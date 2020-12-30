Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

Второй раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда начнется в январе 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 годов", - сказал Марченко.

По его словам, срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, а по ее завершении можно будет понимать, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украина в дальнейшем.

"Первый транш на 2,1 млрд долл. мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по 700 млн долл. В этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 млн долл., которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - пояснил министр.

Читайте также: Все запланированные встречи в рамках работы миссии МВФ в Украине прошли хорошо, - Рашкован

Он отметил, что кредитные средства МВФ Украине нужны, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. И нашей стране важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения.

Марченко напомнил, что Украина выполнила все маркеры, которые касались правительственных мероприятий. В частности, это - рыночное тарифообразование, урегулирование проблемных кредитов государственных банков, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января, по словам главы Минфина, эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц.

"Есть и мероприятия по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают на реализации именно этих мероприятий", - добавил Марченко.