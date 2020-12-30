Шабунин о деле Татарова: "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского"

Офис Генерального прокурора не может утверждать, что подозрение замглавы ОП Олегу Татарову обоснованно, поэтому прокурор отозвал представление на арест Татарова.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Зеленский руками прокурора Венедиктовой (Грицан А.А.) отозвал представление на арест Татарова. Причину "прокурор" озвучил на заседании ВАКС: Офис генерального прокурора не может утверждать, что подозрение обоснованно. Закон не оставляет антикоррупционному суду особого выбора, кроме как удовлетворить ходатайство "прокурора" Венедиктовой. Хочу зафиксировать: весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского", - подчеркнул Шабунин.

Ранее сообщалось, что прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Также читайте: Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

Также читайте: "Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин