Государство должно объявить 2021 - годом украинского языка. Это вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что 2021 год государство должно объявить годом украинского языка.

"Я думаю, что в глобальном измерении, государство должно объявить 2021 - годом украинского языка и как можно быстрее утвердить государственную программу (содействия освоения государственного языка. – Ред.). Потому что это не столько вопрос образования или науки. Это - вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, государственная языковая политика, интеллектуальная капитализация общества", - сказал Креминь в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнул, что государственная языковая политика должна укрепляться, а также быть фундаментальной, открытой, многофункциональной.

На вопрос, как сделать украинский язык престижным и интересным для молодежи, Креминь ответил, что если молодежь не пользуется государственным языком, то для языка нужно создать лучшие условия.

"Это означает, что должно неукоснительно выполняться образовательное законодательство, которым определены особенности относительно языка образовательного и воспитательного процессов. В конце концов, пришло время увеличить государственную поддержку культуры, стать на защиту украинской литературы, уберечь творческие союзы. Должен быть жесткий контроль за языковыми квотами на радио и телевидении. И последнее, на что очень реагирует украинская молодежь, так это украинофобия отдельных чиновников как на языковом, так и мировоззренческом уровнях", - заявил уполномоченный.

Креминь подчеркнул, что недальновидность отдельных политиков - признак отсутствия элементарных знаний, государственных взглядов и культуры.

украинский язык (1201) язык (3786) Креминь Тарас (137)
Хочаб один при памяті. Але зеленосракі будуть проти, бо какая разница
30.12.2020 10:05 Ответить
Якщо нема різниці, то всюди впроваджуємо українську.
30.12.2020 10:11 Ответить
Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5030
30.12.2020 10:15 Ответить
был конечно...не в украине
30.12.2020 11:10 Ответить
дивись, щоб тобі язик не одірвали по саму пряму кишку.
30.12.2020 14:03 Ответить
Говорить-то по украински мы будем, но при лучине и холодрыге. И жрать-то чего? Но под бубен.
30.12.2020 10:23 Ответить
О, опять "хохльі замерзнут?"
30.12.2020 10:51 Ответить
Твоё место на Савушкина, 55
30.12.2020 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Oou0wzeS9g8 Новинка от ВАТА шоу
30.12.2020 10:24 Ответить
Ну, рік української мови - малоймовірно. А от якби хто запропонував рік івріту чи ідішу, то,думаю, відразу 450 голосів "За"!
30.12.2020 10:26 Ответить
А рік російської мови і проголошувати не треба ,він в Україні вже понад 360 років триває ,безперевно !!))
30.12.2020 10:30 Ответить
Это всё замыливание - нате вам укр. мову, а в остальном - вместе с Рашкой.
30.12.2020 12:14 Ответить
Кожен рік в Україні є роком якоїсь мови чи предмету, був вже рік англ.мови, математики. Це значить, що дається більше грошей на цю галузь.
30.12.2020 12:20 Ответить
Правильно! вся ця "компанейщина" іменно під вибивання і розбазарювання бюджетних грошей. Тут шлях повинен бути простим: всі діти навчаються на українській мові, що зніме питання знання мови у майбутньому; всі державні службовці і визначені законодавством категорії відповідальних працівників призначаються на посади з обовязковим знанням мови; решта українців- вирішують для себе самі: на якій мові їм спілкуватися. Це, як правильно було виголошено, справа моральності кожного і його розуміння кожним своєї громадянської відповіджальності.
30.12.2020 13:04 Ответить
Закон ще з 1 вересня зобов'язав навчати держмовою. Просто вчилкам деяким закон не писаний.
30.12.2020 14:56 Ответить
😊😊😊
30.12.2020 10:27 Ответить
Нужно чем то занять эмоции граждан.
Что бы не обращали внимания на рост цен, уменьшение зарплат, удешевления гривны ...
30.12.2020 10:31 Ответить
В тебе емоції зайняті захистом російської "мови".
30.12.2020 11:14 Ответить
Я сподіваюсь, що такий метод допоможе вузькощелепним швидше вивчити мову країни проживання. Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9139
30.12.2020 11:15 Ответить
Знать и использовать в повседневной жизни - две большие разницы !
30.12.2020 11:46 Ответить
Чим більше мови " на слуху", тим більше використання в повсякденному житті.
30.12.2020 12:15 Ответить
То лише для узькомозглих двє бальшиє разніци. Перехід з пасивної мови на активну мову при її знанні відбувається за пару місяців використання. Використання, Карл!
30.12.2020 12:23 Ответить
Дурень думкою богатіє (с)
30.12.2020 10:54 Ответить
ВЕСЬ аудіо візуальний простір за один місяць держава може зробити україномовним. Але умовний Рабіновічь протів.
30.12.2020 10:56 Ответить
Напаки, зелена пліснява поступово відновлює на укрТБ "русскоязичний" контент !!))
30.12.2020 11:38 Ответить
сейчас ничего не угрожает на Украине украинскому языку.
30.12.2020 10:58 Ответить
Українській мові В Україні загрожує велікоузкій суржик запоребрикового шизоїда. Який той преться, в чужій хаті, захищати.
30.12.2020 11:09 Ответить
суржик, то вже назавжди...ще й має стати нормою, як полонізми, тюркізми
30.12.2020 11:13 Ответить
Підтримую пана! Все що несе інформацію, виховання, викладання має бути руською (українською) мовою на теренах Русі (України).
30.12.2020 11:03 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
30.12.2020 11:13 Ответить
Вам туди --> Віктор Федорович
30.12.2020 11:19 Ответить
Що не так?
30.12.2020 11:36 Ответить
Тему читаєм Віктор Федорович, хочаб заголовок. Як буде назва - Кремінь подав законопроект про повернення моїй державі її історичної назви з головним гербом - тризубом, тоді прошу до перекладів, обговорень, конструктивного демократичного діалогу, тощо.
30.12.2020 11:50 Ответить
Я знаю, що не так. Треба сакралізувати в Україні слово "русь", щоб неможливо було провести дерусифікацію.
30.12.2020 11:51 Ответить
То буде -деросіянізація !!!)))
30.12.2020 11:57 Ответить
Отак вірно
30.12.2020 12:24 Ответить
Ось ви як по методичці, де в назві країни Россия (российский), Росія (руськоюу (українською)) мовами літера "У", де вона? "О" бачу, "У" ні, читайте слова вірно, такий ваш вжиток слів з підміною "дерусифікація" м'яко кажучи недоречним. Добре, Іран та Ірак є різниця?
30.12.2020 12:24 Ответить
нікакой украіни нє била нєт і бить нє можит. Там, де з'являється слово русь, зникає слово Україна разом з українцями та українською мовою. білоРусія тому приклад.
30.12.2020 12:39 Ответить
-->
30.12.2020 13:10 Ответить
Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5918
30.12.2020 11:24 Ответить
Кремінь правий, але із нашою владою і 73% ватою хрін буде, а не українська мова.
Включиш тв і на тебе потік парашної мови крім 3-5 каналів!
І скрізь гавкають Кацмани,Піховшеки, Рабиновичі, Медведчуки, і інша кацапомовна срань!
І їм похрену що Путін сказав:" Там де російська мова - там Росія"!
Хохлуям ні Мова,ні Віра, ні Армія не потрібна, їм нажертися дай!
І навіть тут вони єсть, бо гавкають,що мови на хліб не намажеш!!!
30.12.2020 11:25 Ответить
Париж.Еду в экскурсионном автобусе с аудиогидом. Любуюсь достопримечательностями и вдруг слышу- Справа находится Институт Франции,который занимается вопросами соблюдения ЧИСТОТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА(!!!)
Я просто оболдел, в многовековой Франции, пережившей несколько революций,множество войн и в т.ч. две Мировых, есть такое государственное учреждение.

А в Украине? А у нас до сих пор ещё идут тёрки о русском языке. Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4994
30.12.2020 11:46 Ответить
Немає підручників укр.як іноземна, немає державного іспиту з мови. В усіх країнах вже, всі отримують сертифікати. А фаріонша лише ляси точе та змагається в остроті дискусійних укусів.
30.12.2020 12:49 Ответить
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7830(Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.)
30.12.2020 11:53 Ответить
"Да какая разніца?", - скаже препіздєнт...
30.12.2020 13:21 Ответить
немає язика, немає проблем.
30.12.2020 13:57 Ответить
Точно, сказали німці вчить німецьку і без рівня в1 не приходьте, і вчать узькощєлепні.
30.12.2020 15:54 Ответить
