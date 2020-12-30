РУС
Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЕС" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На данный момент преодолеть проходной барьер на выборах в Раду имеют шансы шесть партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. Респондентам показалась карта со списком партий, и респонденты должны были выбрать один ответ. Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%) и "Батькивщина"(9,8%). Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%). Другие партии имеют низкую поддержку", - говорится в результатах опроса.

Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЕС - 14,1%, Батькивщина - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС 01
Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЕС - 14,1%, Батькивщина - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЕС - 14,1%, Батькивщина - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС 03
Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЕС - 14,1%, Батькивщина - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС 04

С 17 по 23 декабря 2020 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

рейтинг КМИС Батькивщина Радикальная партия Слуга народа Европейская Солидарность Оппозиционная платформа - За жизнь
+22
дети телевизора , голосуют за кацапское ярмо ...ню ню
показать весь комментарий
30.12.2020 11:46 Ответить
+18
начинается продолжается зомбирование телепузиков и лохтората
показать весь комментарий
30.12.2020 11:52 Ответить
+18
ну зебил же как-то проскочил с помощью рейтингов и говна которое лилось на Пороха с канала Г+Г, когда он как гнусавый гном в новогоднюю ночь вылез из-за шторки, или забылось уже?)
показать весь комментарий
30.12.2020 11:54 Ответить
ОПЗЖ скучает по зарплате в виде водки небось. Учителя 90х получили зп.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:35 Ответить
Ці цифри для лохів, бо як може триматися рейтінг зеленої влади, яка повисила ціни на всі продукти харчування, послуги і веде країну в малоросію. Наш нарід любить халяві і надурняк.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:54 Ответить
В античные времена рабы не зря не имели права голоса...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:40 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 17:04 Ответить
Недаремно Метвречук купив у Бені частку Г+Г! Журнашлюги свою роботу добре знають, он як куму Пуйла рейтин підняли. От тільки як скоро вони в теретє будуть вибачення в народу просити? А просили вже двічі у 2004 і у 2006.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
якщо попереду жопоблок- то нехай вже будуть рукожопі слуги
показать весь комментарий
30.12.2020 18:30 Ответить
В стране, где большинство проживает украинцев, лидирует проросийская партия финансируемая убийцей украинцев ввз, как такое может быть - да легко - украинцам похрен их страна, конченные суки. Я б на месте Пороха просто свалил бы в нормальную европейскую страну, и пусть трахают их кацапы.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:33 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4 https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показать весь комментарий
30.12.2020 18:35 Ответить
С такими избирателями нет будущего у этой страны.Четверть-сепары,четверть-упоротые долбойобы.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
Ты себя дистанцируешь от Украины?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:52 Ответить
"Сила и честь" это конкуренты "ОПЗЖ".
показать весь комментарий
30.12.2020 23:52 Ответить
Страница 3 из 3
 
 