За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 839, выявили 1 131 новый случай, - Кличко
С начала пандемии коронавирусом в столице заболели 110 139 человек.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще 1 131 больного коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 897 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года, 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 35 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус побороли 38 856 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 220, в Днепровском - 188, в Деснянском районе - 138 случаев.
Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) Національної академії наук України розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 (коронавірусу) та штамів А і В вірусу грипу.
Тривалість проведення тесту складає близько 6 годин.
З огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.
«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров'я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом. Тим часом вчені нашого Інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п'яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору»,- розповів директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
Зазначимо, у січні 2020 року Інститут молекулярної біології та генетики першим в Україні розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу. Цю роботу було здійснено на замовлення РНБО України. Першого в нашій країні хворого на ковід - у Чернівцях - виявили на початку березня завдяки тестам ІМБіГ. Відтак ІМБіГ передав 600 тест-реакцій в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-vcheni-rozrobyly-kombinovanyj-plr-test/
