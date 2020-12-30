РУС
Новости
9 277 58

Новое оружие против беспилотников и снайперов украинские военные до конца года не получат, - Хомчак

Анонсированное в декабре радиоэлектронное оружие для борьбы с вражескими дронами к украинским военным в конце 2020 года уже не поступит.

Об этом в интервью Обозреватель сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Затягивание сроков поставки нового оружия он объяснил новой процедурой закупки – через открытую площадку НАТО, а именно бюрократическими вопросами, возникшими в связи с этим (оформление соответствующих разрешений, документов и прочего).

Хомчак уточнил, что речь идет о литовском оружии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак

"Договор подписан, оплата прошла, и думаю, что за несколько месяцев мы все получим", – пояснил он.

Также военные не получат и антиснайперские комплексы, поскольку украинские производители не успели в указанные сроки. При этом приобретенные такие же комплексы несколько лет назад у иностранных производителей пришли вовремя, заметил Хомчак.

Хотя иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".

Автор: 

беспилотник (4119) Литва (2565) НАТО (10256) оборона (5268) оружие (10405) снайперы (490) Хомчак Руслан (250)
Топ комментарии
+11
По ходу деньги на закупку ушли на зарплаты прокурорам....
30.12.2020 12:35 Ответить
+7
Сори конечно, но чем больше Хомчак открывает свой рот, тем больше сомнений в его адекватности и вообще дееспособности
30.12.2020 12:39 Ответить
+6
От же ж гнида...
30.12.2020 12:37 Ответить
По ходу деньги на закупку ушли на зарплаты прокурорам....
30.12.2020 12:35 Ответить
От же ж гнида...
30.12.2020 12:37 Ответить
Сори конечно, но чем больше Хомчак открывает свой рот, тем больше сомнений в его адекватности и вообще дееспособности
30.12.2020 12:39 Ответить
+++
30.12.2020 13:25 Ответить
За сутки могут не успеть? А шо случилось?
30.12.2020 12:42 Ответить
если пару-тройку дней не хватило, то могут и по старому календарю, до 14-го...
но если локдаун, то конечно, нужен перерыв для оружия
30.12.2020 12:54 Ответить
Намекаешь, что на фронте тоже все уже нарядили ёлочки, завезли шампанское и приготовились соблюдать локдаун? "Война-войной, а обед по расписанию"?
30.12.2020 12:57 Ответить
и не думал, что и такой вывод можно сделать...
там местное шампанское, артемовское...зачем завозить, нужно захватить
30.12.2020 13:14 Ответить
Бахмут захватить? А с ним что случилось?
30.12.2020 13:20 Ответить
вино газированное
30.12.2020 13:25 Ответить
Так оно ж вроде не оккупировано.
30.12.2020 13:30 Ответить
сначала купаж, а потом газировать
30.12.2020 13:32 Ответить
"Аполитично рассуждаешь! Клянусь, честное слово." (с)

Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4830
30.12.2020 13:39 Ответить
ну, так потреблял еще кавказ, агдам и даляр...если в курсе, конечно
30.12.2020 13:45 Ответить
Блін! Ну два брата-акробата! Порося джавеліни пририв на складах, доки не "прокиснуть", а блазень туди ж пририв іноземні антиснайперські комплекси. Гроші витратили, вважай ні на що.
30.12.2020 12:47 Ответить
Джевелины давались с тем условием, чтоб не попали в зону боевых действий, а исключительно как сдерживающий фактор на случай открытой агрессии парашки и "танковых клиньев". Если бы это условие было нарушено, Джевелины бы сразу уехали назад. Кроме того, ты слабо себе представляешь назначение Джевелинов с их дальностью до 2 км.
30.12.2020 12:55 Ответить
Посмотри ТТД "Джавелинов". Эффективная поражающая дальность стрельбы
- 3000 метров!
30.12.2020 14:03 Ответить
2500 со всеми натяжками. Т.е. в реале хорошо, если 2000. Но это вполне в рамках сценариев его применения.
30.12.2020 14:13 Ответить
Знаток назначения джавелинов, ти зрозумів, що я написав ? Нахрін вони НА СКЛАДАХ , коли ординці на БТР і танках, майже прямою наводкою обстрілювали наших воїнів? І скільки їх було закуплено? Думаєш, вистачило б зупинити "танковиє клинья"? В мене вже є сумніви, що вони ще можуть щось там зупинити. Витратили "баблоси", а сенс? Щоб на складах гнили, або з черговим складом - в повітря?
30.12.2020 14:40 Ответить
А вот у Трампа спроси - зачем они на складах. Такое условие. Вынесешь, и поедут они назад.
30.12.2020 14:41 Ответить
Та ото ж. Може краще було б у турків "в тіхаря" подібні штуки закупити. Дальність правда - 2000м, та провчити свино-собак, коли вони починали "борзеть", вистачило б. Хотілось би, щоб наш нинішній "верховний..." зрозумів, що за вікном не 1914 рік, а 2020-й і що нині мобілізація ВСІХ і чоловіків і жінок і котів і собак від час нападу орди, окрім великих втрат ні до чого доброго не призведе. Тільки ******* технології і зброя, а не "трьохлінійки" та "максими". Доля наша така, маючи сусідом кацапо-орду, завжди маємо бути готовими до війни.
30.12.2020 15:18 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2586 /// https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : 37 ПУ и 210 ракет. Поставлено весной 2018 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-ukraina-142 [133] https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-143 [134] В 2019 году заключен новый контракт на поставку второй партии ракетных комплексов.https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-144 [135] В июне 2020 года посольство США в Киеве заявило о передаче Украине очередной партии комплексов Javelinhttps://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-145 [136] . 24 июня Украина получила первую партию ракет к комплексам Javelinhttps://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-146 [137] . /// Ну, для початку, є чим зустріти свино-собак.
30.12.2020 15:30 Ответить
Если ты такой умный, что ж не закупишь? Давай, потом расскажешь.
30.12.2020 16:22 Ответить
Ну на таке твоє запитання, від якого тхне тупим базаром, відповім твоїм же стилем: висилай баблоси - закуплю, гадом буду! "Не віриш - запиши!" як колись після кожної чергової брехні заявляв сивочолий брехло.
30.12.2020 17:43 Ответить
С баблом каждый дурак может. Ты ж не дурак?
31.12.2020 10:41 Ответить
Условие не давать их передку обусловлено опасением попаданием передовых образцов вооружения в лапы противника. ПТРК Джавелин не волшебная палочка и не заменит все противотанковые средства, артиллерию, минные заграждения и прочее
31.12.2020 09:52 Ответить
Совершенно верно. Более того, у него намного более узкий спектр применения, чем принято думать у обывателей.
31.12.2020 10:40 Ответить
Сдача Украины идет Мавзолейному Хмырю идет опережающими темпами...
30.12.2020 12:47 Ответить
Кто то, что то опротестовал в Печерском суде у судьи Волка? Или вопрос под личным контролем *********** и поэтому?
30.12.2020 12:48 Ответить
Считтаю что Байден придя к власти должен ввести санкции против Украины по полному тарифу,отменить Безвиз,поднять тарифы на все и вся...,до 4 000 с носа,отьменить Субсидии,и закрыть границу на замок..
30.12.2020 12:51 Ответить
Я понимаю, что в патриотическом угаре можно в истериках биться до иступления, но все же нужно и меру знать. У нас с Америкой безвиза и не было, на сколько мне известно. К украинским тарифам Байден так же отношения не имеет как собственно и влияния на них. Точно такая же ситуация и с субсидиями. Не он их назначает и не он их регулирует. Максимум что он может сделать это отменить санкции кацапорылым. Только вот загвоздка в том, что эти самые санкции выгодны самой Америке не меньше чем Украине.
30.12.2020 13:00 Ответить
Лечить вас надо 73 %
30.12.2020 12:53 Ответить
их нужно много лет лечить. много, много, много, *****, лет лечить! (с)
30.12.2020 13:21 Ответить
Куском асфальта по башке, а затем мордой в ЗЕлёное говно - лечение быстрое и эффективеное. Правда не всегда, но в основном.
30.12.2020 13:29 Ответить
Может вам необходимо пройти курс лечения?
Замечать только у нынешнего и в упор не видеть у прошлого, это знаете ли, наводит на мысль о нездоровом уме!
30.12.2020 15:02 Ответить
цей кремлівський курсант заявляє, що американські антиснайперські комплекси неефективні. і лежать нерозпаковані на складі. Воно і не дивно, для нього лише російська техніка ефективна. А наші конструктори не спромоглися в строк забезпечити виготовлення своєї. А курсант гроші заплатив. Виготовник Богдани навіть до суду звертався про зобовязання курсанта і його гопкомпанії продовжити випробування. Ну де і в якій країні світу ви побачите таке (за термінологією сталіна) вредительство та умисне знищення обороноздатності країни, якій він присягав. А от квартиру вимагати для посади начальника генштабу (?) ето ми могем. а ЯК ВТІКАТИ В ШОРТАХ З ПОЛЯ БОЮ, КИНУВШИ СОЛДАТ в іловайську, ТОЖЕ МОГЕМ.. для нової влади, яка прийде незабаром, необхідно прийняти правило, всіх випусників російських училищ негайно звільняти із збройних сил, щоб більше ці історії запроданства та паплюження збройних сил не повторювались.
30.12.2020 12:58 Ответить
Ще невідомо якою буде нова влада. 73% ідійотів нікуди не зникли.
30.12.2020 13:02 Ответить
Саботаж на всіх рівнях.
30.12.2020 12:59 Ответить
все потому что "ШАРАГА" под названием Укроборонпром может только косить бабло. Наша армия для них даже не на втором и не на третьем месте а гдето там.............
30.12.2020 13:01 Ответить
Интересно, как бы поступил тов. сталин с украинскими производителями, которые могли и должны были успеть, но не успели?
Риторическим назывется вопрос, не треьующий ответа.
30.12.2020 13:04 Ответить
А тут дело не в производителях, а в заказчиках, которые ни заказов ни финапнсирования со второй половины 2019 года для производителей не делали и не осуществляли. Саботировали, как Таран и Хомяк.
30.12.2020 13:27 Ответить
По сути, вопрос (риторический) остается: как бы поступил с ними "вождь всех времен и народов"?
30.12.2020 13:39 Ответить
хомчак, іди в отставку. чючєло.
30.12.2020 13:07 Ответить
другими словами " мы сделали все от нас зависящее ,что бы новое оружие ВСУ не получили"
30.12.2020 13:10 Ответить
6 лет войны а руководство ВСУ не обеспечили основные средства противодействия. Руководство ВСУ это мы, это то что мы заслуживаем.
30.12.2020 13:19 Ответить
Із сказаного хомчаком небачу карних справ і відставок. Хто винуватий.що вас лохів розводять як котят і ви нічого не розумієте в керівництві державою і ЗСУ. Чому зброя лежить в ящиках на складах,а не у військах. Мерзоти ви,ідіть добровільно з посад.
30.12.2020 13:23 Ответить
И не удивительно, ведь у нас нынче в моде ваЗЕлин, а не Порох. Да и генералы унас нынче такие "боевые", ЧЕТЫРЁХквартирные, как этот Хомяк, пардон, Хомчак.
30.12.2020 13:25 Ответить
Усе пішло у "військовий" асфальт
30.12.2020 13:25 Ответить
Армія вже ніфіга не получить.
Окрім ганьби.
30.12.2020 13:27 Ответить
Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського військового російським снайпером27 лютого на Донбасі було вбито молодшого сержанта Володимира Федченка.

иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
Набалакав?
Источникк: https://censor.net/ru/n3239849
30.12.2020 13:27 Ответить
зато четвертая квартира - вовремя!...)
30.12.2020 13:35 Ответить
Я не пойму, почему украинские заводы ничего не производят? Ни один контракт по АНам не выполнен. Теперь еще и с оружием... Все уехали в Чехию плитку класть?
30.12.2020 13:38 Ответить
Ну скока можно отвлекать Хомчака от важных дел всякой ерундой, типа войны, новых вооружений и прочей чепухой - прыстаркуватому Шантеклеру молодая курочка снесла яичко и он просто обязан денно и нощно хомячить, хомячить и хомячить в уютное гнёздышко. В гробу он видал всякие беспилотники и на хрене вертел средства борьбы с ними.
30.12.2020 13:58 Ответить
Антиснайперские комплексы лежат на складе потому что есть запрет сверху на их использование, а так же на разведку, запуск дронов, минирование подходов, и все на что могут пожаловаться сепары и сорвать "мир" в глазах #уйла.
30.12.2020 17:52 Ответить
Молодцы, всё правильно.
30.12.2020 19:51 Ответить
Что за долбодятел этот Хомчак - не может даже сказать когда будет поставка радиоэлектронного оружия. Если контракт на поставку заключен и даже прошла предоплата, то надо просто заглянуть в контракт и прочитать указанные там сроки поставки. Читать этот полководец, надеюсь может.
А чего стоит его пассаж что антиснайперское оружие лежит в ящиках?
Пусть для полноты картины еще добавит, что патроны солдатам на передке не выдают, чтобы не дай дог тишины не нарушили. Картина маслом.
30.12.2020 19:57 Ответить
ХОМЧАК ЗРОБИВ ВСЕ,ЩОБ НОВА ЗБРОЯ НЕ ДІЙШЛА ДО ВОЇНІВ , А ТА ЩО Є, ЗАЛИШАЛАСЬ НА СКЛАДАХ
30.12.2020 22:01 Ответить
 
 