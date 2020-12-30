Новое оружие против беспилотников и снайперов украинские военные до конца года не получат, - Хомчак
Анонсированное в декабре радиоэлектронное оружие для борьбы с вражескими дронами к украинским военным в конце 2020 года уже не поступит.
Об этом в интервью Обозреватель сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.
Затягивание сроков поставки нового оружия он объяснил новой процедурой закупки – через открытую площадку НАТО, а именно бюрократическими вопросами, возникшими в связи с этим (оформление соответствующих разрешений, документов и прочего).
Хомчак уточнил, что речь идет о литовском оружии.
"Договор подписан, оплата прошла, и думаю, что за несколько месяцев мы все получим", – пояснил он.
Также военные не получат и антиснайперские комплексы, поскольку украинские производители не успели в указанные сроки. При этом приобретенные такие же комплексы несколько лет назад у иностранных производителей пришли вовремя, заметил Хомчак.
Хотя иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
но если локдаун, то конечно, нужен перерыв для оружия
там местное шампанское, артемовское...зачем завозить, нужно захватить
- 3000 метров!
Замечать только у нынешнего и в упор не видеть у прошлого, это знаете ли, наводит на мысль о нездоровом уме!
Риторическим назывется вопрос, не треьующий ответа.
Окрім ганьби.
иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
Набалакав?
Источникк: https://censor.net/ru/n3239849
А чего стоит его пассаж что антиснайперское оружие лежит в ящиках?
Пусть для полноты картины еще добавит, что патроны солдатам на передке не выдают, чтобы не дай дог тишины не нарушили. Картина маслом.