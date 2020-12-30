РУС
Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для населения, с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине

Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для населения, с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине

Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 0,23 белорусских руб. или 2,52 грн/кВт.час по текущему курсу.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.By.

"С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,23 рубля за 1 кВт.час (сейчас — 0,2090 рубля)", - сообщает издание.

По официальному курсу на 30 декабря, новые белорусские тарифы на электроэнергию для населения составят 2,52 грн/кВт.час. В Беларуси действует сразу несколько тарифов в зависимости от наличия электроплиты или системы электрического отопления. Также действуют зонные режимы в зависимости от времени суток. С 1 января полный одноставочный тариф в Беларуси – 2,52 грн/кВт.час - будет ровно в 1,5 раз превышать бытовой тариф в Украине (1,68 грн/ кВт.час).

Напомним, 28 декабря правительство Украины отменило льготные 100 кВт.час, которые получали все потребители вне зависимости от уровня дохода по цене в 4 раза ниже рыночной. С 1 января для всех потребителей в Украине будет действовать единый тариф 1,68 кВт.час. В целом, в Украине остается самый низкий бытовой тариф на электроэнергию среди всех стран-соседей, включая Молдову и Россию. По сравнению со средним уровнем в Европе, бытовой тариф в Украине остается в 4 раза ниже.

+12
зато какая сгущенка у них вкусная (с)
30.12.2020 13:49 Ответить
+10
І українцям від цієї звістки відразу полегшало і вони ломанулись сплачувати комуналку !!)))
30.12.2020 13:49 Ответить
+7
Как ни крути все равно мы придем к тому, что у нас будет стоимость электроэнергии средняя по Европе. Другое дело, что надо и доходы населения значительно подтягивать. А еще надо говорить правду, что будут цены на комуналку подниматься, а не брехать как наш ишак оманский. Но за ЗЕбилов я рад - классно их Бубочка поимел!
30.12.2020 14:03 Ответить
30.12.2020 13:49 Ответить
і пашті шо нє радіаактівная...
30.12.2020 14:01 Ответить
30.12.2020 13:49 Ответить
О_О! Аа, ну ми ж рівняємось на Білорусь, самі прагнемо стати васалом Москви. Рішення було прийнято ще в 2019 році. Більшість встанолює напрям вектору розвитку країни
30.12.2020 13:50 Ответить
Зарплатню враховано.
30.12.2020 13:54 Ответить
так они тариф на потребляемую мощность повышают. а могли бы простенько так на ток повысить. или пустить в потребительскую сеть вместо 220 В все 380, заодно повысив тариф и на напряжение. бульбофюрер он такой ))
30.12.2020 13:56 Ответить
Хто тут хотів - в білоруський " рай " . . Виявляється , там теж -бариги ..
30.12.2020 13:56 Ответить
Білий Русскій Рай, Малий Русскій Рай, Вілікій Русскій Рай.
30.12.2020 14:00 Ответить
лично мне хватило коричневого рая
30.12.2020 14:13 Ответить
Нужно отбивать 10 лярдов за кацапскую атомную электростанцию.
30.12.2020 13:58 Ответить
І нам відразу стало льохше. Нє?
30.12.2020 14:01 Ответить
Также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток. Для тех квартир, в которых установлена электроплита, тариф по двум временным периодам с 1 января вырастет в среднем на 10%: с 22.00 до 17.00 - до 0,1245 рубля за кВт·ч (сейчас - 0,1131 рубля), с 17.00 до 22.00 - до 0,3556 рубля за кВт·ч (сейчас - 0,3232 рубля). То есть днем и ночью энергия стоит дешевле, вечером - дороже.
30.12.2020 14:03 Ответить
Зебіл, як ся маєш? Новий рік на Мальдівах зустрічатимеш?🤣
30.12.2020 14:09 Ответить
это кацапская схема - Вы что хотите как в Беларуси ? только напишите тогда сколько у них остальное ЖКХ стоит , газ например - там у Украины явный "успех и лидерство"
30.12.2020 14:03 Ответить
Там цена за куб 0,41 рубля, это 4,48 грн.
30.12.2020 14:20 Ответить
с 1 июня по 31 декабря включительно
» 7.0314 +0.7293
30.12.2020 14:35 Ответить
30.12.2020 14:03 Ответить
надо и доходы населения значительно подтягивать))) на жаль , це розуміють - 1 із 100 людей в Україні . Інші , з впертістю баранів , продовжують чомусь вважати , що доходи це маячня і - треба опускати ціни і тарифи . ..

А хто буде доплачувати різницю , між цінами на світових біржах ( які тепер ( за вільного ринку енергоресурсів) прямо впливають на ціноутворення ) і бажаною нарітом ціною , тому наріту пофіг .Давай отаке як я хочу , а інше мене не - .... хвилює ,, така в наріту - "логіка" . .
30.12.2020 14:31 Ответить
Я тебе скажу, что ты не похож на 90% прахоботов тут на ЦН. Вынужден признать, что и ты можешь говорить здравые вещи.
30.12.2020 19:04 Ответить
Мы придем к тому что цены а электроэнергию у нас будут гораздо выше среднерыночных по Европе.... а доходы такими же низкими. По другому пополнять казну у нас не умеют и никогда не умели. Во многих сферах давно уже так. Осталось коммуналку подтянуть.
30.12.2020 18:43 Ответить
Это после того, как ввели в эксплуатацию БелАЭС?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
30.12.2020 14:04 Ответить
Еще не ввели, работает в тестовом режиме на малой мощности.
30.12.2020 14:14 Ответить
Но мы же догоним и перегоним!
30.12.2020 14:05 Ответить
сациалізм па бєлоросійськє. де тєлєзомбі, які розповідали про рай в білороссіє?
30.12.2020 14:08 Ответить
"Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для населения, с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине" - 17.11.2020 http://budport.com.ua/news/19306-***************-v-ukraine-uzhe-znachitelno-dorozhe-chem-v-evrope-ekspert Электроэнергия в Украине уже значительно дороже, чем в Европе
30.12.2020 14:09 Ответить
Опа опа всегда смотрим где хуже чем у нас.А чтоб не посмотреть где лучше или тогда сказать нечего только обещания.
30.12.2020 14:09 Ответить
это шоб у нарида выработать рефлекс - шоб у сусида корова сдохла
а затем нарид тыкать в этот, выработанный быдлоылитой, рефлекс и философствовать:" нам некачественный нарид достался, поэтому так и живем"
30.12.2020 14:10 Ответить
А по поводу перехода на другого поставщика газа так у нас в области обл газ не против только оплати остаток газа по предыдущему договору эдак баксов 600-700 и вперед.
30.12.2020 14:13 Ответить
Было 0,209 а стало 0,23 рост всего на 2 копейки, а вот в Украине убрали льготный тариф на первые 100 киловатт, это пожалуй покруче повышение выйдет.
30.12.2020 14:13 Ответить
Треба розкривати тему, в стабільній Біларусі електроенергія і була дорожче ніж в Україні, якого тоді той колгоспник там сидить, США перегнати?
30.12.2020 14:30 Ответить
На білорусі єдина атомна станція і та не працює. А ви шакали травите нас радіацією по всій Україні і пропануєте радуватись що у білорусів дорожче.
30.12.2020 14:16 Ответить
23:55 канал 1+1 презЕдент України - Аааааа Беларусь повысила тарифы на электроэнергию...... для населения, (пауза, ржач міньйонів) с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украинеєєєєєєє (дикий ржач міньйонів)
30.12.2020 14:16 Ответить
Дешевле чем у нас? А в Беларуси тоже, как и в Украине столько гидро и атомных электростанций? Беларусь тоже по демпингу сливает свою электроэнергию соседям?
30.12.2020 14:17 Ответить
А в Україні повинна бути ціна 5 грн.
30.12.2020 14:20 Ответить
"новые белорусские тарифы на электроэнергию для населения составят 2,52 грн/кВт.час"
Наши борцы с бедностью намекают нам,что мы пасем задних -НЕ ХОРОШО! Нужно идти в ногу со своими соседями. Ждемс евро цены на эл. и газ.... даёшь евро тарифы!!!
30.12.2020 14:21 Ответить
Ну и кто эту новость заказал? Равняйсь на Бяларашку? Радуйтесь, у кого-то цены больше.
30.12.2020 14:22 Ответить
Вітання Литвину....
30.12.2020 14:25 Ответить
Скільки сморіду від вати по простому факту, що в стабільній Біларусі електроенергія буде дорожче, ніж в загниваючий Україні.
30.12.2020 14:28 Ответить
Я чомусь думаю, що в нас буде дешевше недовго.
30.12.2020 19:01 Ответить
ті ж за зелю голосувало? Так?
30.12.2020 22:23 Ответить
Та ні. Ти ж казало, що за нього голосувало. Шукаєш своїх?
30.12.2020 22:35 Ответить
Надай докази, калоша, а то звикла телепати своїм рабочим органом за для полировки дуп. Коли то і як було, ссучечка???)))))))
14.02.2021 09:35 Ответить
господа зебилы, дело ж не в том что где-то е/е дороже.
Дело в том что вы, пока лезли на табурет, обещали их УМЕНЬШИТЬ.
А по факту - УВЕЛИЧИВАЕТЕ.
30.12.2020 14:45 Ответить
А тим часом в Україні з 01.01.2021р.:
Мінімальна зарплата на 40 баксів більша ніж у кацапів.
Ціна на комуналку в Україні нижча ніж у кацапів
Ціна на продукти нижчі та значно кращої якості ніж у кацапів.

А саме головне, що це не заслуга зебільної команди, а результат проведених реформ з 2014 по 2019 рік.
30.12.2020 14:59 Ответить
Нужно брать пример с тех, у кого дороже?
Воруйте с прибылей, что вы воруете с убытков.
30.12.2020 15:55 Ответить
Оправдать повышения цен на коммуналку и прочие цены внутри страны можно только интеграцией страны в экономическое пространство ЕС ! (что бы обединение не ударило по экономики входящего и самой ЕС)
Но у нас это не так ! Мы не то, что не входим в экономическое пространство ЕС, но даже не идём в том напарвлении... (

У нас повышения - лишь для дураков объясняют ценами в Европе, а на самом деле нас просто обдирают как липку ахметовы и коломойские с фирашами...
То что мы платим - не идёт государству , а идёт непосредственно барыгам в карман!
30.12.2020 16:00 Ответить
нафик нам такие новости , мне интересно почем у нас , а там хоть трава не рости
30.12.2020 16:35 Ответить
Тобто вищі ніж в Україні тепер...Але й у нас будуть ціни в наступному році вищі...А взагалі таку інформацію треба подавати у абсолютних числах...а не у відносних...в півтора рази...в два рази...
30.12.2020 17:01 Ответить
Мало. Главный идиот-белорус с этого сайта ничего не поймет-с. Азиат-с.
30.12.2020 18:00 Ответить
Білорусь підвищила тарифи на електроенергію для населення, із січня вони будуть у 1,5 раза вищими, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 9500Встановлена потужність СЕС 9,8 відсотка в грошах це 49 відсотків всіх коштів енергоринку. Не набудували б 2014-2019 роки стільки цього непотрібу і кризи не було б і ціни на ЕЕ підвищувати б не було потреби.
30.12.2020 18:35 Ответить
Ну так в Беларуси и зарплаты в 2-3 раза выше украинских.
30.12.2020 19:36 Ответить
Пенисонеры очень рады отмене льготного тарифа на первых 100 квт. Теперь при том же режиме потребления э/э будут платить почти вдвое больше! Олигархи рукоплещут стоя! А вообще, народ - это стадо тупых баранов, которых нужно стричь.
30.12.2020 22:00 Ответить
Єто ФЕЙК!!!!!!
30.12.2020 22:41 Ответить
Только никто не пишет, или не хочет, чтобы люди знали, что в Беларуси, например, для нужд отопления цена электроэнергии 0.0374рубля - это 0,41грн. В тот же момент в зажиточной и европейской Украине после того, как убрали льготный тариф, к которому был привязан льготный тариф на отопление - 1.68. Во сколько раз выходит электроэнергия дороже в Украине, чем в Беларуси? Более чем в 4 раза!
31.12.2020 04:46 Ответить
 
 