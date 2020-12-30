Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы
Второй раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда начнется в январе 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.
"В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 годов", - сказал Марченко.
По его словам, срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, а по ее завершении можно будет понимать, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украина в дальнейшем.
"Первый транш на 2,1 млрд долл. мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по 700 млн долл. В этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 млн долл., которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - пояснил министр.
Он отметил, что кредитные средства МВФ Украине нужны, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. И нашей стране важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения.
Марченко напомнил, что Украина выполнила все маркеры, которые касались правительственных мероприятий. В частности, это - рыночное тарифообразование, урегулирование проблемных кредитов государственных банков, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января, по словам главы Минфина, эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц.
"Есть и мероприятия по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают на реализации именно этих мероприятий", - добавил Марченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕ не даст посадить Татарова и Венедиктову. Потому что тогда присесть должент будет и сам ЗЕ.
Шмыгаль сказал, что МВФ требует повышения цен для населения на всё и вся.
Желтыми листами
Плакала осина
Красными слезами
Головна умова ефективної роботи антикорупційної інфрастуктури, яка була створена за каденції п'ятого Президента, - її незалежність. Про це Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю на «5 каналі». Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що намагання нинішньої влади підім'яти під себе правоохоронні органи руйнує довіру міжнародних партнерів України.
«Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. І команда з МВФ, і команда з Європейського Союзу, і команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроекти», - нагадав Порошенко.
«В чому цінність цих законопроектів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
Він подякував послам Великої сімки та Європейського Союзу за підтримку цього законопроекту.
«На сьогоднішній день ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі «стовідсотково своїх людей». І в такий спосіб позбавити судову гілку влади - принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду -незалежності», - вважає Порошенко.
П'ятий Президент переконаний, що треба припинити атаку, яку чинить Офіс Зеленського на НАБУ та САП: «зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татарова. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він навпаки бере його під свій захист», - говорить Порошенко.
«Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів - їх уже багато від фракції «Слуга народу». Хабарі, які вимірюються мільйонами», - наголошує Петро Порошенко.
«Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?», - зазначає лідер опозиції.
«Дуже важко завойовувати довіру з боку наших партнерів. А це для нас є абсолютно необхідний фактор. Бо ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра», - резюмує п'ятий Президент.