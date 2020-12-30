РУС
России сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения: рука Москвы присутствует во всем, - Кулеба

Россия не хочет нормальных отношений между Украиной и Венгрией, при любых возможностях она создает напряжение между этими странами.

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе, рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине. Шучу. Да, мы видим, что РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения. Она пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки", – ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: Есть красная линия - как только вы за нее зашли, мы вас жестко и решительно вытолкаем обратно

В целом Кулеба отнес отношения с Венгрией к провалам дипломатии 2020 года. Однако отметил, что отношения с этой страной такие и есть: "то достижение, то провал".

По его словам, поведение Будапешта также обусловлено "глубинным убеждением", что вопрос венгерского меньшинства в соседних странах является "жизненно важным" для венгерской политики.

