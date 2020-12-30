Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для населения, с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине
Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 0,23 белорусских руб. или 2,52 грн/кВт.час по текущему курсу.
Об этом сообщает белорусское издание TUT.By.
"С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,23 рубля за 1 кВт.час (сейчас — 0,2090 рубля)", - сообщает издание.
По официальному курсу на 30 декабря, новые белорусские тарифы на электроэнергию для населения составят 2,52 грн/кВт.час. В Беларуси действует сразу несколько тарифов в зависимости от наличия электроплиты или системы электрического отопления. Также действуют зонные режимы в зависимости от времени суток. С 1 января полный одноставочный тариф в Беларуси – 2,52 грн/кВт.час - будет ровно в 1,5 раз превышать бытовой тариф в Украине (1,68 грн/ кВт.час).
Напомним, 28 декабря правительство Украины отменило льготные 100 кВт.час, которые получали все потребители вне зависимости от уровня дохода по цене в 4 раза ниже рыночной. С 1 января для всех потребителей в Украине будет действовать единый тариф 1,68 кВт.час. В целом, в Украине остается самый низкий бытовой тариф на электроэнергию среди всех стран-соседей, включая Молдову и Россию. По сравнению со средним уровнем в Европе, бытовой тариф в Украине остается в 4 раза ниже.
