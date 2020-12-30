Отмена госстатуса украинского языка на оккупированных территориях - нарушение прав человека, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что лишение украинского языка статуса государственного на оккупированных территориях является нарушением прав человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ", - сказал Креминь.
Омбудсмен выразил надежду на то, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.
"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе", - сказал Креминь, отвечая на вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации.
В то же время, уполномоченный добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей со оккупированных территорий к украинскому образованию.
На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что это вопрос к Верховной Раде.
Лепечу хиблом по .ую
Классно - сидишь на жирной з.п. и болтаешь шо скажет Тартаров, или кто там щас главарь то?
Так что, если украинские русские и другие русскоговорящие граждане Украины не желают ложиться под "кооператив Озеро", кремлевские имеют полное моральное право ипануть по ним своими искандерами? Это я к тому, что - какую такую опасность Япония представляла непосредственно Северной Америке вообще и США в частности. И к тому, что - если кому-то из жителей Японии, по той или иной причине, удобнее общаться на английском, или тем более на американском английском, то они что, должны теперь сделать себе сеппуку?
Ще і бруд з п'ят не змив, а вже на Україну набираєш.
Діжку з лайном - і щоб не бекало звідти.
