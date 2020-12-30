РУС
Отмена госстатуса украинского языка на оккупированных территориях - нарушение прав человека, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что лишение украинского языка статуса государственного на оккупированных территориях является нарушением прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ", - сказал Креминь.

Омбудсмен выразил надежду на то, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.

"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе", - сказал Креминь, отвечая на вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации.

В то же время, уполномоченный добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей со оккупированных территорий к украинскому образованию.

На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что это вопрос к Верховной Раде.

+11
Цікаво, в який клас цей учєнік пішов, в перший чи другий?
30.12.2020 12:59 Ответить
+11
етой тоже язик мєшал

30.12.2020 13:02 Ответить
+7
30.12.2020 13:02 Ответить
Мне посаду бы такую
Лепечу хиблом по .ую

Классно - сидишь на жирной з.п. и болтаешь шо скажет Тартаров, или кто там щас главарь то?
30.12.2020 12:48 Ответить
Но ведь:
30.12.2020 12:49 Ответить
Цікаво, в який клас цей учєнік пішов, в перший чи другий?
30.12.2020 12:59 Ответить
Яка різниця в якому класі з підручника самокрутки крутити та косяки забивати !!!)))
30.12.2020 13:17 Ответить
етой тоже язик мєшал

30.12.2020 13:02 Ответить
земля їй бетоном.амінь
30.12.2020 13:06 Ответить
аглицкий, по умолчанию, принимается как язык международного общения. вот и руцкому изыгу нужно просто придать свой особый статус - йазык врага. всё станет на свои места ))
30.12.2020 12:51 Ответить
Во Вьетнаме или Японии нужно всех говорящих на "американском" расстрелять через повешение на костре?
30.12.2020 14:45 Ответить
Ты не путай говнорасею и другие страны.
30.12.2020 15:39 Ответить
То есть, американцам можно даже ядером и напалмом закидывать тех, кто против них воюет даже НЕ ВТОРГАЯСЬ на их территорию и не хочет сдаваться?
Так что, если украинские русские и другие русскоговорящие граждане Украины не желают ложиться под "кооператив Озеро", кремлевские имеют полное моральное право ипануть по ним своими искандерами? Это я к тому, что - какую такую опасность Япония представляла непосредственно Северной Америке вообще и США в частности. И к тому, что - если кому-то из жителей Японии, по той или иной причине, удобнее общаться на английском, или тем более на американском английском, то они что, должны теперь сделать себе сеппуку?
30.12.2020 17:58 Ответить
Даунбасіти та лугандонці - окремі народи, що мають "право на самовизначення" (принаймні так вони самі вважають)...
30.12.2020 12:53 Ответить
Донбасити,крисчане та росєяне,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені !!)))
30.12.2020 13:16 Ответить
Ти подивись що коїться на неокупованій Україні,звіздобол !!!)))
30.12.2020 12:53 Ответить
Домбасяни вважають що вони вже в лаптєстані, тому нічого дивного.
30.12.2020 12:57 Ответить
Кажуть що Україна це срань Москальска нема тільки деревень,балалайок,кафтанов,сарафанов мавзолейніх та якутського скульптора...
30.12.2020 12:58 Ответить
Ти давно з ****** росіских виліз ?
Ще і бруд з п'ят не змив, а вже на Україну набираєш.
30.12.2020 13:20 Ответить
Ксюша його місце в бане,його ввечері забанили,але потвора живуча !!))
30.12.2020 13:23 Ответить
Яку йому баню ?
Діжку з лайном - і щоб не бекало звідти.
30.12.2020 13:30 Ответить
30.12.2020 13:02 Ответить
Хрен его заставишь забыть.)
30.12.2020 13:46 Ответить
Рюсская косоворотка и галифе єто тоже украинская одежда,а колготки мужские носили на РАБссии очень давно,жених Наташи Ростовой Андрей Балконский носил колготки прямо на Балу у Питирьбюрге...
30.12.2020 13:04 Ответить
Карочи мішиодиннарот
30.12.2020 13:08 Ответить
Безумовно ,мене позбавляют права обслуговування державною мовою ,на отримання інформаціі державною мовою !!)))
30.12.2020 13:20 Ответить
А що то за географичне явище -Новососсия ???)))
30.12.2020 13:21 Ответить
43.339981, 132.624780
30.12.2020 14:57 Ответить
Як окупанти бояться української мови і самоідентифікації Українців,бо таких не можна послати,як гарматне м'ясо на безкінечні війни,які веде Московія всю історію свого жалюгідного існування,а ви кажите какаяразніца на каком язикє разгаварівать.Українці првинні захищати тільки свою землю бо іншої нема,тож не про.б.ть її своєю пасивністью Українці.
30.12.2020 13:17 Ответить
Ты полистай ютьюб и послушай на каком языке половина сидящих не на цензоре как ты, а в окопах, непро.б.вают Украину
30.12.2020 15:01 Ответить
Ти відправляєш збирати інфу у приватну сферу. Узткощелепні і в еімеччині усі ненароботі на своєм узьком говорять. А на роботі - державною.
30.12.2020 15:10 Ответить
Ну конечно, для сбора инфы лучше всего сидеть у Анжелыной сиськи и самым широкочелюстным образом любить и защищать Украину
30.12.2020 15:24 Ответить
Класична відповідь українського вчительського продукту. Скачуть з теми на тему лише такі. Знаєш, що твій комент означає? Закінчились аргументи.
30.12.2020 15:42 Ответить
А чим тебе не влаштовують українські вчителі? Який такий в них продукт? З якої теми і на яку я перескочив? Чим, як ти кажеш вузькощелепні, які зараз знаходяться у окопах на передку і при цьому й на роботі, й поза нею спілкуються російською, гірші у своєму патриотизмі ніж ти, хто зараз на Цензорі патриотично пише українською, а на роботі і можливо що й після, дуже патриотично щодо України, трьохкае німецькою?
30.12.2020 17:24 Ответить
Який такий продукт? Так гсь такий як ти, малознаючий, зато папужкою працюючий.
30.12.2020 19:18 Ответить
Ясно, на остальные вопросы ответов нет. Ну и ладно. Давай, крутись дальше, bürger широкощелепний
30.12.2020 19:40 Ответить
Хахаха. Як мала дитина відповідаєш.школярик узькомозглий.
30.12.2020 20:03 Ответить
Був я в окопах 2014-2015 рік 128 ОГШБ,90% розмовляло українською,а рузьгєщелепний киянин перейшов на українську.
02.01.2021 13:54 Ответить
Почему население не выступает с протестами?
30.12.2020 13:52 Ответить
Там? Там гавкать не можна! Тільки що партія сказала.
30.12.2020 15:12 Ответить
Найпрадавніші написи нашою мовою - то граффіті на стінах Софії Київської.
Для тих кому цікаво - кілька написів за 12 сторіччя. Цікаво, чому там пишуть "априль, октябрь.октомвирь, март"? Москалі кляті й тут наслідили.

Въ великыи четвергъ рака положена бысть ото АнъдрЕя роусьскый княzь благыи а Дмитръ ψалъ отрочъкъ его мѢсяца априля въ (14) а бе середе оумърлъ по обѢде

МѢсяца октомъвря въ (19) переставилъ ся Петръ а въ (20) погрѢбенъ

Господи помоzи рабоу своему АндрЕеви богатомоу грЕхы оубогоу добрыми дЕлы

ЛѢта (1221) прЕставися рабъ Божиi подьякъ Петръ

Господи помоzи рабоу своему грѢшьному Лаzорю оубогому Святая Соφья помилуи мя

МѢсяца октября въ (12) день пришьлъ Никита. Соудило писал

Zълои Ѣде на воину

ω(д)аи коzу мою попо(ви)

Спрашивает ся коzа с бѢсом еи поити кива баран еи

Простятъ ФомѢ аще на чъто творимь не вѢмъ

МолЕние ко Святое Софие о рабе Божие Ани о сдравии и спасении

На многа лЕта Иоанови

помоzи рабу своему Степанови грЕшному

А се были в Святои Софье въскрѢссьнымъ днемъ Степанъ

МѢсяця марта (29) въ вторымъ цасе дьне отъиде Михаилъ митрополитъ

Богородице помоzи своемоу ЯкшЕ

Господи помоzи рабоу своемоу Симеоноу грѢшномоу оубогомоу и бяше въ Соφие

Господи помоzи рабоу своемоу Георгеви грѢшьномоу плацоущемоуся мъногохъ приведеномоу къ святъ Соφие Богомъ
30.12.2020 14:13 Ответить
Для слов'ян старо болгарська мова була,як германцям латинь,якою писались літописи,а русичі розмовляли руською мовою практично ідентичною до ******** української.
02.01.2021 13:59 Ответить
 
 