РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11498 посетителей онлайн
Новости
625 7

В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав МИД Люблинского треугольника, - Кулеба

В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав МИД Люблинского треугольника, - Кулеба

В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хотя министры не встречались и не было каких-то ярких медиаповодов, чтобы освещать Люблинский треугольник, уверяю вас, что координаторы, которых мы назначили, нарабатывали в течение этого времени повестку дня и стратегию Люблинского треугольника, вели эту плановую работу и с начала года мы вернемся к созданию для вас, журналистов, красивого медиаповода еще раз рассказать о Люблинском треугольнике... Это будет встреча министров в Киеве. Именно о ней мы договорились осенью этого года", - сказал Кулеба в интервью "ТСН", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД указал, что министры уже выйдут на перечень ключевых направлений, по которым государства Люблинского треугольника договорятся взаимодействовать и реализовывать совместные проекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина в июле 2020 года основали формат "Люблинский треугольник".

Автор: 

дипломатия (1471) Литва (2565) Польша (8614) Кулеба Дмитрий (2881) Люблинский треугольник (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перший раз чує про таке... Конгеніальні ідеї Кулеби чи завгоспа Єрмака?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:24 Ответить
Чергове ППР-Позвіздім ,Позвіздім та Розійдемось !!!))
показать весь комментарий
30.12.2020 12:24 Ответить
відроджуйся, Жечь Посполита!
показать весь комментарий
30.12.2020 12:27 Ответить
Йой, най буде!
Только вместо бубочки надо кого-то поумнее послать, только чтобы ЗА Украину был. Может, Зеркаль?
А бубочка спасает рядового татарова, не мешайте.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:28 Ответить
Вы Вову прокапайте за неделю, и попросите меньше говорить а лучше пусть молчит... Как в "Иван Васильевич меняет профессию" обмотайте ему голову и скажите что флюс. А то и так его никто не приглашает, только по областям ездит. И обязательно Мендель закройте в кладовке и интернет ей отключите а то опять опозоритесь.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:29 Ответить
Хорошо хоть не Бермудского)))
показать весь комментарий
30.12.2020 12:40 Ответить
Кулєба, санкції проти луки, що ввели Литва та Польща підтримаєш?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:55 Ответить
 
 