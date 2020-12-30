РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 585 14

Поддержка психического здоровья должна быть в протоколах COVID-19, - ВОЗ

Поддержка психического здоровья должна быть в протоколах COVID-19, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. В организации заявили, что Национальный план действий по охране психического здоровья сейчас важен как никогда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

В ВОЗ ожидают скорейшего утверждения властями плана действий по охране психического здоровья.

"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил Хабихт.

По его словам, необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене.

Отмечается, что ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.

Также читайте: Гебрейесус о COVID-19: До сих пор неизвестны место зарождения вируса и животное, ставшее посредником для заражения человека

Автор: 

ВОЗ (781) карантин (16729) психика (63) COVID-19 (18609) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Крутая организация - ниче не делаешь, а только бормочешь по бамашке что-то, а если пандемия, то делаешь вот так:
показать весь комментарий
30.12.2020 10:06 Ответить
+2
видел астено-невротический синдром у переболевших ковидлой - очень неприятное состояние для людей
показать весь комментарий
30.12.2020 10:11 Ответить
+2
М-да, у меня КОВИД прошел с ударом на психику: галлюцинации там, спутанность сознания, временная потеря памяти, полная беспомощность. До сих пор от побочек отойти не могу, хоть уже 2 месяца прошло.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крутая организация - ниче не делаешь, а только бормочешь по бамашке что-то, а если пандемия, то делаешь вот так:
показать весь комментарий
30.12.2020 10:06 Ответить
видел астено-невротический синдром у переболевших ковидлой - очень неприятное состояние для людей
показать весь комментарий
30.12.2020 10:11 Ответить
Будуть і ягідки.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:13 Ответить
угу... Вишенка на торте - люди засыпают и через час где-то просыпаются в ужасе, что задыхаются, днем отсутствуют напрочь эмоции, превращаются в 3-х летних детей (по словам пациентов) - в магазин ходят лишь в сопровождении - не могут ориентироваться в знакомых местах. постоянно испытывают тревожность из-за страха смерти. Жопэ, короче. Без психиатра не обойтись
показать весь комментарий
30.12.2020 10:17 Ответить
Если все время, пока болеешь, думать, шо вот-вот помрешь или скорая не приедет, или места в больнице не будет, или кислорода не хватит, то нормальный еще синдром. Попустит.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:20 Ответить
"Астено-невротический синдром ... является не чем иным как результатом изматывающей монотонной работы." - точнее - депресняк от унылости...

чувак, а если не переболел ковидом, то как ?

пипец, фсе ********* на этом ковиде...
показать весь комментарий
30.12.2020 10:20 Ответить
чувак, ты далек от существующего status quo
показать весь комментарий
30.12.2020 10:41 Ответить
Это секта короноверующих, свято верят что от соплей умирают и все умрут
показать весь комментарий
30.12.2020 12:31 Ответить
В скором времени всех не уколотых признают сумашедшими
показать весь комментарий
30.12.2020 10:15 Ответить
Так их уже начинают переписывать и списки рассылать по другим странам. Про Испанию была новость.

пипец как планету нагнули.
или это закономерность самоуничтожения общества после потери моральности - что можно ожидать если идёт насаждение ********** и преследование не согласных с этим.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:29 Ответить
М-да, у меня КОВИД прошел с ударом на психику: галлюцинации там, спутанность сознания, временная потеря памяти, полная беспомощность. До сих пор от побочек отойти не могу, хоть уже 2 месяца прошло.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:19 Ответить
Как то неправильно формулируется. Психическое здоровье это исходный программный встроенный протокол. Если он нарушен или умышленно изменен, то физическое здоровье попросту невозможно....
показать весь комментарий
30.12.2020 10:34 Ответить
Пора цих ******** на возі ховати у землю ,у них поведінка як після враження кульовою блискавкою!
показать весь комментарий
30.12.2020 10:35 Ответить
У психбольного зели побочка рассосалась позитивными эмоциями от важности самого себя...
показать весь комментарий
30.12.2020 10:40 Ответить
 
 