РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 473 30

Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Переговоры Минздрав вел с сентября 2020 года. Сложность в проведении переговоров обусловлена ​​острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", - говорится в сообщении.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротит. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 млн доз уже приняла в частности Турция.

Читайте также: Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%

Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

Зеленский отметил, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - сказал президент.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире сделали уже более 5,1 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, согласно которому нашей стране гарантировано получение  8 млн доз вакцины бесплатно.

Также читайте: Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4913) Офис Президента (1820) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
1.8 млн доз
это меньше чем на 1 млн людей
канада закупила штатовскую вакцину с запасом в два раза больше потребности

в общем придется опять пороху выручать зеленых недоробл и закупать вакцину. в первую очередь конечно для порохоботов.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:52 Ответить
+3
Украина,по мацковскому сценарию уходит от сотрудничества с ЕС И США
показать весь комментарий
30.12.2020 13:49 Ответить
+2
Реализовываться вакцина будет через Эпицентр?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП - Цензор.НЕТ 9309
показать весь комментарий
30.12.2020 13:47 Ответить
However, researchers in Brazil had said the vaccine was more than 50% effective - but withheld full results, raising questions about transparency
короче тот же спутник Г
показать весь комментарий
30.12.2020 14:05 Ответить
Маю надію, що першим буде наш Гідрант.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:26 Ответить
Найкоротші ,поняття відносне ,місяць,рік ,десятиріччя відносно вічності це лише мить !!))
показать весь комментарий
30.12.2020 13:47 Ответить
"за неимением гербовой пишем на простой" (С) ))
показать весь комментарий
30.12.2020 13:48 Ответить
Реализовываться вакцина будет через Эпицентр?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:48 Ответить
колоть будут перфоратором, прямо в жопу
показать весь комментарий
30.12.2020 14:15 Ответить
Украина,по мацковскому сценарию уходит от сотрудничества с ЕС И США
показать весь комментарий
30.12.2020 13:49 Ответить
для українців -китайська вакцина, собі зєбидло вколе американську.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:50 Ответить
О,оплять китайская подделка...
показать весь комментарий
30.12.2020 13:51 Ответить
1.8 млн доз
это меньше чем на 1 млн людей
канада закупила штатовскую вакцину с запасом в два раза больше потребности

в общем придется опять пороху выручать зеленых недоробл и закупать вакцину. в первую очередь конечно для порохоботов.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:52 Ответить
зебилы прививаться не будут, а то вдруг Бил Гейтс чипирует через 5G прямо в мозг, а на лбу антенка вылезет.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:55 Ответить
Зебіли на ФБ пишуть, що це добре, що вакцини немає, бо ковід це заколот соціалістів.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:01 Ответить
странно, ведь зебилы сами продвигают социалистическо-комуняцкие лозунги
показать весь комментарий
30.12.2020 14:11 Ответить
Ви їм маски-вони вам вакцину.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:59 Ответить
*****, весь час кудись вляпаємось... як не у "спутнєГ" так в кетай.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:02 Ответить
Чудово, за наш рахунок китайці на нас протестують свою бодягу.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:21 Ответить
14 євро доза.
Німецька CureVac -10-12 євро
AstraZeneca-2.5
показать весь комментарий
30.12.2020 14:26 Ответить
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
30.12.2020 14:29 Ответить
А шо не так, колеги твои ж кричали шо только не кацапскую, пускай даже смешанную с Английской. И тут зрада. Определитесь уже.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:09 Ответить
Москальське зебелятко почитай...
МОЗ уклало контракт про постачання в Україну 1,8 млн доз вакцини Sinovac Biotech у найкоротші терміни, - ОП - Цензор.НЕТ 5571 https://censor.net/ru/user/422931

14 євро доза.
Німецька CureVac -10-12 євро
AstraZeneca-2.5
показать весь комментарий
30.12.2020 15:31 Ответить
за хороші відкати і не таке лайно закуплять
показать весь комментарий
30.12.2020 17:04 Ответить
Мы не купим российскую вакцину так как не прошла сертификацию в ЕС, но мы купит китайскую вакцину и плевать что она тоже ничего не прошла.))
показать весь комментарий
30.12.2020 14:33 Ответить
ухтышка..
это,походу дочернее подразделение Zhengzhou Pharmaceutical
показать весь комментарий
30.12.2020 14:34 Ответить
"On Dec. 23, researchers in Brazil announced that a Phase 3 trial there showed it had an efficacy of over 50 percent, and the day after Turkey held a press conference to report an efficacy of 91 percent. But neither country shared detailed results. Sinovac is expected to share combined Phase 3 results in early January." ...$ 17.78 per dose... ага...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:44 Ответить
Ранее встречались данные её эффективности - 79,3% А тут уже больше 90... ?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:48 Ответить
А це шо за херня, малята?! Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру - 79,34%.Источник: https://censor.net/ru/n3239806 Припізлент її собі і мішпусі не вколить, почекає Modernа !
показать весь комментарий
30.12.2020 14:51 Ответить
От і нехай ОП собі її і коле !
показать весь комментарий
30.12.2020 15:56 Ответить
Израиль за неделю уже вакцинировал Pfizer-ом (ну той, которая дорогая и которая требует специального низкотемпературного режима, трудна в доставке и хранении и т.д.) 500 тысяч человек из 9 млн.населения. В первую очередь врачи и лица старше 60 лет. Бесплатно.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:36 Ответить
ууу, какая зрада.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:08 Ответить
 
 