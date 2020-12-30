Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЕС" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На данный момент преодолеть проходной барьер на выборах в Раду имеют шансы шесть партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. Респондентам показалась карта со списком партий, и респонденты должны были выбрать один ответ. Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%) и "Батькивщина"(9,8%). Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%). Другие партии имеют низкую поддержку", - говорится в результатах опроса.

С 17 по 23 декабря 2020 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.