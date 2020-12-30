В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав МИД Люблинского треугольника, - Кулеба

В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хотя министры не встречались и не было каких-то ярких медиаповодов, чтобы освещать Люблинский треугольник, уверяю вас, что координаторы, которых мы назначили, нарабатывали в течение этого времени повестку дня и стратегию Люблинского треугольника, вели эту плановую работу и с начала года мы вернемся к созданию для вас, журналистов, красивого медиаповода еще раз рассказать о Люблинском треугольнике... Это будет встреча министров в Киеве. Именно о ней мы договорились осенью этого года", - сказал Кулеба в интервью "ТСН", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД указал, что министры уже выйдут на перечень ключевых направлений, по которым государства Люблинского треугольника договорятся взаимодействовать и реализовывать совместные проекты.

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина в июле 2020 года основали формат "Люблинский треугольник".