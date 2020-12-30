Поддержка психического здоровья должна быть в протоколах COVID-19, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. В организации заявили, что Национальный план действий по охране психического здоровья сейчас важен как никогда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

В ВОЗ ожидают скорейшего утверждения властями плана действий по охране психического здоровья.

"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил Хабихт.

По его словам, необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене.

Отмечается, что ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.

Также читайте: Гебрейесус о COVID-19: До сих пор неизвестны место зарождения вируса и животное, ставшее посредником для заражения человека