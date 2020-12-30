РУС
КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

КБ

"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке ВСУ в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Согласно контракту в ВСУ поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.

Читайте также: Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" был принят 23 августа 2020 года.

+12
Cупер ! Молодці !
ЗДОРОВ"Я, СИЛ ТА НАСНАГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ ІНЖЕНЕРАМ !В НОВОМУ РОЦІ !!!
30.12.2020 12:58 Ответить
+10
Дожала таки общественность. Ну хоть так.
30.12.2020 12:31 Ответить
+8
Отличная новость ! Так держать
30.12.2020 12:48 Ответить
Дожала таки общественность. Ну хоть так.
30.12.2020 12:31 Ответить
а ви з "общєствєнності"?
Пару фоток з акцій "дожиму" можна?
Планова робота діючої влади ( так, з усіма її плюсами і мінусами).
А ви свою "дожимающую общєствєнность" навчіть не користуватися владою за для власного збагачення.
30.12.2020 13:12 Ответить
Откуда столько агрессии? Это что то личное? Или просто работа такая?
30.12.2020 19:45 Ответить
Если дожала, как вы говорите, общественность, то это тоже хорошо. Нам нужно , используя все инструменты, двигаться вперёд
30.12.2020 13:25 Ответить
Поки не буде Нептуну у військах це все туфта. Зьозіки з єрмаками знайдуть способи не виконати ДОЗ.
30.12.2020 13:37 Ответить
Ну да дерьмометы местные победили?
30.12.2020 14:32 Ответить
КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1044
30.12.2020 12:32 Ответить
Ну хоть не меморандум.
30.12.2020 12:33 Ответить
Похоже правда. Только вы поинтересуйтесь когда был сделан заказ и все станет на свои места. Но поехать и перерезать ленточку это не помешает
30.12.2020 12:37 Ответить
1 апреля?
30.12.2020 14:37 Ответить
Контракт не мог быть подписан пока ВР не утвердила бюджет на 2021г. Нельзя было подписывать не зная сколько будет денег на "Государственный оборонный заказ"
30.12.2020 15:08 Ответить
"Не верю!" (с)
30.12.2020 12:47 Ответить
Отличная новость ! Так держать
30.12.2020 12:48 Ответить
Або щось в лісі здохло, або Зєля просто сциканув.
30.12.2020 12:57 Ответить
Cупер ! Молодці !
ЗДОРОВ"Я, СИЛ ТА НАСНАГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ ІНЖЕНЕРАМ !В НОВОМУ РОЦІ !!!
30.12.2020 12:58 Ответить
а я так хотів "познущатись" над одним лисим чиновником (тим що починав спір з бутусом), що нептун НЕ буде поставлено до кінця цього року... Невже мені обломалось??? Ну тепер будемо дивитись, як цей контракт будуть виконувати!
30.12.2020 13:00 Ответить
так він і не буде поставлений. тому що це на 2021 рік програма.
30.12.2020 13:01 Ответить
За "Нептуном" вже шикується черга іноземних армій: першим імпортером РК-360МЦ стане Індонезія - СЗТФ "Прогрес" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/za_neptunom_vzhe_shikujetsja_cherga_inozemnih_armij_pershim_importerom_rk_360mts_stane_indonezija_sztf_progres-2415.html
30.12.2020 13:01 Ответить
Шоб було.
30.12.2020 13:20 Ответить
Згідно вашої логіки нам взагалі армія не потрібна, ми хіба з кимось воюємо?
30.12.2020 15:32 Ответить
А мне интересно шасси ЗРК. Краз обанкротился , Богдан на грани, скорее всего будут чешские татры, там откат хороший.
30.12.2020 13:20 Ответить
А причем тут вообще ЗРК ?
30.12.2020 13:48 Ответить
РК
30.12.2020 14:00 Ответить
Хоть что-то сделали. Хотя договор договором его еще ж надо выполнить
30.12.2020 13:21 Ответить
"заключили контракт" и "Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа" вы умеете читать и хоть немного думать? это уже в бюджете и финансируется МинФином. Вы понимаете что это значит?
30.12.2020 14:51 Ответить
да, в бюджете стоит цифра - но это не деньги на счету предприятия. Можно не дофинансировать на 10%, 20%, 80%. Цыплят по осени считают. Заключить контракт не значит его исполнить. Вот у "зеленых енергетиков" тоже контракт и что? Вроде будет международный арбитраж
30.12.2020 15:19 Ответить
Короче, кругом сплошная зрада, да?
30.12.2020 17:52 Ответить
Не зрада а осторожный оптимизм
31.12.2020 00:13 Ответить
Украина заказывает впервые за 30 лет три самолета у Антонова , где размещает гос заказ, восстановил работу Николаевский судостроительный завод, который тоже получает госзаказы, Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в целях наращивания потенциала ВМФ ВСУ, Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО- бубочка продолжает 'сливать' Украину
30.12.2020 13:22 Ответить
ЭТО УСЁ ,,ПРЕДАТЕЛЬ" ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПОЛНЯЕТ ХОТЕЛКИ КРЕМЛЯ. 😆😅🤣😂😝

,,ПУТИНСКИЙ АГЕНТ" РАБОТАЕТ. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 13:27 Ответить
Отвечу как житель Николаева, судостроительный завод как стоял так и продолжает стоять изредка перебиваясь ремонтом катеров, буксиров. Один старый крейсер Украина, который стоит у причальной стенки накапливает долги как весь вместе взятый вышеуказанный ремонт.
30.12.2020 14:04 Ответить
Что крейсер то же Зе туда поставил? от предатель!
30.12.2020 14:53 Ответить
Какие самолеты заказывает? Там всего лишь "МЕМОРАНДУМ", коих было за последние пару лет штук семь, как с иностранцами, так и с нашим МВД, но ни одного самолёта так и не заказали. Так что успокойся, зеленоголовое, ни о каком заказе пока речь не идет.
30.12.2020 15:36 Ответить
Ещё про ковидный фонд не написал и 'паганые' дороги, а так 'молодец' , попытка обгадить нормальные инициативы государства , хоть и неудачная, но была
30.12.2020 15:44 Ответить
Три новых транспортника, для ЗСУ.
30.12.2020 17:17 Ответить
Очередной меморандум от договора можешь отличить?
30.12.2020 18:14 Ответить
А як щодо самих ракет, вони Є в держзамовленні?
30.12.2020 14:05 Ответить
Да у "Артема" https://www.ukrmilitary.com/2020/12/80_29.html
30.12.2020 14:58 Ответить
Нет, блин, только шасси к машинам!
30.12.2020 17:54 Ответить
Хто ж знає , буває , забувають, як от "Вільхи" з "Вербами"
30.12.2020 18:07 Ответить
Це *** перемога чи ще ні? Замість Нептунів у повітрі,спрямованих на кацапів в Криму,Донбасі,та смикнувшихся кацапів на їхній терріторії,отримали лише підпис домови про намір виробництва.
30.12.2020 15:00 Ответить
Дякую, ну, хоч так, а щодо "Верби" і "Вільхи" тиша? Плять, у цієї смердючої маладої , зєльоної порослі все треба зубами вигризати. Ідіоти.
30.12.2020 15:48 Ответить
СОТНИ, ТЫСЯЧИ, СОТНИ ТЫСЯЧ РАКЕТ ...!!!!!!!!)))))))))))))))
30.12.2020 16:42 Ответить
Скільки комплексів???
Яким чином контракт укладено - як з «Антоновим»??? Теж повинні брати кредит та на свій кошт будувати???
30.12.2020 17:15 Ответить
Отакої! Так Сцикун в минулому році, у жовтні на виставці "Зброя і безпека" прийхав спеціально сфоткатись і заявити, що в цьому (у 2019 році) підпишуть контракт і в 2020 будуть в ЗСУ "Нептуни". Рік пройшов тільки контракт підписали? З двох одне, або Сцикун - брехло, або пошуткував і українців вчергове наї---в.
30.12.2020 17:36 Ответить
Та ото ж
30.12.2020 18:08 Ответить
А хто і скільки буде КБ "Луч" платити ? Чи може як з літаками підприємства "Антонов" - ви робіть в борг, а Держава заплатить пізніше, якщо гроші будуть... Хоча сама новина не може не радувати !
30.12.2020 18:33 Ответить
Заключить контракт и профинансировать его ---это две большие разницы!
31.12.2020 01:37 Ответить
 
 