В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что государственный бюджет на 2021 год не предусматривает выделения финансирования на государственную программу содействия освоению государственного языка и курсы по бесплатному изучению государственного языка.

"Согласно закону, Министерство культуры и информационной политики отвечает за разработку такой государственной программы. Она должна была быть утверждена еще в начале 2020 года. На сегодня есть только план мероприятий, но все еще нет стратегии", - сказал Креминь в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, после неоднократных обращений со стороны Секретариата уполномоченного в адрес Минкультуры и премьер-министра удалось сдвинуть с места и эту ситуацию.

В частности, на данный момент уже есть постановление правительства об утверждении плана реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года. Далее должна быть одобрена концепция госпрограммы, затем – сама программа.

"Как уполномоченный я готов способствовать, чтобы этот чрезвычайно важный для утверждения государственного языка документ был разработан как можно быстрее. Кроме того, желательно, чтобы в 2021 году такая программа начала финансироваться", - добавил Креминь.

Кроме того, он подчеркнул, что неотъемлемым атрибутом гуманитарных изменений, как это определено языковым законом, должны стать и курсы по бесплатному изучению государственного языка, которые должны быть доступны для граждан Украины.

"Сейчас в бюджете на 2021 год нет средств ни на госпрограмму, ни на курсы. Я об этом говорю постоянно. Надеюсь, это под силу украинской власти", - посетовал омбудсмен, добавил, что такие курсы начнут работать только после того, как будет предусмотрено финансирование.

+5
Схоже що блазні при владі втямили...
30.12.2020 13:42 Ответить
+4
Я думаю Порошенко вже варто саджати! Його не вибрали, а він і далі підриває діяльність найращого-найрозумнішого-най-най-най преЗЕдента на всій планеті!
30.12.2020 13:42 Ответить
+3
Держава має лише щільніше контролювати дотримання законодавства і більш жорстоко карати порушників(злочинців) цього законодавства !!))
30.12.2020 13:43 Ответить
Схоже що блазні при владі втямили...
30.12.2020 13:42 Ответить
У кого в руках пульт від телевізора той і "хазаїн в хаті".
30.12.2020 14:07 Ответить
Я думаю Порошенко вже варто саджати! Його не вибрали, а він і далі підриває діяльність найращого-найрозумнішого-най-най-най преЗЕдента на всій планеті!
30.12.2020 13:42 Ответить
Україна не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росіі-Госдеп(Обама,Байден) !!!)))
30.12.2020 13:45 Ответить
Держава має лише щільніше контролювати дотримання законодавства і більш жорстоко карати порушників(злочинців) цього законодавства !!))
30.12.2020 13:43 Ответить
Росія колись відкривала для українців у Росії курси російської мови? Гаварі па русскі!!! от і усі курси.
30.12.2020 13:47 Ответить
не выделили денег на массовый украинский шансон для водителей
30.12.2020 13:48 Ответить
Ну, сказано ж було: « елітє для общєнія с русскімі хозяєвамі, ето нє нужно» ...
30.12.2020 13:49 Ответить
Значит бесплатные курсы будут платными.
Бесплатные школы по факту ...
30.12.2020 13:49 Ответить
Якщо приймати на держслужбу будуть лише за умови представлення результатів екзамену то кандидати самі швидко знайдуть гроші на репетиторів. На мові можна заробляти! І тупі кацапи будуть здавати державний екзамен з української та англійської роками наповнюючи бюджет. Ось так все просто.
30.12.2020 14:11 Ответить
Бэз языка и грошэй нэма. Крэминь, открывай курсы для глухонемых.
30.12.2020 14:42 Ответить
я это переживу
30.12.2020 16:36 Ответить
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ПОВИННО БУЛО ЩЕ НА ПОЧАТКУ 20-ГО РОКУ РОЗРОБИТИ ПРОГРАМУ А ПОТІМ ПЕРЕДБАЧИТИ КОШТИ ЦЬОГГО НЕ ЗРОБЛЕНО ДО ЦИХ ПІР ТОБТО МІНКУЛЬТ НЕ ПРАЦЮЄ І НЕ ВИКОНУЄ ЗАКОН . ГАНЬБА МІНІСТРУ!!!
30.12.2020 21:41 Ответить
 
 