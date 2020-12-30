РУС
Новости Дело замглавы ОП Татарова
9 325 20

Антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял в среду, рассмотрев заявление прокуроров в процессе об отзыве ходатайства в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

Автор: 

прокуратура (5058) Антикоррупционный суд (1259) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+31
Я правильно понял - в эпоху "какая разница" прокуроры становятся адвокатами коррупционеров топ уровня? Что там у баранов - газ на 40%, эл энергия на 60%, инвестиции бегут от бородатых нянь.. Скоро - работы нет, жрать нечего, а далее война и голодомор. И все из-за того, что уставшие от войны не могут мазать на хлеб армию, мову, томас, без виз
показать весь комментарий
30.12.2020 11:05 Ответить
+16
А теперь поинтересуйтесь сколько средств выделяется из бюджета на содержание всех этих судей, прокуроров и прочую шалупень. КПД от которых нет никакого!
показать весь комментарий
30.12.2020 11:11 Ответить
+7
А ШО так НЭЛЬЗЯ? Країна де все зеене від лайна, де немає, ні суду, ні правоохороних органів а є великий бардак, олігархи і корупція. Я думаю вже на вищу міру соціального захиту претендує не лише головна особа з офісу, ай сотня топ чиновників країни за корупцію і бездіяльність.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Свiй на 100% прокурор (c)
показать весь комментарий
30.12.2020 11:04 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 11:05 Ответить
"Формально он прав, а по сути - предатель, конечно"
показать весь комментарий
30.12.2020 11:05 Ответить
Занавес...
показать весь комментарий
30.12.2020 11:06 Ответить
Голова антикорупційного суду теж харківська.
Немає в країні спєцов-юристів окрім як з Гепаграда.

Голова антикорупційного суду https://nv.ua/ukraine/events/eks-sudya-raysuda-harkovskoy-oblasti-tanasevich-izbrana-glavoy-antikorrupcionnogo-suda-50020228.html Олена Танасевич .

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.

З 2004 по 2010 рік працювала юристом у декількох фірмах, в тому числі на підприємстві її чоловіка Енергетична альтернатива.
У серпні 2010 року стала помічницею голови Апеляційного суду Харківської області, у 2012 році - помічницею судді того ж суду.
З червня 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. З березня 2013 року по березень 2015 року була заступницею голови цього суду.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:09 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 11:11 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 11:12 Ответить
Вот и всё, а 30% избирателей всё ещё верят в Бубу, кошмар продолжается.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:16 Ответить
все куда хуже...
https://censor.net/ru/news/3239835/reyiting_partiyi_opzj_231_sn_209_es_141_batkivschina_98_radikalnaya_partiya_lyashko_61_ukrainskaya_strategiya
показать весь комментарий
30.12.2020 11:49 Ответить
З цих всіх партій законною є лише Радикальна партія Ляшка, тобто, лише його партія має право претендувати на владу оскільки лише він є українець як і члени його партії. В решті партій - лише представники політичної нації
показать весь комментарий
30.12.2020 21:06 Ответить
Тупорылые зебилы сделали это вместе. Гордитесь имбецилы...
показать весь комментарий
30.12.2020 11:28 Ответить
Гордись Петей. Напомни кого он посадил. Может ведмедчука?
Отличить явного предателя от скрытого не каждый может, так что ты тоже имбецил, правда трошки умнее зеленых. Гордись.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:00 Ответить
Дело Татарова не менее резонансное, чем Тупицкого. Вчера " зеленая" рука поднялась отстранить главу КС, а вот с Татаровым не спешит..
показать весь комментарий
30.12.2020 11:46 Ответить
здобули
показать весь комментарий
30.12.2020 11:47 Ответить
Рука руку моет, к сожалению 😧😒
показать весь комментарий
30.12.2020 11:53 Ответить
Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Все чудесится и чудесится!(Алиса в стране чудес)
показать весь комментарий
30.12.2020 11:56 Ответить
Такого нуля у власти еще не было или ошибаюсь?
показать весь комментарий
30.12.2020 19:58 Ответить
це вже перехід в мінус; тобто в те, що вже нижче нуля...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:03 Ответить
Ну і на якого біса цей суд було створювати? Щоб ще більше бандюків годувати за рахунок злиденного народу? Таки так - маємо режим стаціонарного бандита, який ще й гірший за попередній московсько-комуністичний режим.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:02 Ответить
 
 