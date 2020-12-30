В Украине может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком, - языковой омбудсмен Креминь

В перспективе в Украине может появиться добровольный экзамен на уровень владения государственным языком.

Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня есть два уровня экзаменов на владение государственным языком: внешнее независимое оценивание для выпускников общего среднего образования и для тех, кто будет претендовать на должности в органы государственной власти. В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком", - сказал Креминь.

По словам омбудсмена, в таком случае, или местные власти, или центральная власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня языковых компетенций.

"Здесь нам как раз нужна Государственная программа содействия освоения государственным и курсы по бесплатному изучению государственного языка. То есть, если мы требуем что-то от людей, то сначала нужно создать для них условия", - добавил он.

Что касается экзамена на уровень владение госязыком для претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, норма о котором вступит в силу 16 июля 2021 года, то Креминь отметил, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка делает все от нее зависящее для своевременного начала таких экзаменов.

"Действие сертификата на уровень владения языком установленного образца будет бессрочным, но если претендент с первого раза не сдаст экзамен, у него будет время подготовиться и пересдать. Кроме того, эти сертификаты будут иметь различные уровни сложности в зависимости от должности, на которую претендует соискатель. А это - категории А, В, С. Если мы говорим о ТОП-чиновниках уровня президента, премьер-министра, министров, генерального прокурора, то сдача сертификата на уровень владения является обязательной. Такие нормы закона", - добавил уполномоченный.

