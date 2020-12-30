За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 839, выявили 1 131 новый случай, - Кличко

С начала пандемии коронавирусом в столице заболели 110 139 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 1 131 больного коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 897 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года, 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 35 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус побороли 38 856 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 220, в Днепровском - 188, в Деснянском районе - 138 случаев.

