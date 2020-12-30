Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ

Вероятным заказчиком последней социологии от КМИС, где лидирует ОПЗЖ, является сама партия ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом на своей странице в сети Facebook пишет депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность", доктор политологии Сергей Таран.

"КМИС выдал удивительный социологический опрос, который противоречит не только опросу других социологических структур, но и опросу самого КМИС. Только в понедельник на пресс-конференции директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Дословно - "Можно сказать точно, что лидерами партийных рейтингов являются три партии - ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Но прошло всего два дня, и этот самый КМИС выдает другую интерпретацию своих же исследований, которые "обнаружили", что рейтинг ОПЗЖ космически взлетел вверх до 23,1%, а "ЕС" почему-то "упал" до 14,1%", - отметил Таран.

"Что такого могло произойти за эти два дня, чтобы предпочтения так резко изменились, и где делась разница "в пределах погрешности"? Очевидно, что речь идет о явной манипуляции, когда недобросовестные социологи для различных заказчиков дают разные результаты своих же "исследований". Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидером ОПЗЖ является сама ОПЗЖ", - считает политолог.

"Жаль только, что фейковое исследование процитировали не только медведчуковские СМИ. К сожалению, недостаток критического мышления у некоторых журналистов способствуют тому, что фейковые социсследования становятся распространенной практикой украинского медиапространства", - отметил Таран.

"Как противоположный пример наличия такого правильного критического мышления могу привести расследование "Лиги", которое выявило, что ОПЗЖ никак не является самой рейтинговой партией для украинцев", - напомнил он.

"Добавлю только, что лучшей проверкой общественных настроений являются выборы. И по результатам местных выборов "Европейская Солидарность" более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с парламентскими выборами. Это - наилучший показатель усиления электоральных позиций среди всех парламентских партий", - резюмирует Таран.