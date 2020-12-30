РУС
В Украине может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком, - языковой омбудсмен Креминь

В перспективе в Украине может появиться добровольный экзамен на уровень владения государственным языком.

Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня есть два уровня экзаменов на владение государственным языком: внешнее независимое оценивание для выпускников общего среднего образования и для тех, кто будет претендовать на должности в органы государственной власти. В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком", - сказал Креминь.

По словам омбудсмена, в таком случае, или местные власти, или центральная власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня языковых компетенций.

"Здесь нам как раз нужна Государственная программа содействия освоения государственным и курсы по бесплатному изучению государственного языка. То есть, если мы требуем что-то от людей, то сначала нужно создать для них условия", - добавил он.

Что касается экзамена на уровень владение госязыком для претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, норма о котором вступит в силу 16 июля 2021 года, то Креминь отметил, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка делает все от нее зависящее для своевременного начала таких экзаменов.

"Действие сертификата на уровень владения языком установленного образца будет бессрочным, но если претендент с первого раза не сдаст экзамен, у него будет время подготовиться и пересдать. Кроме того, эти сертификаты будут иметь различные уровни сложности в зависимости от должности, на которую претендует соискатель. А это - категории А, В, С. Если мы говорим о ТОП-чиновниках уровня президента, премьер-министра, министров, генерального прокурора, то сдача сертификата на уровень владения является обязательной. Такие нормы закона", - добавил уполномоченный.

+10
30.12.2020 12:04 Ответить
+6
Треба карати за порушення мовного закона ,як за злочин проти держави,її суверенитета та соборності !!))
30.12.2020 12:06 Ответить
+5
вибачаюся.. виправлення - вже не по черзі, а усі разом її натягують - скоро лусне...
30.12.2020 12:07 Ответить
30.12.2020 12:04 Ответить
Я за - так потрібно і зараз, а ще ввести УСІ розрахунки платіжними картками...
30.12.2020 12:33 Ответить
Саме головне - щоб в нас з'явився презідент, а не маріонетка, яку по черзі натягують на руку олігархи та вертять нею як хотять за для своїх власних інтересів та власного збагачення...
30.12.2020 12:05 Ответить
вибачаюся.. виправлення - вже не по черзі, а усі разом її натягують - скоро лусне...
30.12.2020 12:07 Ответить
Віслючок,це лише інструмент,засіб для приведення до влади реальних реваншистів "Русского мира2 ,зажопінців !!)))
30.12.2020 12:10 Ответить
В Україні триває лялькова вистава кремлівського балагана ,за кремлівським сценарієм та режисурою!!)))
30.12.2020 12:08 Ответить
Ти точно впевнений що натягують саме на руку?
30.12.2020 12:31 Ответить
Треба карати за порушення мовного закона ,як за злочин проти держави,її суверенитета та соборності !!))
30.12.2020 12:06 Ответить
Страны Балтии знаете? Помните, как они языковой вопрос решили?Сделайте так же. Все рюзьгечелюстные сразу выйдут в осадок.
Я й сам росіською зловживаю, винен, немає на мене "язикавова патруля Правава сєктара". Але державну знаю досконало. Живеш в Україні - будь ласкавий, вивчи мову. Можеш докупи ще й англійську вивчити.
30.12.2020 12:10 Ответить
Навіть суахілі ніхто не забороняє !! Вимога лише одна дотримуватись вимог чинного законодавства !! А порушив ,то відповідай ,але покорання має бути жорсткіше і контроль за дотриманням щільнішим !!))
30.12.2020 12:13 Ответить
в мене останнім часом багато помилок - адже додав ще 2 мови - польську та іспанську. тепер трохи плутаюся, та коментарі вже не відредагуєш...
30.12.2020 12:14 Ответить
Практика, брате! Вона все вирівняє. Головне, що є бажання. Мови - це дуже добре. Мудра людина сказала: ми проживаємо стільки життів, скільки мов знаємо. Успіхів!
30.12.2020 12:34 Ответить
Здається, це був Гьоте. І він казав - скільки знаєш мов,стільки раз ти людина.
30.12.2020 12:56 Ответить
Нарешті, робіть!
30.12.2020 12:11 Ответить
Навіть не уявляю який войдот здіметься після 16 січня ,про "ущемленее русскоязичного населения" !!))
30.12.2020 12:15 Ответить
Пропоную головним екзаменатором призначити Кілю Азірова.
30.12.2020 12:16 Ответить
Знанинийлінгвіст та поліглот !!!))))
30.12.2020 12:20 Ответить
пиліглот
30.12.2020 12:52 Ответить
Чудіва ідія! Підтрімую!
30.12.2020 12:35 Ответить
Что характерно коментаторов мало ! Корпоративные пиянки их к себе прибрали...
30.12.2020 12:18 Ответить
Не говоріть, а розмовляйте. (Напис на плакаті)
30.12.2020 12:27 Ответить
Пластиліновий кремінь.
30.12.2020 12:37 Ответить
Російська потрібно вичавлювати з суспільного простору. За російське слово в ефірі позбавляти ліцензії і закривати канал. А ЗНО для підлітків це не рівень для держслужбовця! Має бути державний екзамен на володіння українською та англійською - недолугі і тупі політпризначенці - мрія *****. Геть недоумків!
30.12.2020 12:39 Ответить
Зебіл не проходив екзамен на знання української мови. а президентом став. Сюр.
30.12.2020 12:52 Ответить
Ну нє, перейти з вуличної фєні на українську - це подвиг. Хоча воно з якимсь арабським акцентом, але то нічо...
30.12.2020 13:02 Ответить
Віслючок Оманський,то відповідно акцент -оманський !!)))
30.12.2020 13:30 Ответить
следующий шаг - введение статуса "негражданина Украины" с соответствующим паспортом
30.12.2020 13:11 Ответить
этого не будет никогда.
30.12.2020 13:58 Ответить
так говорил кремль - прибалтам в 91 году ))
30.12.2020 13:59 Ответить
это был момент - тогда появился исторический шанс. В Украине момент был упущен.
30.12.2020 15:23 Ответить
в Україні має діяти закон ,згідно якого без здачі екзамену з української мови ,та української історії ,ніхто не має права бути обраним,а чи то працювати в органах влади України
30.12.2020 13:14 Ответить
цього замало; до влади і обрання можна допускати лише українців; інші можуть жити в Україні, але не бути у владі
30.12.2020 13:45 Ответить
Що таке держмова? Це якою мовою??
30.12.2020 13:44 Ответить
Что бы вытеснить русский, его нужно заменить!
Давайте заменим на английский. В школе все изучают, в институтах тоже.
Не брать на госдолжности и не подтверждать в ЦИК всех, не владеющих свободно английским.
30.12.2020 14:03 Ответить
добровільно це добре. а також примусово для держслужбовців і при отриманні громадянства
30.12.2020 18:22 Ответить
 
 