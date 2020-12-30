Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Респондентам в ходе опроса задавался вопрос "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом". В общем, больше всего респондентов доверяют В. Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -26,8%), В. Кличко (31,8% против 54,3%, баланс - -22,5%), Д. Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс - 7,3%), Ю. Бойко (25,8% против 50,9%, баланс - -25,1 %), В. Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс - -36,8%), С.Притуле (25,3% против 42%, баланс - -16,7%).
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.
Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент доложен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.
По результатам опроса по списку А, наибольшую поддержку получил В. Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Бойко (14,7%) и П. Порошенко (13,7%) . Далее следуют В. Медведчук (8,7%), Ю.Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1% ), Д. Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.
В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В этом случае также наиболее поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), И. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.
Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь за действующего президента готовы были проголосовать 37.6%.
С 17 по 23 декабря 2020 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, -. (с)...27,% минус....т.е под плинтус)))
Вы проиграли эту войну.
У Клоуна максимум 5%. За этого скомороха нормальный человек не проголосует.
Решают СМИ.
Ещё после Майдана должна была прийти хоть какая-никакая хунта с «диктатором» лайт версии, а пришёл Пётр Алексеевич со слепым трастом и армовирой.))
Не будет дефолта. Запад перекредитует. Дестабилизация страны им ни к чему. А следующим премьером будет Тимошенко. Которая Ю.В. Есть у меня такое предположение.
---
Тимошенки давно не видно нигде. В телевизоре только её голограмму могут показать.
На счёт Тимошенко лишь предположение, вызванное определёнными тенденциями. Публичность тут не показатель. Где вы до премьерства видели Шмыгаля?)
Да, вот и посадила на Банковую клоуна. Он должен был сделать больше.
---
Извините, вашу ахинею обсуждать у меня нет никакого желания.
Но местные выборы показали всё с точностью до наоборот . У Свободы целый областной центр - Франковск мэр . У Юли в Сумах мэр . А у Бойка ниодного областного центра .
В этом разницем между выборами и заказными рейтингами олигархата .
Все эти рейтинги -- хотелки олигархата . У кого каналы , у того и заказные рейтинги !
- Разумков, стыдись, - сказал он шепотом, чтобы не разбудить умаявшегося. - Лидером общественных симпатий остается Владимир Зеленский. Твой больший уровень доверия можно объяснить всего лишь тем, что ты значительно реже президента выступаешь с непростыми предложениями.
- Это ж с какими непростыми предложениями эта зелень выступала?! - рявкнул Разумков. - Разослать волшебную новогоднюю открыточку в рамках проекта Елены Зеленской "Волшебная новогодняя открыточка"?!
- Диснейленд! - воскликнул во сне Зеленский. - Голливуд!
- Херовуд, - издевательски засмеялся Разумков. - Вова - долбо#б года. Источник: https://censor.net/ru/r3238952
Начальник Козельщинського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Володимир Зеленський звільняється з посади і планує йти на заслужений відпочинок.
Про це "Кременчуцькій газеті" повідомив начальник поліції області Іван Виговський.
"Він сам забажав піти на відпочинок. Міг би ще працювати", - сказав Виговський.
Слід зазначити, що В.Зеленський працює в органах міліції-поліції вже близько 27 років.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4 https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4