РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
4 643 17

Шабунин о деле Татарова: "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского"

Шабунин о деле Татарова:

Офис Генерального прокурора не может утверждать, что подозрение замглавы ОП Олегу Татарову обоснованно, поэтому прокурор отозвал представление на арест Татарова.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Зеленский руками прокурора Венедиктовой (Грицан А.А.) отозвал представление на арест Татарова. Причину "прокурор" озвучил на заседании ВАКС: Офис генерального прокурора не может утверждать, что подозрение обоснованно. Закон не оставляет антикоррупционному суду особого выбора, кроме как удовлетворить ходатайство "прокурора" Венедиктовой. Хочу зафиксировать: весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского", - подчеркнул Шабунин.

Ранее сообщалось, что прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Также читайте: Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

Также читайте: "Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) Шабунин Виталий (604) Антикоррупционный суд (1259) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
какая такая ответственность?
Шабунин о деле Татарова: "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского" - Цензор.НЕТ 1656
показать весь комментарий
30.12.2020 10:53 Ответить
+7
Шабунін, це твоя вина теж. Му.. ак.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:59 Ответить
+4
А сам Зеленський це особиста "робота" і відповідальність таких гандонів і корисних ідіотів як ти, Шабуня. Звідси наступний висновок. "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Шабуніна і і інших корисних ідіотів, які вприяли приходу до влди зеленої 3.14дарасні.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У шабуніна знов палає.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:53 Ответить
какая такая ответственность?
Шабунин о деле Татарова: "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского" - Цензор.НЕТ 1656
показать весь комментарий
30.12.2020 10:53 Ответить
Подсуетился чувак у Венедиктовой.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:54 Ответить
Шабунін, це твоя вина теж. Му.. ак.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:59 Ответить
Люди досі вважають, що наш масік щось рішає?
показать весь комментарий
30.12.2020 11:06 Ответить
А также баранов, кот считают себя народом Украины и твоя личная
показать весь комментарий
30.12.2020 11:07 Ответить
А сам Зеленський це особиста "робота" і відповідальність таких гандонів і корисних ідіотів як ти, Шабуня. Звідси наступний висновок. "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Шабуніна і і інших корисних ідіотів, які вприяли приходу до влди зеленої 3.14дарасні.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:17 Ответить
сралинистка Венедиктова сделала что-то против страны = уважаю, просто потому шо в норм. стране она бы уже..... ну, мечты, мечты кстати у Арии есть такая песня, надо посл.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:26 Ответить
ха, в два клика сразу нашел и мой "лайк" там есть
https://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278
показать весь комментарий
30.12.2020 11:28 Ответить
ШАБУНИН 👍👍👍
показать весь комментарий
30.12.2020 11:34 Ответить
Не згоден з Шабуніним, це вина не тільки сн і зе, ОПЗЖ це головні сіячі хаосу і беззаконня в Україні і про це треба говорити в першу чергу.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:44 Ответить
та уже все - система пошла вразнос. Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - гойдатимуться разом!! але є й інший бік - це значить до дна залишилося вже зовсім нічого - хдається скоро буде бум... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.12.2020 11:53 Ответить
30 лет этот шабаш. Куклы сменяют друг друга, меняют своё амплуа. А Карабасы получают свой гешефт
показать весь комментарий
30.12.2020 11:54 Ответить
так что ты про " свинарчуков" там кукарекало малоПИД,,,роское , бенино нарко-Чепушило???
показать весь комментарий
30.12.2020 12:24 Ответить
Володя, мне страшно... за тебя.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:17 Ответить
Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:31 Ответить
 
 