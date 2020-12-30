РУС
Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения" № 1117-IX, который парламент принял 17 декабря текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ предусматривает внедрение прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения.

Принятие закона было обусловлено сложной ситуацией, возникшей в связи с пандемией COVID-19 и введением ограничительных мер, связанных с ее распространением в мире.

Документ, в частности, вносит изменения в налоговое законодательство, направленные на уточнение некоторых положений трансфертного ценообразования; уточняет основания прекращения административного ареста; положение относительно корректировки финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели; особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании.

Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, выведение экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

+12
30.12.2020 13:17 Ответить
30.12.2020 13:17 Ответить
30.12.2020 13:17 Ответить
30.12.2020 13:09 Ответить
Жалько заробитчан не обложили 5% налогом как было обещано
30.12.2020 13:11 Ответить
Буде, і касові апарати їм будуть, все їм сцикун для покращення зробить.
30.12.2020 13:16 Ответить
30.12.2020 13:17 Ответить
Новорічне вітання від Зе-уряду! Кому покращення? Свіженьке привезли!

https://www.youtube.com/watch?v=6bWkx0IGAec
30.12.2020 14:04 Ответить
30.12.2020 13:17 Ответить
Сам то все задекларировал? А то ленка жалелась шо у нее собственного жилья и она мечтает, что оно когда-то у нее будет)))
30.12.2020 13:10 Ответить
Зеленський підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об'єктів оподаткування, - ОП - Цензор.НЕТ 3937
30.12.2020 13:17 Ответить
Скільки ручок він списує за день?
30.12.2020 13:13 Ответить
Він хоч сам зрозумів,що підписав,чи йому пох?
30.12.2020 13:13 Ответить
30.12.2020 13:15 Ответить
та він і на іменованій "роботі" не париться...
30.12.2020 13:22 Ответить
секта "свидетелей евроблях и умения жЫть" должны заценить инициативы своего Вошьдя по доению крупного, а особенно, конечно, их, среднего и мелкого рогатого скота..
30.12.2020 13:20 Ответить
Це що вони за обʼєкти такі зібрались описувати? Не інакше як квартири, які здають внаєм в Києві та й в інших містах. Тут пів Києва здають свої квартири, так що пора вже драти з них, дивно що раніше за них не взялися. Хтось же повинен оплачувати пенсам і інвалідам харчі, та так що б з Коломойського і Ахмєтова податки не драти.
30.12.2020 13:57 Ответить
Зеленський підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об'єктів оподаткування, - ОП - Цензор.НЕТ 514
30.12.2020 20:34 Ответить
 
 