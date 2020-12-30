"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба

Ряд стран готов поддержать Крымскую платформу, несмотря на то, что Россия нервно реагирует на данную инициативу.

Об этом в интервью "ТСН" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, поддержка Крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран.

"Это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения. Поэтому этот вопрос очень принципиальный. Мы видим поддержку Крымской платформы в украинском обществе", - подчеркнул Кулеба.

"Я еще раз говорю, никого за руки в Крымскую платформу мы не затягиваем. Но страны, которые регулярно в своих публичных заявлениях говорят о непризнании попытки незаконной аннексии Крыма, я не представляю, как они могут отказаться от участия в Крымской платформе. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг", - добавил глава МИД Украины.

