"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба

Ряд стран готов поддержать Крымскую платформу, несмотря на то, что Россия нервно реагирует на данную инициативу.

Об этом в интервью "ТСН" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, поддержка Крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран.

"Это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения. Поэтому этот вопрос очень принципиальный. Мы видим поддержку Крымской платформы в украинском обществе", - подчеркнул Кулеба.

"Я еще раз говорю, никого за руки в Крымскую платформу мы не затягиваем. Но страны, которые регулярно в своих публичных заявлениях говорят о непризнании попытки незаконной аннексии Крыма, я не представляю, как они могут отказаться от участия в Крымской платформе. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг", - добавил глава МИД Украины.

Крым (26453) оккупация (10264) россия (96924) Кулеба Дмитрий (2881) Крымская платформа (308)
+7
Та ладно!!! Ты, видать, из тех, кому "лишь бы не Порошенко"? Тогда да, тогда бубочка величайший президент всех стран и народов!
+6
"адською" має бути пацакам не тема Криму, а ЦІНА по факту його окупації
+4
Крот- слепое жывотное, так што не удивляйся.
"адською" має бути пацакам не тема Криму, а ЦІНА по факту його окупації
З 2014 по 2019 про Крим не було ні пару з вуст,і тільки при Зелєбобі про це почала заявляти Україна,ось такі справи.
Та ладно!!! Ты, видать, из тех, кому "лишь бы не Порошенко"? Тогда да, тогда бубочка величайший президент всех стран и народов!
Крот- слепое жывотное, так што не удивляйся.
Це факт, Зелєбоба виявився кловуном з більшими яйцями ніж миролюбець сивочолий))
🤣🤣🤣
А ну, поясни нам, де ж його яйця себе проявили? У похабному й безпринципному відмазуванні Татарова? У злитій операції по вагнерівцям? У кримінальних справах по добробатам та волонтерам? По оманським теркам з фсб? У звільненні Кривоноса? У знищенні енергогенерації України та відкритті імпорту єенергії з країни-агресора? По кришуванню Єрмака? По розпилюванню на великому крадівництві ковідного фонду? На готовності дати воду в Крим? По здачі ворогу своїх території? По ситуації з покинутим помирати морпіхом Журавлем? Де саме, дядя???
Татаров повинен був би сидіти вде сьомий рік,але Петро його відмазував,а тепер це робе Зелєбоба.Про "операцію по вагнеровцям" розповідай матусі "розп"ятого мальчика у трусіках"))
О, то її таки не було, тієї операції??? Моя ж розумничка! Хоч одна людина знає, що спецслужби мінімум 5 країн не працювали на цю оперцію. Та й Єрмак казав, що не було ніякої оперції. А цей не збреше!
Та то ;ґолас Данбасса;.
Для вас придумали интересное определение - "Донецкий пи...бол". живите теперь с ним
Та шо ти гаваріш !! .

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8973 ..
Крот символ сепаров -"шахтера". Этим все сказано
Кулєба - хто б мичав, а хто б ліпше помовчав...
Наведу лише три твої "дипломатичні перемоги" :
-Ти не зміг організувати ні однієї офіційної зустрічі ЗЕ з президентом дружніх нам США
-Але ти організував порожні зустрічі ЗЕ з Путіним, де ЗЕ заглядав в очі Пу"лу...
-І нині - добився призначення в США послом корупціонерку Маркарову, яка на пару з Яресько розікрала "під-нуль" два, чи три українські банки... і добряче нажилися!
Маркарову, яка на пару з Яресько загнали Україну в глибоку кредитну яму при реструктуризації зовнішнього боргу України пов'язали на руки обмеженнями зростання ВВП...

(Маркарова тоді була заст. міністра
Яреські)
Ой, чувствую, уволит бубочка Кулебу. Может даже кримінальне провадження откроет.
Не подсказывайте , Бубочка пытается отстирать Татарова от обвинений в коррупции и рейдерстве 😀😀😀 застирают его до дыр 😀
Правильно, кацапы и их друзья, должны чувствовать себя как на минном поле на этой теме .
Надо в информационном поле создавать листки позора на английском языке и там размещать фио иностранцев ( политиков, артистов и т д) посещавших Крым без разрешения украинского МИД .
Пусть всякие не надеются. на забывчивость прессы .
Жжот.
"Тема Крыма должна быть адской темой для России/ Россия должна прекратить агрессию, - Кулеба / Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Слуги Коломойского уверены что их работа-кукареканье.
А работа *****-подхрюкивание?
Гарненно сказав Кулеба, якби ще і гарненно зробив!!!
Не прошло и 10 лет.
Наконец-то прозрели? Или это только на словах?
Международный фон создает МИД.
https://twitter.com/Lucius_J_Brutus

https://twitter.com/Lucius_J_Brutus Фагот Коровьев https://twitter.com/Lucius_J_Brutus @Lucius_J_Brutus https://twitter.com/Lucius_J_Brutus/status/1343516379908026368 28 дек.

после 2-х летнего молчания вышел на связь приятель из Керчи.
Пишет: местные пребывают в полном ****. Понимали в 14-м, что всё спектакль, т.к. из керчан в пропагандистских шабашах мало кто участвовал, в основном актёры из РФ, но что станет как в концлагере - даже в страшных снах...
ПРОСТО ВСЕ РОССИЯНИ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В РАЙ !!! ВСЕ ДО ОДНОГО И СРАЗУ !)
Какая на хрен ещё платформа? Была уже одна платформа КПСС и куда она приехала так ни кто и не интересуется даже. Только ровный слой ядерного пепла на месте военных баз в Крыму, а для этого - дайте коренному Народу Крыма ножички удлинённой формы.
