищати свій будинок, якщо туди зайдуть бандити, та гвалтуватимуть його дітей?
30.12.2020 12:48 Ответить
30.12.2020 12:48 Ответить
Дуже критично ставлюсь до Хомчака,але він сказав тут правду. 73% голосуючих за шута підтвердили,що вони проти НАШОЇ АРМІЇ,проти НАШОЇ МОВИ І ВІРИ,проти ЗАХИСТУ СВОЄЇ КРАЇНИ.В Порошенко є промахи,але позитиву набагато більше. Але для вати,тим кому "какая разніца" під яким памятником стояти,чи під сталіним,гітлером. чи Бандерою непотрібний такий Президент ,як Порошенко.. Ця частина населення не вміє,небажає боротись за свою Батьківщину і вони готові стояти на колінах лизати дупу хоть путіну,хоть любому олігарху.якби він дав кісточку як останній шавці.
30.12.2020 13:11 Ответить
30.12.2020 13:11 Ответить
ну уже не 73 а в 3 раза меньше раскумекали своими мозгами.
и до Хомчака дошло как до жирафы. а умные люди говорили, предупреждали - и депутаты, и такие как Кривонос.
30.12.2020 14:12 Ответить
30.12.2020 14:12 Ответить
73 з тих 30 що прийшли голосувати
30.12.2020 17:30 Ответить
30.12.2020 17:30 Ответить
А що таке "населення", це бидло, яке вчора голосувало за того парня, а завтра буде за іншого. В ссср на виборах завжди був ОДИН кандидат. А у війну всіх мужчин гнали в наступ, а позаду заград-отряди стріляли в спину. І не питали, чи готові морально захищати країну. Сталін казав: ми научим родину любить.
30.12.2020 13:45 Ответить
30.12.2020 13:45 Ответить
Переговорами с Россией - Украина ничего не вернет, а только еще больше потеряет!
30.12.2020 13:52 Ответить
30.12.2020 13:52 Ответить
События в Карабахе - это единственный правильный пример, как возвращают свое! Для этого нужно вооружиться до зубов, обеспечить поддержку союзников, которые будут и вооружениями помогать и войсками, а главное нужно сделать экономику сильную, потому что любая война истощает экономику, а это в свою очередь внутри государства создает проблемы. Украине лучше вообще действовать так, чтобы истощить максимально своего противника - Россию, и истощить экономически РФ, чтобы у нее внутри были проблемы, а лучше добиться, чтобы Запад истощил РФ также, как это было сделано с СССР. Тогда РФ сама рухнет, как колос на глиняных ногах и тогда Украина на блюдичке заберет не только Донбасс, а и Крым!
30.12.2020 13:57 Ответить
30.12.2020 13:57 Ответить
Україна, як не дивно, має більш сильну позицію, ніж Россія: це ж кремлівська пропаганда марить "інтеграцією" пост-радянського простору навколо "руского міра" та зомбує росіян тезами про "братерство", "єдиний народ" тощо. Тож замість пацифізму українська сторона мала б чітко заявити: "Так, ми будемо відвойовувати і Донбас, і Крим. Тож у вас є альтернатива: або забратися звідти по-добру, по-здорову, або буде війна з десятками тисяч загиблих з кожної сторони і, як наслідок, ОСТЕРВЕНІННЯ МІЖ НАРОДАМИ вже навіть не на політичному рівні, а на побутовому! І тоді на десятиліття можете забути все своє марення про якусь інтеграцію, бо думати вам доведеться про те, чи не для того якийсь українець-гастарбайтер влаштувався на московський водоканал, щоб всипати якусь гидоту у водогін, для помсти за своїх рідних тощо".
30.12.2020 13:58 Ответить
30.12.2020 13:58 Ответить
Было бы проще Вам, генерал Хомчак, дать команду "Вперёд!" на Банковую, и разогнать окопавшуюся там шпану из 95 квартала. Это был бы поступок генерала, украинского Пиночета, патриота, спасителя Украины от пророссийской чумы у власти. Но получается как всегда в Украине-сперва всё просерут, а потом Шевченки новоявленные будут описывать "страдания угнетённого москалями народа" и призывать "гострити сокиру". Наплодила Украина паркетных холуев в генеральских погонах орду. Оттого война тянется уже шесть лет, и льётся кровь солдатская. Кому похоронка, а кому лампасы на штаны и звёзды на погоны. Не дано Украине генералов-патриотов рождать. Потому и рожает одних угодников лампасных, которые и пишут такие же перлы дебильные, проклеив себя к генеральскому креслу.
30.12.2020 13:59 Ответить
30.12.2020 13:59 Ответить
"разогнать окопавшуюся там шпану из 95 квартала" - ага, і повернути потроха "сивочолого" до булави... ото заживемо...
30.12.2020 15:38 Ответить
30.12.2020 15:38 Ответить
Сам ти "потрох", із зеленого болота. Якби Порошенко повернувся, то наповнив би казну, яку розграбували мародери, підняв би економіку і не дав би впасти армії.
30.12.2020 19:48 Ответить
30.12.2020 19:48 Ответить
Мабуть таки да..! Хоча й до Порошенка-президента існує чимало запитань. Найперше, якщо б на другий день свого президенства він запровадив весь комплекс заходів, які зазвичай запроваджуються під час війни, то навряд чи Зеленський зміг би опинитися в президентському кріслі (з багатьох причин).
30.12.2020 20:46 Ответить
30.12.2020 20:46 Ответить
Порошенко был единственным про-украинским Президентом за всю историю независимости.
Но, простонародье захотело клоуна. Мало было Миротворца, Ракетчика, Пчеловода и Проффесора, наверное.
30.12.2020 23:27 Ответить
30.12.2020 23:27 Ответить
Та зачем. Оставайтесь в жопе.
31.12.2020 07:03 Ответить
31.12.2020 07:03 Ответить
Вперёд друзья, а я за вами, Я грудью постою за вашими спинами!
генерал Хомчак.
30.12.2020 14:15 Ответить
30.12.2020 14:15 Ответить
Дуже цікаво,з чим він зібрався йти вперед,з палками на лісапедах?
30.12.2020 14:32 Ответить
30.12.2020 14:32 Ответить
Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед" - Цензор.НЕТ 2763
30.12.2020 15:22 Ответить
30.12.2020 15:22 Ответить
Держите меня семеро! Бойовий хом'ячок рветься в бій. Все це понти, які не личать чинам цього рівня. Його завдання не обговорювати питання: "Доколе!?", а забезпечення розбудови війська, яке здатне виконати поставлене завдання. А дотого часу сидіти в окопах скільки треба, а якщо стає сумно то вдосклоналювати окопи і тактику окопної війни. Дивно що, він не знає чим себе зайняти до нової вводної. В Ізраїлі так служать вже восьмий десяток років.
30.12.2020 15:57 Ответить
30.12.2020 15:57 Ответить
Ось тільки в Ізраїлі за ці 80 років набили арабів в десятки разів більше, ніж загинуло євреїв. В нас же зовсім інша пропорція, бо в Ізраїлі ніхто не забороняє стріляти у відповідь: там на постріл саморобного міномету відповідають бомбами з Ф-16 або вогневим нальотом великлкаліберної артилерії, там солдат-спецназівець отримує великі службові проблеми через те, що не застрелив арабського терориста до того як він встигнув в нього кинути "коктейль молотова".
30.12.2020 20:53 Ответить
30.12.2020 20:53 Ответить
Смешно читать диванных хомяков: "как в Карабахе!" Там полуразваленные села были максимум. На Донбасе будет Грозный а то и похлеще. У США были большие потери при боях в крупных городах Ирака. Это при том, что они были полубоги на фоне разбитых аборигенов армии Садама. А на Донбасе сейчас далеко не аборигены, а регуляры с кучей тяжелой техники, современным ПВО и т.д.
30.12.2020 16:13 Ответить
30.12.2020 16:13 Ответить
У нас теж є новітня зброя, не треба лякати. За два дні можна змести ту лугандонію вщент, а якщо полізе раша -- підключити своїх стратегічних партнерів. А ти, Кот, полижи свої яйця.
30.12.2020 19:54 Ответить
30.12.2020 19:54 Ответить
Так, у вуличних боях в містах можуть бути значні втрати, якщо воювати так, як зараз вроюють ЗСУ -- виключно стрілецькою зброєю. Але можна ж воювати, як під Берліном в 1945-му, коли через кожен метр ставиться гармата і ці гармати з півгодини працюють, а потім входить піхота, зачищаючи те, що після цього ще ворушитиметься (до речі, США в Іраку воювали приблизно в такий спосіб, через що там український журналіст загинув, бо екіпажу американського танку щось здалося).
30.12.2020 21:00 Ответить
30.12.2020 21:00 Ответить
Про это Хомчак и говорит: если прийдется воевать, то прийдется сносить дома вместе с гражданскими. Пусть большинство из них сепаратюги и вата, но много и просто заложников ситуции, у которых просто нет возможности уехать. Мы не США, чтобы запад позволил такой рок-н-рол. Внутри страны тоже многие начнуть вопить, когда увидят кадры Грозного. Там все-таки остались украинцы...
31.12.2020 14:05 Ответить
31.12.2020 14:05 Ответить
Ну так если почти два года просто в жопу отдали. Ты только прикинь сколько было разработано спецопераций военной разведкой, если только одна операция могла освободить всех наших пленных и её ********** слил ввз.
30.12.2020 21:40 Ответить
30.12.2020 21:40 Ответить
Это отдельный разговор, заслуживающий решетки. Но одними спецоперациями не победить, нужно общевойсковое наступление.
31.12.2020 14:09 Ответить
31.12.2020 14:09 Ответить
Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед" - Цензор.НЕТ 9143
30.12.2020 16:30 Ответить
30.12.2020 16:30 Ответить
А делов то всего найти в Украине вместо Хомчака одного Эрдогана и Крым сразу спустит дух, а остальные жидко обсерутся и побегут на родину предков в страну дураков.
30.12.2020 17:17 Ответить
30.12.2020 17:17 Ответить
Згоден. Але щоб досягти якнайбільшої ефективності наступу та мінімізувати втрати, я вважаю, що потрібно чекати кращого моменту. Тобто моменту послаблення Мордору, його контролю над своїми військами й найманцями на окупованих територіях (це може бути переворот/серйозна спроба перевороту, голодні бунти, смерть ху*ла тощо).

Також я вважаю, що треба здійснювати наступ одночасно на Донбас й Крим.
30.12.2020 18:00 Ответить
30.12.2020 18:00 Ответить
І хто ж той наказ віддасть? Га?
30.12.2020 20:10 Ответить
30.12.2020 20:10 Ответить
Всё по делу сказал.
30.12.2020 21:13 Ответить
30.12.2020 21:13 Ответить
Не, никто уже не пойдёт в перёд - а премия от *********** за то шо дула автоматов песком засыпали. Разве шо мобилизовать женщин.
30.12.2020 21:35 Ответить
30.12.2020 21:35 Ответить
Какое "вперед"? Патронный завод где? КрАЗ умирает. Снаряды не те на складах. Минометы убивают расчеты. Арсеналы взлетели на воздух. Куда вперед? И кто пойдет вперед, батальйон мажоров может?
30.12.2020 21:36 Ответить
30.12.2020 21:36 Ответить
напомнило топаз дай команду
31.12.2020 01:20 Ответить
31.12.2020 01:20 Ответить
помоему этот хомчак просто трус
31.12.2020 01:21 Ответить
31.12.2020 01:21 Ответить
А зачем нам перемирие на Донбассе, если они уже здесь?
31.12.2020 01:29 Ответить
31.12.2020 01:29 Ответить
Это под командованием хомчака Илловайского "вперед"? Плохие ассоциации вызывает...
31.12.2020 01:58 Ответить
31.12.2020 01:58 Ответить
Это тот Хомчак, за которым прислали вертолет, но он единственный из высших чинов остался с подчиненными. Это тот Хомчак, который отказался сложить оружие и выходить по договорнякам Муженко-Порошенко. Этот тот Хомчак, который разделил войська на 2 колоны и пустил разными маршрутами, чем сохранил множество жизней. А вот колона, которая пошла по договорнякам Порошенко - погибла.
Зачем ты врешь, если все детально задокументировано?
И кстати военные очень его уважают.
31.12.2020 14:30 Ответить
31.12.2020 14:30 Ответить
Я, честно говоря, так и не понял: что он хотел сказать? Если тов. Хомчак таким же языком общается со своими подчиненными и отдает им приказы, то мне их искренне жаль: командир обязан уметь ясно и недвусмысленно, а так же настолько просто, чтобы его правильно и полно понимали все. Даже те, кто понимать не хочет.
А речи типа: "Надо учиться, надо долго учиться, надо хорошо учиться (с ударением на слове "хорошо"). А кто не учится, тот бяка. А еще технику и вооружение иметь надо. И быть готовым...", они хороши для политинформации на военной кафедре философского факультета.
Он должностного лица ожидается что-то более вразумительное.
31.12.2020 05:36 Ответить
31.12.2020 05:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 