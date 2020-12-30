РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 451 23

8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная

8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, -

Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим, которые на период жесткого карантина не будут работать, в 8 тысяч гривен была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявила нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная.

По словам парламентария, сумма была выбрана, исходя из возможностей.

"Мы понимали то количество средств, которое у нас может быть аккумулировано, и просчитали примерное количество субъектов предпринимательской деятельности, сфера занятости которых относится к рисковым категориям. И, собственно, было определено, что, в среднем, государство может обеспечить такое количество людей по 8 тысяч гривен. Плюс, просчет был на две недели, пока будет действовать локдаун. На этот период 8 тысяч – это достаточная поддержка", - объяснила Забуранная.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен.

Читайте: Заявки на получение карантинных 8 тыс. грн. подали 430 тысяч ФОПов и наемных работников

Автор: 

ВР (29386) карантин (16729) помощь (8062) предприниматели (1237) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+10
По меркам нардепа, конечно 8 тыс.грн. достаточная сумма - пару скромных обедов в "Велюре"....
30.12.2020 11:17 Ответить
30.12.2020 11:17 Ответить
+7
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 2316
30.12.2020 11:23 Ответить
30.12.2020 11:23 Ответить
+6
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 5482
30.12.2020 11:28 Ответить
30.12.2020 11:28 Ответить
По меркам нардепа, конечно 8 тыс.грн. достаточная сумма - пару скромных обедов в "Велюре"....
30.12.2020 11:17 Ответить
30.12.2020 11:17 Ответить
Веганских...
30.12.2020 11:31 Ответить
30.12.2020 11:31 Ответить
Там чашка чая без сахара 500...
30.12.2020 11:37 Ответить
30.12.2020 11:37 Ответить
сахарок можно и с собой принести, с термосочком)
30.12.2020 11:39 Ответить
30.12.2020 11:39 Ответить
Странные какие то возможности у государства..... Одним зарплаты по 200 грн. другим помощь по 8000... Знатоки сериала, точно все по сценарию идет?
30.12.2020 11:18 Ответить
30.12.2020 11:18 Ответить
Так секундочку, это сумма достаточная для ФОПов или сумма определяется возможностями бюджета? Это, кагбэ, две большие разницы..
30.12.2020 12:04 Ответить
30.12.2020 12:04 Ответить
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 2316
30.12.2020 11:23 Ответить
30.12.2020 11:23 Ответить
Они меня покоряют, все знают, кому сколько. Могу спросить, сколько на прокладки тратишь?Возможности позволяют? Молодцы, так по дэржавному, напишу просто коротко, типа Кобылевам возможность позволяет, а тут по 8 тыс. и вполне хватит. Не девочка, а золото.
30.12.2020 11:27 Ответить
30.12.2020 11:27 Ответить
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 5482
30.12.2020 11:28 Ответить
30.12.2020 11:28 Ответить
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5102
30.12.2020 11:30 Ответить
30.12.2020 11:30 Ответить
8 тыс. получат так-же как и аппараты ИВЛ, кислород, надбавки врачам, 4.000 баксов учителя и т.д верить этому малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату окружившему себя такими же "специалистами" как и сам себя не уважать, это 0 пустое место так-же как и его обицянки, у меня есть программа как снизить тарифы, уменьшить цену на тепло в 2 раза этот фуфломицин он загонял пол года назад, расчет на ЗЕБЕнчиков......
30.12.2020 11:30 Ответить
30.12.2020 11:30 Ответить
Це просто знущання!!! Хоч би вже мовчали і не казали дурниць. Ця "ЗЕ звєзда" точно живе у паралельній реальності і не на 8 тис. Дорвалась до корита, як і ті, які щось там рахували
30.12.2020 11:30 Ответить
30.12.2020 11:30 Ответить
Если ФОПам достаточно 8 тыс гриве, то почему же вы всё время требуете увеличения зарплаты? У вас сколько 100 или 150 тыс. гривен ?
30.12.2020 11:31 Ответить
30.12.2020 11:31 Ответить
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 161
30.12.2020 11:38 Ответить
30.12.2020 11:38 Ответить
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 1111
30.12.2020 11:39 Ответить
30.12.2020 11:39 Ответить
Подход по-нашенски.

Обещали 8т.грн. как компенсацию за то, что было.
Теперь говорят - это компенсация и за то, что будет. Оптом, так сказать.
30.12.2020 11:39 Ответить
30.12.2020 11:39 Ответить
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 2459
30.12.2020 11:42 Ответить
30.12.2020 11:42 Ответить
Срочно нужна Третьякова. Она быстро определит, кто из ФОПов является некачественным, а значит и дети у них некачественные. Таким можно не платить 8000 грн и сэкономить кучу денег, которые можно пустить на финансирование ОПы. Могу предположить, что 73% ФОПов в самом деле какие-то бракованные, потому что тоже голосовали за дурачка.
25% ФОПов, котрые точно голосовали не за клоуна, должны получить по 80 тысяч.
30.12.2020 11:40 Ответить
30.12.2020 11:40 Ответить
Цвінь-цвінь-цвінь, тьох-тьох-тьох
Ай-я-яй, ох-ох-ох
З нами партія й Бог.
30.12.2020 11:41 Ответить
30.12.2020 11:41 Ответить
8 тыс. достаточно ? Для сравнения
Каждый депутат получает от 10 до 12 минимумов - от 21 тысячи 20 гривен до 25 тысяч 224 гривен.

Кроме самой зарплаты, депутатам также начисляют различные надбавки - за научную степень, почетные звания, интенсивность труда и тому подобное. Надбавка за интенсивность труда может равняться окладу.
Ну и еще маленькие радости в виде "премий" в конвертах ща "правильное" кнопкодавство
30.12.2020 11:43 Ответить
30.12.2020 11:43 Ответить
А не ФОПам что делать? Или думаете ФОПы ето самое бедная и нещасная часть населения?
30.12.2020 11:57 Ответить
30.12.2020 11:57 Ответить
ахметов и коломойский, а петюня третий в списке на получение поддержки штанов.
30.12.2020 17:01 Ответить
30.12.2020 17:01 Ответить
Ну для нас нормально так может и вы поживете на 16 000 гр месяц так для сравнения что бы на собственной шкуре ощутить. А то привикли клоуны жировать за наши кровные
30.12.2020 17:11 Ответить
30.12.2020 17:11 Ответить
 
 