КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке ВСУ в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.

Согласно контракту в ВСУ поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.

Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" был принят 23 августа 2020 года.