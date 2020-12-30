В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что государственный бюджет на 2021 год не предусматривает выделения финансирования на государственную программу содействия освоению государственного языка и курсы по бесплатному изучению государственного языка.
"Согласно закону, Министерство культуры и информационной политики отвечает за разработку такой государственной программы. Она должна была быть утверждена еще в начале 2020 года. На сегодня есть только план мероприятий, но все еще нет стратегии", - сказал Креминь в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам омбудсмена, после неоднократных обращений со стороны Секретариата уполномоченного в адрес Минкультуры и премьер-министра удалось сдвинуть с места и эту ситуацию.
В частности, на данный момент уже есть постановление правительства об утверждении плана реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года. Далее должна быть одобрена концепция госпрограммы, затем – сама программа.
"Как уполномоченный я готов способствовать, чтобы этот чрезвычайно важный для утверждения государственного языка документ был разработан как можно быстрее. Кроме того, желательно, чтобы в 2021 году такая программа начала финансироваться", - добавил Креминь.
Кроме того, он подчеркнул, что неотъемлемым атрибутом гуманитарных изменений, как это определено языковым законом, должны стать и курсы по бесплатному изучению государственного языка, которые должны быть доступны для граждан Украины.
"Сейчас в бюджете на 2021 год нет средств ни на госпрограмму, ни на курсы. Я об этом говорю постоянно. Надеюсь, это под силу украинской власти", - посетовал омбудсмен, добавил, что такие курсы начнут работать только после того, как будет предусмотрено финансирование.
