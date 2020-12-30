8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная
Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим, которые на период жесткого карантина не будут работать, в 8 тысяч гривен была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявила нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная.
По словам парламентария, сумма была выбрана, исходя из возможностей.
"Мы понимали то количество средств, которое у нас может быть аккумулировано, и просчитали примерное количество субъектов предпринимательской деятельности, сфера занятости которых относится к рисковым категориям. И, собственно, было определено, что, в среднем, государство может обеспечить такое количество людей по 8 тысяч гривен. Плюс, просчет был на две недели, пока будет действовать локдаун. На этот период 8 тысяч – это достаточная поддержка", - объяснила Забуранная.
Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен.
Обещали 8т.грн. как компенсацию за то, что было.
Теперь говорят - это компенсация и за то, что будет. Оптом, так сказать.
25% ФОПов, котрые точно голосовали не за клоуна, должны получить по 80 тысяч.
Ай-я-яй, ох-ох-ох
З нами партія й Бог.
Каждый депутат получает от 10 до 12 минимумов - от 21 тысячи 20 гривен до 25 тысяч 224 гривен.
Кроме самой зарплаты, депутатам также начисляют различные надбавки - за научную степень, почетные звания, интенсивность труда и тому подобное. Надбавка за интенсивность труда может равняться окладу.
Ну и еще маленькие радости в виде "премий" в конвертах ща "правильное" кнопкодавство