Отмена госстатуса украинского языка на оккупированных территориях - нарушение прав человека, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что лишение украинского языка статуса государственного на оккупированных территориях является нарушением прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ", - сказал Креминь.

Омбудсмен выразил надежду на то, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.

"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе", - сказал Креминь, отвечая на вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации.

В то же время, уполномоченный добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей со оккупированных территорий к украинскому образованию.

На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что это вопрос к Верховной Раде.

