Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам в ходе опроса задавался вопрос "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом". В общем, больше всего респондентов доверяют В. Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -26,8%), В. Кличко (31,8% против 54,3%, баланс - -22,5%), Д. Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс - 7,3%), Ю. Бойко (25,8% против 50,9%, баланс - -25,1 %), В. Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс - -36,8%), С.Притуле (25,3% против 42%, баланс - -16,7%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент доложен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

По результатам опроса по списку А, наибольшую поддержку получил В. Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Бойко (14,7%) и П. Порошенко (13,7%) . Далее следуют В. Медведчук (8,7%), Ю.Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1% ), Д. Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В этом случае также наиболее поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), И. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь за действующего президента готовы были проголосовать 37.6%.

С 17 по 23 декабря 2020 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Бойко Юрий (950) Зеленский Владимир (21661) Порошенко Петр (19647) рейтинг (1645) КМИС (346)
+23
27% Все равно это еще слишком много зебилов. Нада поднять кв/час до 5 гривен, и газ сделать по 20 грн за куб. Зебилы должны страдать!!!!
30.12.2020 10:56 Ответить
+18
Його реальний рейтинг не більше 6%.
30.12.2020 10:56 Ответить
+17
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 772
30.12.2020 11:01 Ответить
27% Все равно это еще слишком много зебилов. Нада поднять кв/час до 5 гривен, и газ сделать по 20 грн за куб. Зебилы должны страдать!!!!
30.12.2020 10:56 Ответить
Зате ціну на газ і електроенергію можна ще піднімати.
30.12.2020 11:09 Ответить
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5431
30.12.2020 11:53 Ответить
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1021
30.12.2020 10:56 Ответить
Його реальний рейтинг не більше 6%.
30.12.2020 10:56 Ответить
от не умеете Вы внимательно заглавия читать ))))
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, -. (с)...27,% минус....т.е под плинтус)))
30.12.2020 11:09 Ответить
Петю по антирейтингу обошли Юля и Аваков. Но я в него верю! Он сможет быть первым.
30.12.2020 11:22 Ответить
Потому шо принципиально не платят за подобные "опросы" ...
30.12.2020 11:32 Ответить
Слов нет , ну ОТКУДА взялись 27 ,7 % дегенератов ? Это люди с отсутствием мозга ??!!!!
30.12.2020 10:59 Ответить
Чого дивуватися...
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5834
30.12.2020 11:02 Ответить
Не только 27,7%, но еще 22% откровенной ваты, надеющиеся, что и у них построят молодые, динамично развивающиеся народные республики.
30.12.2020 11:15 Ответить
Копатьковский КМИС полная заказуха. У него в квартале только может быть 27. Хотя зебилов пока еще реально много.
30.12.2020 10:59 Ответить
Разумков - следующий Президент!
30.12.2020 11:24 Ответить
Москалик, твой поезд ушёл.
Вы проиграли эту войну.
30.12.2020 11:06 Ответить
Ти вже отримав продовольчу картку, чудь?
30.12.2020 11:08 Ответить
не..)))) .ее еще заработать надо ))))
30.12.2020 11:10 Ответить
Меняй методичку,свинособака-реально,сейчас могут трындеть,то что зесрань спасут какие либо посадки,может только полный кретин
30.12.2020 11:10 Ответить
А что скажет зубожилый люд на очередное решение "суда" о ликвидации аеродрома Школьный в Одессе?
30.12.2020 11:00 Ответить
Судячи з того, що зелохів годують щотижневими рейтингами, то блазні щось затівають...
30.12.2020 11:00 Ответить
БРЕХНЯ!!!

У Клоуна максимум 5%. За этого скомороха нормальный человек не проголосует.
30.12.2020 11:01 Ответить
Не погоджуюсь, як показу практика, таких нормальних було 73%
30.12.2020 11:03 Ответить
рейтинг упал . теперь он такой
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5525
30.12.2020 11:01 Ответить
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 772
30.12.2020 11:01 Ответить
Медведчук в рейтингу!.. "я холодний, как огурєц".
30.12.2020 11:01 Ответить
Опитування провели в ОП?
30.12.2020 11:02 Ответить
Да какая разница какой рейтинг у Зе... Он уже давно политический труп... Ужасное то что люди, которые за него топили так ничего и не поняли, о чем свидетельствует рейтинг Бойко. И как бы после следующих выборов не вспоминать про Зе и не говорить: "А все таки не так уж и плохо было!" У нас люди не готовы еще голосовать, так это не процесс поставить галочку капая слюной на бюллетень а перед этим необходимо подумать..... А думать у нас отказывается большая часть населения!
30.12.2020 11:05 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
30.12.2020 11:05 Ответить
Сайт працює некоректно - міняю язык на мову і сторінка на якій був переходить на іншу.
30.12.2020 11:05 Ответить
Вот интересно, какой же он на самом деле?
30.12.2020 11:06 Ответить
Ахахах, опять бойко выводят на второе место, ничему история идиотов не учит, мертвечук продолжает заносить бабло
30.12.2020 11:06 Ответить
Тот кто закончит с вами,свинособаками -что что,а свой выбор мы отстаивать умеем,когда край)
30.12.2020 11:26 Ответить
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1453
30.12.2020 11:11 Ответить
Судя по всему народ на стороне Зеленского.
30.12.2020 11:19 Ответить
Народ никогда ничего не решает.
Решают СМИ.
30.12.2020 11:23 Ответить
СМИ ничего не решают. Решают их собственники.
30.12.2020 12:27 Ответить
Это одно и то же.
30.12.2020 12:33 Ответить
Угу,даже при дутых опросиках зекретин по 10% в пол года теряет )вам звиздец совсем не за горами,ватоноиды-покажем "кузькину мать" всему подсовковому быдлу
30.12.2020 11:24 Ответить
Ні одна попередня бандитська влада не додумалася прийняти такий "закон" на користь олігархів, який би дозволяв вимагати оплату за неіснуючу (фейкову) доставку газу тим споживачам, які з різних причин в своїх помешканнях не проживають і газом взагалі не користуються! Навіть покійникам продовжують приходити платіжки! Продажні тварюки, тільки за це обкрадання українців вас треба всіх на палю посадити і платіжками за фейкову доставку затрамбувати ваші брехливі, вонючі пащі!!! А розкрадання бюджетних коштів, а страшенна корупція, а "велике крадівництво", а шалена контрабанда на митницях, а в чиїх інтересах ви прийняли закон про ринок землі, а де обіцяний закон про референдум, а чому призупиняєте виробництво дешевої атомної електроенергії і чому у нас найвищий у світі тариф на зелену електроенергію, а чому не оподатковуєте мільярди доларів, украдених олігархами у українців і виведених у офшори? Ви думаєте, що українці настільки тупі, що не розуміють на чию користь приймаються так звані "закони"? Дякуючи корумпованій, продажній владі, мільярдери стають ще багатшими, а українці - ще біднішими! За всі свої злочини будете відповідати перед Богом і українським народом!!!
30.12.2020 11:19 Ответить
Кому нужны эти жалкие ********* для зебобы,кроме двух оставшихся зебуинов?ни в один из зерыговских опросиков не поверю,после фейкомета опы про "стройку")
30.12.2020 11:21 Ответить
Порошенко удалось, с помощью качественного пиара и узконаправленного национал-популизма, выдавить правых конкурентов и единолично овладеть умами ура-патриотичной части электората. Что позволило ему остановить электоральное падение на дне в ±15%. Проблема Зеленского в том, что у него такого дна практически не существует. Его электорат гораздо более разношёрстный. Это сыграло в плюс на выборах, но это очень осложняет процесс удержания рейтинга. Если Зеленский срочно не придумает какую нибудь свою армовиру, и не начнёт окучивать какую-то одну электоральную группу, он рискует подойти к 2024г. с рейтингом в районе статистической погрешности.
30.12.2020 11:28 Ответить
Грядущий неизбежный дефолт похоронит весь этот поганый режим.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:44 Ответить
Да нет никакого режима! Большего расп@#&ства во власти, чем сейчас, трудно себе представить.)) В этом-то и беда. Режим это когда всё отлажено и чётко работает в одном выверенном направлении. (не всегда в правильном, к сожалению)
Ещё после Майдана должна была прийти хоть какая-никакая хунта с «диктатором» лайт версии, а пришёл Пётр Алексеевич со слепым трастом и армовирой.))
Не будет дефолта. Запад перекредитует. Дестабилизация страны им ни к чему. А следующим премьером будет Тимошенко. Которая Ю.В. Есть у меня такое предположение.
30.12.2020 11:57 Ответить
Пётр Алексеевич сделал в десять раз больше чем вообще было физически возможно.
---
Тимошенки давно не видно нигде. В телевизоре только её голограмму могут показать.
30.12.2020 12:32 Ответить
Это ваша субъективная оценка. Моя- Пётр Алексеевич сделал тот минимум, который сделал бы любой президент, избранный в 2014 году. Страна нуждалась в большем. И объективную оценку он получил на выборах.
На счёт Тимошенко лишь предположение, вызванное определёнными тенденциями. Публичность тут не показатель. Где вы до премьерства видели Шмыгаля?)
30.12.2020 12:54 Ответить
"Страна нуждалась в большем."
Да, вот и посадила на Банковую клоуна. Он должен был сделать больше.
---
Извините, вашу ахинею обсуждать у меня нет никакого желания.
30.12.2020 15:14 Ответить
Сподіваюсь не підійде. До 2024 кранаїна не дотягне...
30.12.2020 12:33 Ответить
Никуда не денутся ни он, ни страна. Все с оптимизмом подойдём к 2024г.)) Но переизбраться на второй срок Зеленскому скорее всего будет весьма не просто. Если будут такие амбиции, разумеется.
30.12.2020 13:07 Ответить
Очень сомневаюсь, на правдободобность этого опроса, ладно за прошедшего остались идиоты, но за нынешнего, Это потолок.
30.12.2020 11:32 Ответить
"Правдоподобность" прямо пропорциональна денежным купюрам вложенным заказчиками данного "опроса" ... Обратите внимание , шо у Бойка и Ляшка аномальный "авторитет" на Западе ... По сути Ляшко второй на западе . А у Бойка он типа выше , чем у Тимошенко , Билецкого и Тягнибока .
Но местные выборы показали всё с точностью до наоборот . У Свободы целый областной центр - Франковск мэр . У Юли в Сумах мэр . А у Бойка ниодного областного центра .

В этом разницем между выборами и заказными рейтингами олигархата .
Все эти рейтинги -- хотелки олигархата . У кого каналы , у того и заказные рейтинги !
30.12.2020 12:01 Ответить
Но голосует народ и за кого он проголосует? Если проголосует за тех, кто был в новейшей эпохе, не знаю, как назвать.
30.12.2020 12:08 Ответить
КМИС брешет как сивый мерин.
30.12.2020 11:36 Ответить
не за марионеток голосуем а за програмы. Есть порядок действий в рамках нашей конституции про громады публичной власности, котурую у нас отжал олигархат. Створенни уже десятки громад живут по конституции. См. Рима белоцерковская г. Северодонецк. Это выход без майданов но с революцией в Украине. Все по закону и Европейской хартии самоврядування.
30.12.2020 11:51 Ответить
Оскільки правоохоронна система корумпована (особливо судді), і основна її роль полягає у "кришуванні" злочинної влади, то щоб припинити розкрадання бюджету, корупцію, контрабанду на митницях, безпідставний ріст тарифів на користь злочинних олігархів, геноцид українського народу, українці змушені будуть покладатися не на правоохоронні органи, а на власні варіанти покарання злочинців. Інакше корумпована продажна влада спільно зі злочинними олігархічними кланами ніколи не припинять обкрадання, знущання та геноцид українського народу!!!
30.12.2020 11:52 Ответить
А у кого в Украине рейтинг больше ? Сейчас после повышения тарифов рейтинг упадёт ещё а потом пара-тройка повышений зарплат и пенсий и второй президентский срок будет обеспечен ибо каких-то реальных конкурентов пока не наблюдается вообще и откуда они могут появиться непонятно.
30.12.2020 12:05 Ответить
Плохо, очень плохо. Мало упал, еще есть куда падать. Вове надо бы поднажать, найти себе еще одного такого деятеля как Татаров.
30.12.2020 12:20 Ответить
бойко следующий президент...
30.12.2020 12:21 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47071023 "Вышки Бойко" - одна из крупнейших коррупционных схем в истории Украины, разоблаченных журналистами в 2011 году. Две буровые нефтяные платформы были куплены в два раза дороже их рыночной цены. Это стоило бюджету 400 млн долларов. Схема расследуется до сих пор.
30.12.2020 12:29 Ответить
Бо не доходять руки із-за перевантаженності справами проти Порошенка, Турчинова, Парубія .
30.12.2020 16:42 Ответить
Тіпун тобі на язик, Андрій Васильович!
30.12.2020 15:41 Ответить
Хтозна, якби знову на такі граблі як у квітні 2019 року не наступили.
30.12.2020 16:37 Ответить
нуашо, зеля за три года обосрется до нуля. а следующий в рейтинге бойко. ото посмеемся...
30.12.2020 20:59 Ответить
Не факт. Всякое может случиться.
31.12.2020 17:54 Ответить
"Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС." - ещё год служения олигархам и рейтинг будет 0,7%, а это меньше чем у хитрожопого Сеньки просравшего два фронта («Фронт змін», «Народний фронт»).
30.12.2020 12:23 Ответить
Мне кажется, на самом деле больше упал.
30.12.2020 12:28 Ответить
Якщо брати до уваги похибку "плюс-мінус трамвайна зупинка", то таки так.
30.12.2020 16:39 Ответить
Все зачем-то украдкой посмотрели на Зеленского и увидели, что он уснул, свернувшись калачиком. Разумков заботливо прикрыл президента портьерой, положил ему на голову пуфик и попытался было резко навалиться на него всем телом, но его быстро отогнал Ермак.
- Разумков, стыдись, - сказал он шепотом, чтобы не разбудить умаявшегося. - Лидером общественных симпатий остается Владимир Зеленский. Твой больший уровень доверия можно объяснить всего лишь тем, что ты значительно реже президента выступаешь с непростыми предложениями.
- Это ж с какими непростыми предложениями эта зелень выступала?! - рявкнул Разумков. - Разослать волшебную новогоднюю открыточку в рамках проекта Елены Зеленской "Волшебная новогодняя открыточка"?!
- Диснейленд! - воскликнул во сне Зеленский. - Голливуд!
- Херовуд, - издевательски засмеялся Разумков. - Вова - долбо#б года. Источник: https://censor.net/ru/r3238952
30.12.2020 12:28 Ответить
Украина - страна рабов и быдла, согласно опросу. Клоуны, предатели, мародёры, воры и убийцы здесь в приоритете! Кулеба!!! - нормальные украинцы выехали!!!! И валят от вас ублюдков и этой биомассы! Двойное гражданство!... идиот.
30.12.2020 12:40 Ответить
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3823553801001914 Зеленський уже близько до етапу пізнього Ющенка - з пасікою, насмішками і 5% рейтингу
30.12.2020 12:49 Ответить
Ну что, ещё полгода плодотворной борьбы с коррупцией и безудержного экономического роста - и уже Порох будет говорить Вове "Я ваш приговор". )
30.12.2020 13:04 Ответить
https://prm.ua/volodymyr-zelenskyy-yde-u-vidstavku/ Володимир Зеленський йде у відставку )))

Начальник Козельщинського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Володимир Зеленський звільняється з посади і планує йти на заслужений відпочинок.
Про це "Кременчуцькій газеті" повідомив начальник поліції області Іван Виговський.
"Він сам забажав піти на відпочинок. Міг би ще працювати", - сказав Виговський.
Слід зазначити, що В.Зеленський працює в органах міліції-поліції вже близько 27 років.
30.12.2020 13:07 Ответить
Слуги Коломойского понимают что их время подходит к концу и начали заранее подготавливать почву для своих братушек из жопоблока, окучивать народ. Одна из видов PRтехнологий. Иначе как объяснить всю эту навалу рейтингов опросов с лидером ОПЗЖ. Среди моих родственников и знакомых нет ни одного кто голосовал или будет голосовать за это про российское овно да и вы я думаю не найдёте среди своих, а по ихнему опросу это каждый четвёртый. И вообще Порох допустил огромный минус не закрыв эти помойки типа НьюзВан 112 НАШ где КРУГЛОСУТОЧНО!!! промывают мозги украинцам. Это тоже самое если бы во время войны 1941-1945 по всему СССР крутили ГебельсTV или HitlerFM. О какой победе над ЗасРахой может идти речь с таким информ пространством.
30.12.2020 15:15 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4 https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
30.12.2020 18:36 Ответить
Как был у Зе рейтинг в 1 туре 31, так и остался.
30.12.2020 19:48 Ответить
Цей кміс пасеться за московські гроші, постійно він накручує аномально високі рейтинги 5 колоні.
30.12.2020 23:52 Ответить
 
 