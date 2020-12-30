В регионы Украины поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19 и ожидается поставка еще 1,5 млн тестов.

Об этом сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с регионами о внедрении тестирования с помощью экспресс-тестов на антиген. В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов. Ожидаем передачу от ГП МЗУ еще около1,5 млн тестов. Наша цель, чтобы мы проводили не менее 1 млн экспресс-тестирований в месяц", - сказал он.

По его словам, также обсудили процесс вакцинации от COVID-19, в частности, что вакцинация не должна останавливать рутинные программы иммунизации, и для COVID-19 должны быть дополнительно привлечены специалисты пунктов прививок.

