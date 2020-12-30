Государство должно объявить 2021 - годом украинского языка. Это вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что 2021 год государство должно объявить годом украинского языка.

"Я думаю, что в глобальном измерении, государство должно объявить 2021 - годом украинского языка и как можно быстрее утвердить государственную программу (содействия освоения государственного языка. – Ред.). Потому что это не столько вопрос образования или науки. Это - вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, государственная языковая политика, интеллектуальная капитализация общества", - сказал Креминь в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнул, что государственная языковая политика должна укрепляться, а также быть фундаментальной, открытой, многофункциональной.

На вопрос, как сделать украинский язык престижным и интересным для молодежи, Креминь ответил, что если молодежь не пользуется государственным языком, то для языка нужно создать лучшие условия.

"Это означает, что должно неукоснительно выполняться образовательное законодательство, которым определены особенности относительно языка образовательного и воспитательного процессов. В конце концов, пришло время увеличить государственную поддержку культуры, стать на защиту украинской литературы, уберечь творческие союзы. Должен быть жесткий контроль за языковыми квотами на радио и телевидении. И последнее, на что очень реагирует украинская молодежь, так это украинофобия отдельных чиновников как на языковом, так и мировоззренческом уровнях", - заявил уполномоченный.

Креминь подчеркнул, что недальновидность отдельных политиков - признак отсутствия элементарных знаний, государственных взглядов и культуры.