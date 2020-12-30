Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам в ходе опроса задавался вопрос "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом". В общем, больше всего респондентов доверяют В. Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -26,8%), В. Кличко (31,8% против 54,3%, баланс - -22,5%), Д. Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс - 7,3%), Ю. Бойко (25,8% против 50,9%, баланс - -25,1 %), В. Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс - -36,8%), С.Притуле (25,3% против 42%, баланс - -16,7%).

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент доложен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

По результатам опроса по списку А, наибольшую поддержку получил В. Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Бойко (14,7%) и П. Порошенко (13,7%) . Далее следуют В. Медведчук (8,7%), Ю.Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1% ), Д. Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В этом случае также наиболее поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), И. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь за действующего президента готовы были проголосовать 37.6%.





























С 17 по 23 декабря 2020 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.