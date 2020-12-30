Государство должно объявить 2021 - годом украинского языка. Это вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что 2021 год государство должно объявить годом украинского языка.
"Я думаю, что в глобальном измерении, государство должно объявить 2021 - годом украинского языка и как можно быстрее утвердить государственную программу (содействия освоения государственного языка. – Ред.). Потому что это не столько вопрос образования или науки. Это - вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, государственная языковая политика, интеллектуальная капитализация общества", - сказал Креминь в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Омбудсмен подчеркнул, что государственная языковая политика должна укрепляться, а также быть фундаментальной, открытой, многофункциональной.
На вопрос, как сделать украинский язык престижным и интересным для молодежи, Креминь ответил, что если молодежь не пользуется государственным языком, то для языка нужно создать лучшие условия.
"Это означает, что должно неукоснительно выполняться образовательное законодательство, которым определены особенности относительно языка образовательного и воспитательного процессов. В конце концов, пришло время увеличить государственную поддержку культуры, стать на защиту украинской литературы, уберечь творческие союзы. Должен быть жесткий контроль за языковыми квотами на радио и телевидении. И последнее, на что очень реагирует украинская молодежь, так это украинофобия отдельных чиновников как на языковом, так и мировоззренческом уровнях", - заявил уполномоченный.
Креминь подчеркнул, что недальновидность отдельных политиков - признак отсутствия элементарных знаний, государственных взглядов и культуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что бы не обращали внимания на рост цен, уменьшение зарплат, удешевления гривны ...
Включиш тв і на тебе потік парашної мови крім 3-5 каналів!
І скрізь гавкають Кацмани,Піховшеки, Рабиновичі, Медведчуки, і інша кацапомовна срань!
І їм похрену що Путін сказав:" Там де російська мова - там Росія"!
Хохлуям ні Мова,ні Віра, ні Армія не потрібна, їм нажертися дай!
І навіть тут вони єсть, бо гавкають,що мови на хліб не намажеш!!!
Я просто оболдел, в многовековой Франции, пережившей несколько революций,множество войн и в т.ч. две Мировых, есть такое государственное учреждение.
А в Украине? А у нас до сих пор ещё идут тёрки о русском языке.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
(Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.)