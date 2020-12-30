8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная

Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим, которые на период жесткого карантина не будут работать, в 8 тысяч гривен была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявила нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная.

По словам парламентария, сумма была выбрана, исходя из возможностей.

"Мы понимали то количество средств, которое у нас может быть аккумулировано, и просчитали примерное количество субъектов предпринимательской деятельности, сфера занятости которых относится к рисковым категориям. И, собственно, было определено, что, в среднем, государство может обеспечить такое количество людей по 8 тысяч гривен. Плюс, просчет был на две недели, пока будет действовать локдаун. На этот период 8 тысяч – это достаточная поддержка", - объяснила Забуранная.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен.

