В ВСУ зафиксирован 38-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 100 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 30 декабря в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1997 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 38-й летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Черновицком военном госпитале. Положительный ПЦР-тест от 11.12.2020. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 123 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 11 817 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 329 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 48 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж