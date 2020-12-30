Новое оружие против беспилотников и снайперов украинские военные до конца года не получат, - Хомчак

Анонсированное в декабре радиоэлектронное оружие для борьбы с вражескими дронами к украинским военным в конце 2020 года уже не поступит.

Об этом в интервью Обозреватель сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Затягивание сроков поставки нового оружия он объяснил новой процедурой закупки – через открытую площадку НАТО, а именно бюрократическими вопросами, возникшими в связи с этим (оформление соответствующих разрешений, документов и прочего).

Хомчак уточнил, что речь идет о литовском оружии.

"Договор подписан, оплата прошла, и думаю, что за несколько месяцев мы все получим", – пояснил он.

Также военные не получат и антиснайперские комплексы, поскольку украинские производители не успели в указанные сроки. При этом приобретенные такие же комплексы несколько лет назад у иностранных производителей пришли вовремя, заметил Хомчак.

Хотя иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".