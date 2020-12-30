РУС
Новости Коронавирус и карантин
В регионы Украины поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19 и ожидается поставка еще 1,5 млн тестов.

Об этом сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с регионами о внедрении тестирования с помощью экспресс-тестов на антиген. В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов. Ожидаем передачу от ГП МЗУ еще около1,5 млн тестов. Наша цель, чтобы мы проводили не менее 1 млн экспресс-тестирований в месяц", - сказал он.

По его словам, также обсудили процесс вакцинации от COVID-19, в частности, что вакцинация не должна останавливать рутинные программы иммунизации, и для COVID-19 должны быть дополнительно привлечены специалисты пунктов прививок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

карантин (16729) Минздрав (4912) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Нет никакого "ковида", Степанов.
И скоро твоего поганого зелёного режима не будет.
30.12.2020 11:03 Ответить
В нормальних країнах прививають повним ходом, а це зелене чмо балачками кормить
30.12.2020 11:07 Ответить
МРИЕЙ ПРИВЕЗУТ?
30.12.2020 11:08 Ответить
У меня такое ощущение, что День дурака 1 апреля 2019 года тянется до сих пор и х.з. когда он кончится.
30.12.2020 11:24 Ответить
"В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов."

Это тоже самое что один термометр на всю больницу... .
30.12.2020 12:10 Ответить
Чо без намордника, одел и бегом в койку вытряхивать ковидло из башки
30.12.2020 12:24 Ответить
 
 