Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ
Вероятным заказчиком последней социологии от КМИС, где лидирует ОПЗЖ, является сама партия ОПЗЖ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом на своей странице в сети Facebook пишет депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность", доктор политологии Сергей Таран.
"КМИС выдал удивительный социологический опрос, который противоречит не только опросу других социологических структур, но и опросу самого КМИС. Только в понедельник на пресс-конференции директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Дословно - "Можно сказать точно, что лидерами партийных рейтингов являются три партии - ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Но прошло всего два дня, и этот самый КМИС выдает другую интерпретацию своих же исследований, которые "обнаружили", что рейтинг ОПЗЖ космически взлетел вверх до 23,1%, а "ЕС" почему-то "упал" до 14,1%", - отметил Таран.
"Что такого могло произойти за эти два дня, чтобы предпочтения так резко изменились, и где делась разница "в пределах погрешности"? Очевидно, что речь идет о явной манипуляции, когда недобросовестные социологи для различных заказчиков дают разные результаты своих же "исследований". Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидером ОПЗЖ является сама ОПЗЖ", - считает политолог.
"Жаль только, что фейковое исследование процитировали не только медведчуковские СМИ. К сожалению, недостаток критического мышления у некоторых журналистов способствуют тому, что фейковые социсследования становятся распространенной практикой украинского медиапространства", - отметил Таран.
"Как противоположный пример наличия такого правильного критического мышления могу привести расследование "Лиги", которое выявило, что ОПЗЖ никак не является самой рейтинговой партией для украинцев", - напомнил он.
"Добавлю только, что лучшей проверкой общественных настроений являются выборы. И по результатам местных выборов "Европейская Солидарность" более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с парламентскими выборами. Это - наилучший показатель усиления электоральных позиций среди всех парламентских партий", - резюмирует Таран.
Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану.Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?
Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?Чому Таран звинувачує Паніото - він мав вже ці результати 28 грудня!
За Порошенку голосовал?
Но даже симпатизируя Д7, Справі Громад, молчащему Яценюку, отдам свой голос за ЕС, как наиболее опытную и стойкую прозападную политсилу, декларации и дела которой наиболее близки... Мне ждать пока поумнеют упоротые националисты или передохнут упоротые коммунисты?
Паниотто лишь высказал своё мнение, что в Украине три лидирующие политсилы, не уточняя их расстановку. Предположил, что разница между их показателями будет очень мала. Она оказалась больше. В чём противоречие?
На счёт противоречия другим структурам тоже манипуляция, что бы не сказать враньё.
Группа Рейтинг 12.11.20. СН- 22,7%; ОПЗЖ- 17,1%; ЕС- 15,4%... Рейтинг СН падает, отчасти благодаря чему немного растёт ОПЗЖ.
Даже если заказчик Медведчук, с показателями ЕС всё в порядке!))
Це ж злочин чи не так ?
А ведь гадюку легче душить, пока она маленькая. Или никто не хочет её душить? А может уже и поздно...
