Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ

Вероятным заказчиком последней социологии от КМИС, где лидирует ОПЗЖ, является сама партия ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом на своей странице в сети Facebook пишет депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность", доктор политологии Сергей Таран.

"КМИС выдал удивительный социологический опрос, который противоречит не только опросу других социологических структур, но и опросу самого КМИС. Только в понедельник на пресс-конференции директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Дословно - "Можно сказать точно, что лидерами партийных рейтингов являются три партии - ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Но прошло всего два дня, и этот самый КМИС выдает другую интерпретацию своих же исследований, которые "обнаружили", что рейтинг ОПЗЖ космически взлетел вверх до 23,1%, а "ЕС" почему-то "упал" до 14,1%", - отметил Таран.

"Что такого могло произойти за эти два дня, чтобы предпочтения так резко изменились, и где делась разница "в пределах погрешности"? Очевидно, что речь идет о явной манипуляции, когда недобросовестные социологи для различных заказчиков дают разные результаты своих же "исследований". Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидером ОПЗЖ является сама ОПЗЖ", - считает политолог.

Читайте также: Рейтинг партий: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЕС" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Жаль только, что фейковое исследование процитировали не только медведчуковские СМИ. К сожалению, недостаток критического мышления у некоторых журналистов способствуют тому, что фейковые социсследования становятся распространенной практикой украинского медиапространства", - отметил Таран.

"Как противоположный пример наличия такого правильного критического мышления могу привести расследование "Лиги", которое выявило, что ОПЗЖ никак не является самой рейтинговой партией для украинцев", - напомнил он.

"Добавлю только, что лучшей проверкой общественных настроений являются выборы. И по результатам местных выборов "Европейская Солидарность" более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с парламентскими выборами. Это - наилучший показатель усиления электоральных позиций среди всех парламентских партий", - резюмирует Таран.

рейтинг (1645) Таран Сергей (131) КМИС (346) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
+11
КМІС та 5-та колона... Политолог Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4546
30.12.2020 13:44 Ответить
+8
Ну есть же у кацапов хорошая традиция правильно считать. Если все сделать правильно, то за ОПЗЖ в Украине где-то 146% населения, включая новорожденных.
30.12.2020 13:44 Ответить
+7
Ничего не поделать, у них там, в этой малороссии теперь дыныры и лыныры, строительство светлого будущего и полная жопа.
30.12.2020 13:48 Ответить
скот не должен ни о чем подохзревать, когда его ведут на убой....
30.12.2020 13:43 Ответить
ОПЗЖ - перша, Бойко - другий після Зеленського - нове опитування КМІС 28 грудня, 2020,

Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану.Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?
30.12.2020 14:03 Ответить
чому я наполягаю , будучи порохоботом, тому ще не треба шановним політологам навіть від єс маніпулювати . ТРИ ДНІ МОВЧАЛИ про те що ЕС відкотився від ОПОЗАЖОПИ на 10 відстотків!!! Це вже стає схоже на ванну у секті!
30.12.2020 14:08 Ответить
Рейтинг фейковый, но тебе кремлебот это не интересно
30.12.2020 15:57 Ответить
Докажи.
06.01.2021 05:01 Ответить
В старой частушке есть расшифровка аббревиатуры ОПЗЖ: "О-па, о-па, Америка-Европа. объединенные ...." сами знаете, какие две штуки. В общем клоака.
30.12.2020 15:56 Ответить
Ну есть же у кацапов хорошая традиция правильно считать. Если все сделать правильно, то за ОПЗЖ в Украине где-то 146% населения, включая новорожденных.
30.12.2020 13:44 Ответить
КМІС та 5-та колона... Политолог Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4546
30.12.2020 13:44 Ответить
Это ясно было, даже было видно потому, как на цензор в ту тему набежали их хомячки.
30.12.2020 13:45 Ответить
Этот скот даже вести не надо! Он сам послушно пойдет....
30.12.2020 13:45 Ответить
С каких это пор ОПЗЖ и их холуи и в Офисе президента, стали майдановским режимом, кацапчик, ты чего то перепутал
30.12.2020 13:49 Ответить
Раб кадырова это ты попутал, у власти Ермак, это бывший(а их бывших не бывает) рыгоанал, так что у власти как раз кремлевские холуи, но это не надолго)
30.12.2020 13:53 Ответить
Владимир, Новый Год завтра, а Вам уже майдановские режимы мерещатся. Смотрите осторожно, будете щами из лаптя закусывать, Ярош придет, при чем уже сегодня вечером....
30.12.2020 13:52 Ответить
Ничего не поделать, у них там, в этой малороссии теперь дыныры и лыныры, строительство светлого будущего и полная жопа.
30.12.2020 13:48 Ответить
Москалику, чо триколора встидаєшся? Чи це тебе просто на британський флаг порвали?))
30.12.2020 13:53 Ответить
Ты удивишься, но в Киеве тебе за такие слова по твоей свиноподобной харе врежут
30.12.2020 13:55 Ответить
Ты,свинособака,уже ничего поделать не можешь...раздавят вас,усохшую бензоколонку,как сэсэсэр-процесс необратим.
30.12.2020 13:50 Ответить
Сами отдадите через пару лет,когда на окорочка Байдена перейдете).
30.12.2020 13:52 Ответить
В сэсэре тоже так думали,а потом проснулись в одно утро в другой стране)
30.12.2020 13:55 Ответить
Слушай, пока ты тут перед украинцами показываешь, какой ты крутой представитель бензоколонки, твою мамку чечен имеет, ты лучше иди дань кадырову собирать, а то этот ваш герой раиси снова вас резать начнет, как первого кацапа в 16 лет.
30.12.2020 13:59 Ответить
)))))так еще прикинь,что по силе ********* с сесером и рядом не стояла-боинг вы уже сбили в 2014,значит закономерно ,что в 2024 будете просить у США жрать
30.12.2020 13:59 Ответить
Кацап, нищие это вы, и то что временно на нефти немного поднялись, так это временно https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
30.12.2020 14:06 Ответить
Кацап, ты недавно просил на коленях у США еду, и это при ваших запасах золота и нефти, так шо уж помолчал бы.
30.12.2020 14:10 Ответить
Кацап ты раб по жизни, стоять на коленях и просить это ваше национальное, сейчас ты платишь дань кадырову, который резал бошки вашим солдатам, еще недавно вымаливал еду у США, которые снизошли и покормили вас, убогих, это правдивая история, а не та, в которую тебе хотелось бы верить, смирись с этим.
30.12.2020 14:14 Ответить
Нет, кацапчик, ну прекрати уже, на коленях стоите вы и молите.

https://aif-s3.aif.ru/images/017/285/3882c282002780416d928a15bad6cc9c.png
https://aif-s3.aif.ru/images/017/285/3882c282002780416d928a15bad6cc9c.png
https://i.ytimg.com/vi/lBc1GmFchs4/maxresdefault.jpg
30.12.2020 14:17 Ответить
А еще 7 лет назад ты слышал, что Украина вот-вот развалиться, что в Украине все замерзнут со дня на день, что дефолт будет в ближайшие месяцы, что доллар рухнет, что мацквабад станет центром вселенной, что ты там еще слышал?
30.12.2020 13:57 Ответить
Ну посмотрим, Украина не развалилась, у нее были отжаты территории превосходящим ее по силам соседом, который напал в самые тяжелые времена для Украины, как шакалы, зимой никто не замерз, и ты удивишся, но в "нищей" Украине, без запасов газа, золота, алмазов, нефти, и при том, что она ведет войну, МРОТ за 5 лет стал выше чем в бохатой расеюшке, ну про доллар я даже говорить не буду, тут и так все ясно
30.12.2020 14:09 Ответить
Из кацапии уезжает не меньше, за исключением моцквы и питера, где кстати, мост имени папаши кадырова, который вас расстреливал в первую чеченскую на всю катуху.
30.12.2020 14:15 Ответить
Пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
30.12.2020 14:18 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷🌷×××××
30.12.2020 14:19 Ответить
КМИС - гнилая контора.
30.12.2020 13:46 Ответить
А я вважаю, що це закономірно. Просто виборці зелі зрозуміли, що вони зрадники і посміховище всієї України і подумали "А чому б не піти до кінця" - кінець, він у прямому сенсі кінець
30.12.2020 13:46 Ответить
Кінець, взагалі-то, різний буває, а от звіздець...
30.12.2020 13:49 Ответить
А кого зрадили виборці Зелєбоби?І чому ти так впевнений шо за ригів голосують виборці саме засновника партії ригів?
30.12.2020 13:56 Ответить
Закономірний розвиток. Як кажуть на росії "отрицательный рост". В контексті виборців зелі мова йде про інтелект, очевидно. За зеленим має йти медведчук чи бойко. Я в 73% виборців своєї країни не сумніваюся ще з 2019 року.
30.12.2020 14:01 Ответить
Ти про французів?
30.12.2020 14:18 Ответить
КМІС завжди була карманною соціологічною конторою ригів . ЗАВЖДИ .. Це відомо всім в Україні . Тому ,на її соцьопороси , не треба звертати уваги ,,взагалі . .
30.12.2020 13:51 Ответить
Неправда на ЗН я читала статю Вєдєрнікової з констотацією у назві недослівно- виросли рейтинги інших партій окрім СН, представників майдану серед них немає- чому 2 дні про це опитування усі мовчали? зараз на ЗН я не можу знайти цей матеріал. Дивна дуже історія - все правда якось мапулятивно навіть її оприлюднення .
30.12.2020 13:52 Ответить
Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану- це стаття на Дзеркалі тижня 28

Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?Чому Таран звинувачує Паніото - він мав вже ці результати 28 грудня!
30.12.2020 14:05 Ответить
А шо поробеш,спершу Ющ привів Ригіонів до влади,тепер це робе його кум.
30.12.2020 13:54 Ответить
Не сама , а лично мертветчук , перед ****** Владимировичем отчитывается за полученные и потраченные на лохторат деньги !
30.12.2020 13:54 Ответить
Странно было бы если ПЭСык напишет иначе. 15% самых умных как обычно в ж...анусе.
30.12.2020 14:03 Ответить
Тебе,зебилу,с ж...ануса все видно.
30.12.2020 14:06 Ответить
Да это видно всем и отовсюду! Воняете вы конечно сильнее всех, но поддержки у вас нет и не будет! Слишком токсичен ваш шЫколад!
30.12.2020 14:11 Ответить
Хочу тебя расстроить, та коричневая субстанция, которой ты лакомиться, отнюдь не шЫколад...
30.12.2020 14:20 Ответить
ВайВайВай! шЫколад это чисто ваше и лакомитесь этой субстанцией только вы....
30.12.2020 15:21 Ответить
Пшел, кацап.
30.12.2020 14:12 Ответить
Телепню, тобе шо, на Срувіснє забанили?
30.12.2020 14:14 Ответить
Поголовью Московии совсем не противен царский хер в холопьей заднице?)
30.12.2020 14:19 Ответить
Це ти у поголов'я чи у задніци спитай...
30.12.2020 14:26 Ответить
У поголовья и спрашивал! Или тебе в третий раз написать, что с телефона кнопки «ответить» не габаритные?
За Порошенку голосовал?
30.12.2020 14:35 Ответить
Меньше нервов, зачем мне твой третий раз?...Голосовал, в профиле ведь написано, и еще не один раз проголосую... Ты знаеш хорошую альтернативу? Ну-ка поделись, мой аналитический друг
30.12.2020 14:55 Ответить
Какие нервы, у меня выходной. Ты первый с заполненным профилем! Сумщине привет! Есть у моего генеалогического древа один из корней в тех землях.) Альтернативу знаю, но не скажу. Навесишь ярлык ...бота или ...фила. Вся писанина насмарку. А так может хоть что-то зайдёт.))
30.12.2020 15:19 Ответить
??? Твоя альтернатива - рептилоиды-геи в кожаных трусиках или православные гельминты? Если нет, чего шифроваться? Разве среди ботов и филов нет адекватов с нормальными идеями...?
Но даже симпатизируя Д7, Справі Громад, молчащему Яценюку, отдам свой голос за ЕС, как наиболее опытную и стойкую прозападную политсилу, декларации и дела которой наиболее близки... Мне ждать пока поумнеют упоротые националисты или передохнут упоротые коммунисты?
30.12.2020 16:39 Ответить
Я гостю из за поребрика писал.
30.12.2020 14:23 Ответить
Доктор наук лукавит и манипулирует!)) ОПЗЖ в его контексте лишь в качестве пугала и объекта для смещения акцентов. Посыл в другом- «ЕС самая присамая! Кто говорит иначе- огэт крэмля!»))
Паниотто лишь высказал своё мнение, что в Украине три лидирующие политсилы, не уточняя их расстановку. Предположил, что разница между их показателями будет очень мала. Она оказалась больше. В чём противоречие?
На счёт противоречия другим структурам тоже манипуляция, что бы не сказать враньё.
Группа Рейтинг 12.11.20. СН- 22,7%; ОПЗЖ- 17,1%; ЕС- 15,4%... Рейтинг СН падает, отчасти благодаря чему немного растёт ОПЗЖ.
Даже если заказчик Медведчук, с показателями ЕС всё в порядке!))
30.12.2020 14:10 Ответить
А якось можна боротись з тими фейковими соціологами ?
Це ж злочин чи не так ?
30.12.2020 14:16 Ответить
Не так. Социология в Украине худо-бедно но работает. Достаточно сравнить результаты выборов и предшествующие им опросы. Всё в свободном доступе, Группа «Рейтинг» пожалуй одна из наиболее точных.
30.12.2020 14:22 Ответить
ОПЗЖ - это пророссийская резидентура агентов влияния под руководством путинского MEGA-VIP-резидента Медведчука, которая беспрепятственно и масштабно действует в Украине. Пока хвалёные-перехвалёные бакланы Баканова по-детски лепечут на ЗЕлёной лужайке об ими же придуманных победах, або доморощені націоналісти безглуздо бундючаться і натужно дмуть щоки, медведчуковская ОПЗЖ набирает обороты и достигает результатов.
А ведь гадюку легче душить, пока она маленькая. Или никто не хочет её душить? А может уже и поздно...
30.12.2020 14:42 Ответить
У нас рейтинги залежать від того, хто і скільки бабла заніс тим хто досліджує ці рейтинги. Висновки ексПЕРДтів, або інтерв'ю з ексПЕРДтом по телебаченню залежать від власника каналу та скільки бабла дали ексПЕРДту А 73 відсотки лохів хавають все це з телевізора, а потім ідуть і голосують так як сказав ексПЕРДт
30.12.2020 15:04 Ответить
Раскрыл секрет полишенеля.Всем уже давно известно что КМИС на рашку работает.
30.12.2020 15:49 Ответить
ну так, порадовался бы за братанов, политолог....
30.12.2020 17:21 Ответить
