За сутки в мире выявили 615,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 82,3 млн
По состоянию на утро 30 декабря в мире зарегистрировали 615 313 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 762 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 82 333 596 случаев инфицирования, из них 615 313 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 796 868 человека, из них 13 762 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 58,34 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
