Поддержка психического здоровья должна быть в протоколах COVID-19, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. В организации заявили, что Национальный план действий по охране психического здоровья сейчас важен как никогда.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
В ВОЗ ожидают скорейшего утверждения властями плана действий по охране психического здоровья.
"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил Хабихт.
По его словам, необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене.
Отмечается, что ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.
чувак, а если не переболел ковидом, то как ?
пипец, фсе ********* на этом ковиде...
пипец как планету нагнули.
или это закономерность самоуничтожения общества после потери моральности - что можно ожидать если идёт насаждение ********** и преследование не согласных с этим.