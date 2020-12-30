За сутки в мире выявили 615,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 82,3 млн

По состоянию на утро 30 декабря в мире зарегистрировали 615 313 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 762 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 82 333 596 случаев инфицирования, из них 615 313 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 796 868 человека, из них 13 762 за минувшие сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Побороли болезнь и вылечились 58,34 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.







