"Stop Татаров": активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Высшим антикоррупционным судом проходит акция с требованием справедливого рассмотрения дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 30 декабря, под зданием Высшего антикоррупционного суда, который должен был рассмотреть ходатайство об изрании меры пресечения замглавы ОП Олегу Татарову, прошла акция протеста с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова.
Митингующие овзучили в микрофон свои требования. Также они развернули белый баннер, на котором в ходе акции написали "STOP Татаров!" и зажгли файеры.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
Те же предприниматели, подумайте, кто из других людей заинтересуется вашей проблемой, если вы сами не интересуетесь проблемами других, повторяя дебильный лозунг кремлевских технологов "Мы вне политики".
Пы сы и кстати большинство в Украине мечтают сами ,как бы не работать а жить как кот в масле
ти дибіл?