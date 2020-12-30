КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"
"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке ВСУ в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.
Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.
Согласно контракту в ВСУ поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.
"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.
Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".
На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" был принят 23 августа 2020 года.
Пару фоток з акцій "дожиму" можна?
Планова робота діючої влади ( так, з усіма її плюсами і мінусами).
А ви свою "дожимающую общєствєнность" навчіть не користуватися владою за для власного збагачення.
ЗДОРОВ"Я, СИЛ ТА НАСНАГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ ІНЖЕНЕРАМ !В НОВОМУ РОЦІ !!!
,,ПУТИНСКИЙ АГЕНТ" РАБОТАЕТ. 😆😅🤣😂😝
Хотя о чём это я...
Яким чином контракт укладено - як з «Антоновим»??? Теж повинні брати кредит та на свій кошт будувати???