"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба
Ряд стран готов поддержать Крымскую платформу, несмотря на то, что Россия нервно реагирует на данную инициативу.
Об этом в интервью "ТСН" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу", - подчеркнул глава МИД.
По словам министра, поддержка Крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран.
"Это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения. Поэтому этот вопрос очень принципиальный. Мы видим поддержку Крымской платформы в украинском обществе", - подчеркнул Кулеба.
"Я еще раз говорю, никого за руки в Крымскую платформу мы не затягиваем. Но страны, которые регулярно в своих публичных заявлениях говорят о непризнании попытки незаконной аннексии Крыма, я не представляю, как они могут отказаться от участия в Крымской платформе. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг", - добавил глава МИД Украины.
Наведу лише три твої "дипломатичні перемоги" :
-Ти не зміг організувати ні однієї офіційної зустрічі ЗЕ з президентом дружніх нам США
-Але ти організував порожні зустрічі ЗЕ з Путіним, де ЗЕ заглядав в очі Пу"лу...
-І нині - добився призначення в США послом корупціонерку Маркарову, яка на пару з Яресько розікрала "під-нуль" два, чи три українські банки... і добряче нажилися!
(Маркарова тоді була заст. міністра
Яреські)
Надо в информационном поле создавать листки позора на английском языке и там размещать фио иностранцев ( политиков, артистов и т д) посещавших Крым без разрешения украинского МИД .
Пусть всякие не надеются. на забывчивость прессы .
Наконец-то прозрели? Или это только на словах?
Международный фон создает МИД.
https://twitter.com/Lucius_J_Brutus Фагот Коровьев https://twitter.com/Lucius_J_Brutus @Lucius_J_Brutus https://twitter.com/Lucius_J_Brutus/status/1343516379908026368 28 дек.
после 2-х летнего молчания вышел на связь приятель из Керчи.
Пишет: местные пребывают в полном ****. Понимали в 14-м, что всё спектакль, т.к. из керчан в пропагандистских шабашах мало кто участвовал, в основном актёры из РФ, но что станет как в концлагере - даже в страшных снах...